CoD MW & Warzone reparieren kaputte OP-Waffen – Doch Spieler wollen sie behalten

Die beiden neuen Waffen aus Season 6 von Call of Duty: Modern Warfare & Warzone sind kaputt und „Overpowered“. Die Entwickler kündigten nun eine Überarbeitung an, doch viele Spieler wollen die Waffen so behalten, wie sie aktuell sind.

Was ist das Problem mit den Waffen? Die beiden neuen Schießeisen, die mit dem Start von Season 6 zu Call of Duty: Modern Warfare & Warzone kamen, haben beide interessante Eigenschaften, die jedoch nicht so geplant waren:

Nun kündigten die Entwickler an, etwas gegen die übermächtigen Eigenschaften der Knarren zu unternehmen. Doch bei so manch einem Spieler kommt das gar nicht gut an.

Entwickler kündigen Waffen-Anpassungen für AS VAL & SP-R 208 an

Was sagen die Entwickler dazu? Auf Twitter meldete sich die Community Managerin Ashton Williams zu dem Thema:

Williams sagt hier: „Wir testen derzeit einen Patch, der die AS VAL & SP-R 208 überarbeitet. Abhängig von unvorhergesehenen Problemen veröffentlichen wir ihn so schnell wie möglich.“

Sie sagt zwar nicht konkret, dass die beiden kaputten Munitions-Aufsätze der Waffen überarbeitet werden, doch viele Spieler rechnen nun mit der Anpassung der OP-Aufsätze. Das sieht man an den Kommentaren zum Tweet, doch nicht jeder ist damit einverstanden.

Spieler sind sich uneinig, ob das überhaupt nötig ist

Wie reagieren die Spieler? Tatsächlich empfinden sogar viele Leute in den Kommentaren, dass die Anpassungen unnötig sind. Sowohl die AS VAL als auch die SP-R haben Verteidiger:

@Invikari auf Twitter: „Warum ändert ihr die Waffen? AS VAL ist gut als SMG und das 10-Schuss-Magazin hat seine Vorteile aber auch Nachteile und verliert gegen fast jede Waffe. SP-R ist ein DMR, nur gut auf kurzen Reichweiten und sie ist ungenau auf hohen Distanzen, im Gegensatz zu den Scharfschützengewehren. Die Waffen sind perfekt.“

@KKaptivee auf Twitter: „Die SP-R 208 sollte nicht generft werden. Es gibt den Spielern neue Möglichkeiten, wie sie in Warzone spielen können und ist mit Blick auf die Sturmgewehr-Meta gut gebalancet. Wollt ihr kein Spiel mit einer guten Balance?“

@alexmurray772 auf Twitter: „Nein! Nerft doch einmal keine Waffe! Wieso dauerte es eine komplett Season, um die Origin 12 zu nerfen, aber für eine Waffe, mit der wir derzeit Spaß haben, haut ihr nach einer Woche einen Nerf raus.“

Die meisten Kommentare unter dem Tweet gehen in diese Richtung. Es gibt aber auch einige Spieler, welche die Entscheidung für korrekt halten:

@CTiz27 auf Twitter: „Das sollte so schnell wie möglich repariert werden. Suchen & Zerstören ist derzeit unmöglich zu spielen.“

@reaperreapzz auf Twitter: „Vielen Dank dafür. Ich kann gar nicht sagen, wie frustrierend diese beiden Waffen derzeit sind. Entweder wird man durch eine Wand erschossen oder von einem One-Shot-Treffer der SPR erledigt.“

Der CoD-Youtuber JGOD auf Twitter: „Ich finde es toll, dass ihr zumindest erkannt habt, dass es ein Problem gibt.“

Wann der Patch kommt und wie die Anpassungen aussehen, ist bisher nicht bekannt. Doch die Reaktionen zeigen schon, dass es ein empfindliches Thema ist und die „OP-Waffen“ gar nicht so von allen wahr genommen werden.

Wie seht ihr das Thema? Sollte der Patch schnellstmöglich kommen oder sind die Waffen in Ordnung für euch? Heute startet übrigens die Beta von Cold War auf der PlayStation.