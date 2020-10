Für Call of Duty: Modern Warfare und Warzone wurde heute, am 8. Oktober, ein neuer Patch für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Der fixt die Probleme mit den kaputten und viel zu starken Waffen.

Was brachte der Patch? Laut den offiziellen Patch Notes gab es durch das neue Update nur Anpassungen an Waffen und einen allgemeinen Bugfix:

Ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler im Gas überleben konnten, während sie sich im Verkehrssystem der U-Bahn befanden.

Die AS VAL wurde gefixt, sodass die Kugeln nicht mehr durch Wände dringen können.

Die SP-R 208 wurde leicht abgeschwächt, indem die Zeit zum Zielen mit der Waffe leicht erhöht wurde. Außerdem wurde der Fehler mit den Magazinen behoben.

Auch bei der SKS wurde die Zeit bis zum Zielen im Zusammenhang mit dem Zoom etwas erhöht.

Die AS VAL, hier im Bild, war seit Release verbuggt. Nun ist sie es nicht mehr.

Warum sind diese Änderungen so interessant? Die beiden neuen Schießeisen AS VAL und SP-R 208 kamen mit dem Start von Season 6 zu Call of Duty: Modern Warfare & Warzone. Beide hatten bisher interessante Eigenschaften, die jedoch nicht so geplant waren:

Doch obwohl die Waffen damit kaputt und viel zu stark waren, gab es einen großen Aufschrei, nachdem bekannt wurde, dass Bugfixes geplant sind. Einige Spieler hätten die Waffen gerne so behalten, wie sie bisher waren.

Was passiert sonst in Call of Duty? Am Dienstag gab es das gewohnte Playlist-Update für Modern Warfare und Warzone. In Warzone führte dies zum Modus „Beutegeld: Blutgeld“ in der Quad-Playlist.

Auch das Panzer Royale, in dem ein Spieler sogar ohne Mitspieler und Panzer gewonnen hat, bleibt bestehen.

Fans von Call of Duty allgemein dürfen sich an diesem Wochenende auf die Beta von Black Ops Cold War freuen. Die startete heute Abend bereits für Vorbesteller der PS4. Wann ihr ohne Vorbestellung mitmachen oder auf einer anderen Plattform einsteigen könnt, haben wir euch in diesem Artikel verraten.