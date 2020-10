Call of Duty: Modern Warfare ist der neueste Ableger des beliebten Shooter-Franchise und erschien am 25. Oktober 2019 für die PS4, die Xbox One und den PC. Im G...

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Das klappt auf PC nicht: Auf den Konsolen habt ihr die Möglichkeit, einige Teile von Modern Warfare einfach nicht herunterzuladen . Wenn ihr also keine Lust mehr auf den Multiplayer habt, könnt ihr den einfach löschen und so den Platz freimachen.

Warum ist Modern Warfare so groß? Es stecken haufenweise Dateien in Modern Warfare. Dazu zählt nämlich auch das Battle Royale Warzone, was eigentlich ein eigenständiges Spiel ist. Dazu kommt noch die Kampagne und die Spec Ops. Das sind einige Dateien und so kommen die zahlreichen Gigabytes zusammen.

Die Datei-Größe von Call of Duty: Modern Warfare und Warzone wird immer größer. PC-Spieler berichten nun darüber, dass das Spiel nicht mehr auf ein 250 GB SSD-Laufwerk passt. Wir zeigen euch, was ihr gegen die Größe tun könnt.

