Destiny 2: Spieler rasen so schnell durch neue Mission, dass Bungie sie stoppen muss

Bei Destiny 2 hat die finale Jagd der Season 12 jetzt begonnen. Wir verraten alles zur neuen Mission Coup de Grâce und wie die Hüter zeigen, dass sie verzeihen können.

Das ist jetzt neu: Am Abend des 05. Januar erwachte Destiny 2 aus dem Content-Winterschlaf. Nach den eher ruhigen Wochen zu Weihnachten und dem Jahreswechsel freuen sich

PvE-Spieler über eine neue Mission, die überraschend live ging: In „Coup de Grâce“ jagt ihr den Anführer der Zorngeborenen.

PvP-Spieler über das 2. Eisenbanner der Season 12 – wer also Spitzenloot und Items mit hohen Levelgrenzen und Statuswerten braucht, schaut vorbei.

Story-Liebhaber über eine der wohl wichtigsten Cutscenes der letzten Zeit.

Triumph-Jäger darüber, dass sie den saisonalen Titel einen großen Schritt näher sind.

„Coup de Grâce“ & das finale Köder-Upgrade in der Saison der Jagd

Darauf haben Spieler gewartet: In der Season 12 gehen die Spieler mit dem Kryptholith-Köder auf Großwildjagd. Doch seit Wochen fragen sich die Hüter, wo denn das finale Upgrade bleibt. Gute Nachrichten: das letzte Köder-Upgrade ist jetzt verfügbar.

Die neue Mission „Coup de Grace“ startet damit, dass ihr zu Krähe in der Wirrbucht gehen sollt. Hier gibt es dann das lange vermisste Upgrade für euch.

Das Upgrade bewirkt, dass ihr den Hohe-Zelebranten endlich den namensgebenden Gnadenstoß versetzen könnt – das ist der Anführer der Zorngeborenen und Mörder von Sagira.

Damit rückt der saisonale Titel „Wächter“ in greifbare Nähe. Denn zusammen mit dem Upgrade erhaltet ihr einen Triumph. Im Laufe der Mission schaltet ihr auch den weiteren geheimen Triumph frei, den ihr für den Wächter-Titel benötigt.

Heute erlegt ihr den Hauptgewinn

So jagt ihr den Hohe-Zelebranten: Die Mission selbst ist eine sehr lange Zorngebornen-Jagt in der Träumenden Stadt, die ihr bei Spider annehmt. Empfohlen ist Powerlevel 1.250 und ihr könnt mit bis zu 3 Hütern im Einsatztrupp antreten.

Ihr folgt dann wie gehabt den Spuren des gesuchten Gegners durch das Gebiet (den grünlichen Pfützen auf dem Boden und in der Luft).

Zwischendrin konfrontiert euch der Hohe-Zelebrant und ihr müsst gegen ihn und kleinere Add-Wellen kämpfen, bis er flieht.

Sucht, um ihn effektiv Schaden zu können, den Gegner in seiner Nähe, der einen grünen Schimmer um sich hat. Ist der erledigt, hinterlässt er einen Buff (wütend) – jetzt habt ihr kurz Zeit, um ordentlich Boss-Schaden zu machen.

Die Jagd erstreckt sich über weite Abschnitte der Träumenden Stadt und ihr wechselt zwischendurch auch in die Aszendenten-Ebene (ihr benötigt dafür aber ausnahmsweise keine Königinnenlaub-Tinktur).

Die ganze Zeit über spricht Osiris mit euch, er hilft euch aber nicht – Lore-Liebhaber spitzen aber die Ohren.

Ist der Hohe-Zelebrant erschlagen, erhaltet ihr eine mächtige Belohnung, ein exotisches Schiff und den geheimen Triumph „Zornbezwinger“. Im Anschluss erwartet euch dann eine wichtige Story-Cutscene.

Aktuell scheint es so, dass nicht alle Belohnungen am Ende der Mission droppen – Bungie untersucht das Problem (via Twitter).

Wem die richtige Feuerpower fehlt, findet hier das richtige Arsenal:

Bungie warnt vor Problemen in der „Coup de Grâce“ Mission

Deswegen müsst ihr euch zurückhalten: Wer alleine in die Mission geht und etwas unterlevelt ist, könnte gegen den Hohe-Zelebranten durchaus eine Herausforderung finden. Seid ihr aber bestens ausgerüstet und zudem im Team unterwegs, rasiert ihr den Boss in Windeseile weg.

Das solltet ihr aber tunlichst vermeiden.

Bungie hat via Twitter gemeldet, dass „empfohlen wird, langsam zu machen, wenn ihr dem Hohe-Zelebranten Schaden zufügt.“ Sinkt der Lebensbalken zu schnell, kann es zu Problemen kommen. Der Boss ist dann beispielsweise immun und ihr könnt die Mission nicht mehr abschließen oder der Gegner stirbt, aber die Mission lässt sich nicht richtig weiterspielen. Spielt die Story-Mission also gemütlich, damit ihr von Problemen verschont bleibt.

Auf Bungies Tweet meldete sich der größte Destiny-Sreamer Gladd, der gleich vormachte, wie man es eigentlich nicht tun sollte:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Neue Cutscene treibt einen 2 Jahre alten Story-Strang endlich voran

Achtung: Es folgen Story-Spoiler. Wer sich überraschen lassen möchte, kommt später zurück.

Das passiert nach der Mission: Am Anfang der Mission bat Spider euch um Hilfe. Als Belohnung versprach er, dass man sich dafür alles aus seinem Versteck aussuchen darf.

In der Abschließenden Cutscene wählen wir dann Krähe, der seit Season 12 quasi Spiders Leibeigener ist. Der Schwarzmarkthändler hält dies erst für einen Scherz, wird dann aber vom Hüter an seine Wortwahl erinnert, immerhin befindet sich Krähe auch in seinem Versteck.

Mürrisch willigt Spider ein und jagt den Hüter und Krähe aus seinem Versteck.

Damit haben wir Krähe seinen Mord an Cayde-6 (damals noch als Uldren) vergeben und ihn in die Gemeinschaft der Hüter aufgenommen. Der nächste Schritt dürfte dann sein, dass Krähe den Platz vom Cayde-6 als Anführer der Jäger in der Vorhut antritt.

Wir hauen das Schlitzohr Spider übers Ohr und befreien Krähe

Seit der jetzt geläuterte und wiederbelebte Krähe seine Schandtaten in Shadowkeep abgezogen hat, sind mehr als 2 Jahre vergangen. Seit dem haben die Spieler immer wider in Lore-Fetzen gehört, was der gefallene Prinz so treibt. Endlich – oder für manche wohl leider – kommt er dann jetzt in den Turm. Scheinbar können auch knallharte und Götter-mordende Hüter vergeben.

Zwar jagt euch Spider aus seinem Unterschlupf, um die Mission für den Triumph und das Quest-Log richtig abzuschließen, müsst ihr ihn aber nochmals besuchen. Also stattet dem grummeligen NPC direkt noch einen Besuch ab … seine Laune hat sich auch schon auf mysteriöse Weise gebessert.

Hat euch die Mission überrascht und könnt ihr wie euer Hüter Krähe vergeben oder bleibt er für euch immer der Mörder Uldren? Sagt es uns in den Kommentaren.

Was noch ansteht, bevor im Februar die Season 13 startet, lest ihr hier auf MeinMMO: So geht Destiny 2 im Jahr 2021 weiter – 9 offene Geheimnisse der Season 12