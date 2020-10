Vorsicht! Die neue AS VAL in CoD MW & Warzone killt euch sogar durch mehrere Wände

Call of Duty: Modern Warfare ist der neueste Ableger des beliebten Shooter-Franchise und erschien am 25. Oktober 2019 für die PS4, die Xbox One und den PC. Im G...

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Er durchschießt Holz, Metall, meterdicke Steinwände und die Kugeln sind praktisch unaufhaltsam. Die Waffe feuert sogar durch mehrere Wände. Zwar verlieren sie etwas an Schaden auf dem Weg, doch die Geschosse erlauben euch irre Kills, die vorher so nicht möglich waren. Anders herum könnt ihr jetzt aber auch aus den unmöglichsten Richtungen erlegt werden.

Ist das wirklich so heftig? Ja, allerdings. Die AS VAL ist neu mit der Season 6 ins Spiel gekommen und feiert einen durchschlagenden Erfolg. In seiner derzeitigen Form ist das Gewehr ein absoluter Camper-Schreck, aber auch ein wenig unfair.

Mit der AS VAL kam bei Call of Duty: Modern Warfare & Warzone schon das 13. Sturmgewehr ins Arsenal und offenbar ein richtig krasser Wallbanger. Seid nicht verwundert, wenn ihr demnächst aus ganz komischen Richtungen abgeknallt werdet.

