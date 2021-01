Bei Destiny 2 startet wohl am 09. Februar die noch namenlose Season 13. Doch Bungie hat uns schon eine Menge über Waffen, Exotics und Strikes verraten. MeinMMO fasst alle Infos zusammen und sagt euch auch, was noch für Jahr 4 ansteht.

Aktuell läuft in Destiny 2 die Saison der Jagd, die Season 12. Seitdem kürzlich die Jagd auf den Hohe-Zelebranten live ging und wir Spider übers Ohr gehauen haben, hat die Season fast ihr ganzes Pulver verschossen. Die Hüter fragen sich daher: was kommt als Nächstes?

Für gewöhnlich hält Bungie sich mit konkreten Infos zur nächsten Season sehr bedeckt. Im letzten Jahr war es üblich, dass handfeste Infos erst wenige Tage vor dem Start des nächsten Kapitels released wurden. Doch schon jetzt wissen wir von vielen Inhalten für Season 13 und sogar darüber hinaus.

Wann startet Season 13 in Destiny 2? Ein offizielles Startdatum fehlt derzeit noch. Wir gehen aber stark davon aus, dass die Season 13 am 9. Februar 2021 losgeht.

Genau an diesem Datum endet der aktuelle Season Pass- gewöhnlich geht eine Season fließend in die nächste über.

Der 9. Februar ist ein Dienstag, also der typische Reset-Tag und es hat Tradition, dass neue Inhalte dienstags kommen.

Das Release-Datum dürfte also nur noch eine Formsache sein.

Den Namen hat Bungie ebenso noch nicht veröffentlicht. Auch wenn Dataminer da schon mehr rausgefunden haben wollen (Ginsor via Twitter), worauf wir aber in diesem Artikel nicht eingehen.

Lasst uns einen Blick auf die tatsächlich bestätigten Inhalte werfen.

Aktivitäten im Kosmodrom, die in Season 13 kommen

Diese Strikes kommen: Mit Beyond Light feierte das Kosmodrom auf der Erde seine Rückkehr. Die Location ist aber aktuell deutlich kleiner als in Destiny 1 – das soll sich in Season 13 ändern.

2 Strikes erweitern das Kosmodrom:

„Gefallenen S.A.B.E.R.“ schickt die Hüter in ein unterirdisches Labor gegen einen gewaltigen Schweber

„Die Höhle der Teufel“ ist das Versteck eines Gefallenen-Servitors



S.A.B.E.R und Sepiks Prime aus Destiny 1

Die beiden Strikes kennen Veteranen aus Destiny 1. Wir gehen davon aus, dass die Missionen leicht überarbeitet werden – so wie der „Wille von Crota“-Strike in Beyond Light jetzt „In Ungnade Gefallen“ heißt und wir statt gegen Schreihals Omnigul, gegen eine andere Hexe (Navôta) antreten.

Es ist zudem recht wahrscheinlich, dass das Kosmodrom generell ausgebaut wird. Bisher hatten die Hüter kaum einen Grund die Location zu besuchen – sicherlich, weil der Fokus auf der brandneuen DLC-Location Europa liegt. Dass die „Verseuchten Lande“ aus Rise of Iron zurückkommen, ist hingegen sehr unwahrscheinlich.

Loot: 6 neue Waffen, 3 Klassiker und 3 Exotics sind schon bestätigt

In Destiny 2 herrscht derzeit Loot-Armut. Um die Anzugehen und dem Waffenruhestand beizukommen, sind diese Spielzeuge für Season 13 bestätigt:

6 neue legendäre Waffen sollen die Kernaktivitäten attraktiver machen. Strikes, Gambit und der Schmelztiegel bekommen je 2 bisher unbekannte Waffen. Damit erhalten die 3 aktuellen Waffen Xenoclast VI (Strike-Schrotflinte), Sterne im Schatten (PvP-Impulsgewehr) und Publikumsliebling (Gambit-Granatwerfer) zuwachs.

3 neu aufgelegte legendäre Waffen kommen in den Loot-Pool der Dämmerung: das Palindrom (Handfeuerwaffe), der Schwarm (MG) und Shadow Price (Automatikgewehr). Die Knarren waren in Destiny 1 beliebt und erhalten nun neue Perks und Statuswerte.





Palindrom, der Schwarm und Shadow Price

Für die ganz harten Hüter gibt es von den 3 Knarren zudem eine Meister-Version, die kommen dann aber nur aus der Dämmerung: Feuerprobe auf Spitzenreiter.

3 neue Rüstungs-Exotics kommen mit Season 13 ins Spiel. Über Fähigkeiten oder Namen ist nichts bekannt. Wir wissen nur, dass ihr diese über die legendären Verlorenen Sektoren erbeutet. Diese knackige Aktivität aus Beyond Light kommt bei den Hütern gut an und zwingt Spieler sich mit ihrem Build zu beschäftigen.

Bungie kündigte außerdem an, das ihr am exotischen Kiosk weitere Waffen aus vergangenen Season kaufen könnt. Dazu zählen in Season 13 der PvP-Tyrann Felwinters Lüge und die beiden Exotics Wispern des Wurms und Perfektionierter Ausbruch.

Joe Blackburn hat zudem angekündigt, endlich mehr für die PvP-Fairness zu tun: Ein Schutz gegen DDOS-Attacken ist für Saison 13 angekündigt.

Mehr zu den angekündigten Waffen und Änderungen findet ihr hier in einem separaten Artikel auf MeinMMO:

Destiny 2 verspricht euch mehr Loot – Diese Waffen sind auf dem Weg

Was ist mit der Story der neuen Season und was kommt danach?

Bereits seit Monaten wissen wir, dass wir am Ende von Jahr 4 gegen die Hexen-Königin Savathûn antreten. Die große Herbst-Erweiterung von 2021 trägt passenderweise den Namen „Witch Queen“.

Die Story wird bereits jetzt aufgebaut, denn in Season 12 stellt sich uns die Hexe Xivu Arath in den Weg – die Schwester von Savathûn und nebenbei auch die Schwester von Oryx höchstpersönlich.

Das ist wahrscheinlich: Im Laufe des letzten Monats von Season 12 wird Bungie keinen epischen Kampf gegen Xivu Arath mehr aus dem Hut zaubern. Mit dem Sieg gegen den Hohe-Zelebranten haben wir ihren Champion besiegt – der Kampf gegen die Schar-Göttin selbst wird dann vermutlich in Season 13 stattfinden.

Damit setzt Bungie auf einen Handlungsbogen wie in einer Art TV-Serie.

Gegen Ende der Season 11 stellte sich uns Nokris, der Sohn von Oryx als Marionette von Savathûn in den Weg – der große Strippenzieher im Hintergrund ist damit bekannt.

Bis es zum Showdown kommt, müssen sich die Protagonisten aber mit haufenweise Handlangern rumschlagen und enthüllen dabei immer mehr von den Plänen des Obermackers.

Der Kurs ist aber klar gesetzt und alles hat einen gemeinsamen Ton (endlich Mal ein roter Faden in der Destiny Story). Im Gegensatz zu den Seasons von Jahr 3. Die waren eher separate Abenteuer, die nur am Rande zusammenhingen.

Spekuliert wird zudem, dass die Kabal entweder zum Ende der Season 12 oder in Season 13 eine große Rolle spielen sollen. Denn noch warten die Spieler auf diese Szene aus dem Trailer:

Osiris, Zavala und die Kable machen gemeinsame Sache?

Das passiert noch in Jahr 4 von Destiny 2

Das ist schon bestätigt: An dieser Stelle kurz die Infos, die wir sonst noch über zukünftige Inhalte für das Jahr 2021 in Destiny 2 haben:

Bedenkt, dass wir noch nichts zu den saisonalen Waffen-Exotics, den Aktivitäten oder Inhalte aus dem Season Pass sowie Geheimnissen wissen, die sehr wahrscheinlich in Season 13 ebenso am Start sind.

Wie findet ihr es, jetzt schon mehr zur Zukunft von Destiny 2 wissen, als es im vergangenen Jahren war? Manche Spieler glauben zudem auch schon zu wissen, wo das nächste große DLC spielt: Wenn die Spieler recht haben, jagt ihr 2021 eine Hexe in Chicago