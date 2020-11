Destiny 2 hat erneut einen Charakter getötet, der im Spiel eine größere Rolle gespielt hat, aber der dann in einem Blogpost entsorgt wurde, ohne sein Ende im Spiel zu zeigen. Diesmal trifft es Sagira, den Geist von „Osiris.“ Spieler hatten den 2017 kennengelernt.

Wer stirbt da? Es stirbt Sagira, der Geist von Osiris. Die Figur spielte im DLC „Fluch des Osiris“ im Dezember 2017 eine größere Rolle.

Osiris ist so eine Art Superstar in der Welt von Destiny und Sagira war seine „Partnerin und Begleiterin“. Geister sind für Hüter essenziell, sie stehen ihnen bei den alltäglichen Aufgaben des Hüterlebens bei: Sie öffnen Tore, knacken Codes und beleben die toten Zombies immer wieder aufs Neue, wenn die mal wieder von Aliens oder „den Architekten“ ausgeschaltet wurden.

Sagira – ein ziemlich heißer Geist.

Spieler lernten Sagira im Laufe der „Jahr 1“-Events von Destiny 2 kennen. Die KI übernahm sogar zeitweise den Geist des Spielers und entwickelte sich zu einem der Charaktere, die Spieler näher kennenlernten.

Sagira war auch deshalb so beliebt, weil sie von Morena Baccarin gesprochen wurden, einer Schauspielerin, die man aus Deadpool oder der Serie Firefly kennt.

Damals befand sich Destiny 2 in keinem guten Zustand, aber die Story um Osiris und Sagira haben trotzdem viele gespielt.

Osiris und Sagira waren ein Traum-Duo.

Sagira stirbt in einer Kurzgeschichte auf bungie.net

So starb Sagira nun: Da Ende von Sagira wird in einem Blogpost auf der Webseite von Bungie beschrieben „Aufopferung“. Die längere Kurzgeschichte erzählt von den letzten Momenten im Dasein von Sagira, die ihre Existenz opfert, um Osiris zu retten (via bungie.net).

So viele ungelebte Augenblicke, verloren inmitten der Momente der Notwendigkeit des Handelns. Er wünschte, Sagira wäre nicht hier, um ihn sterben zu sehen. Seine treue Gefährtin. Sein wegweisendes Sternenlicht. Seine Hoffnung, seine Menschlichkeit. „Sagira. In so vielen Leben, die wir hatten, … warst du immer mein besseres Ich.“ Sein Licht wird schwächer. „Osiris, warum hörst du nur nie auf mich?“ Sie entfaltet sich direkt vor ihm. „Was meinst d–“ „Sei still! Hör auf meine Worte!“ Licht erhellt ihre Iris. „Es liegt noch Großes vor dir. Verliere in der Dunkelheit nicht die Hoffnung.“ Sie strahlt. Osiris haucht das Wort nur, als könnte er es damit aufhalten: „Nein.“ Er würde es mit der Zeit verstehen. Sie hatte es gesehen. Gleißendes Licht bricht aus Sagiras Kern hervor und sie zerbricht in Stücke. Eine Welle des Lichts flutet die Kluft. Ihr Opfer beseitigt jede Spur von Xivu Araths Präsenz. Das Siegel: ausgelöscht. Der Kryptolith, der ihre Projektion ermöglichte: zerstört. Osiris holt Luft. Allein. Der Schutz von Sagiras Licht währt über Tage hinweg beharrlich im Schatten der Pyramide Kurzgeschichte „Aufopferung 2“

In Destiny 2 selbst wird auf Sagira in einer kurzen Szene Bezug genommen, da hört man eine Nachricht von Osiris, der Rache für Sagira sucht.

Bungie tötet schon wieder eine Figur „off screen“

Das ist die Kritik an Bungie: Auf reddit gibt es Kritik am Tod von Sagira, weil man eine liebgewonnene Figur aus der Geschichte von Destiny wieder „off-screen“ getötet hat und so die Spieler um einen wertvollen, emotionalen Moment bringt.

Außerdem hätte der Tod von Sagira ja auch wichtige Konsequenzen: Denn ohne seinen Geist sei Osiris, der mächtigste Warlock im Universum, kein Hüter mehr und könne das Licht nicht mehr nutzen, erklärt ein Fan. Das sei eine „große Sache.“

Destiny 2 antwortet auf die schärfste Kritik an „Beyond Light“

Man spekuliert dann, ob der unrühmliche Abgang von Sagira vielleicht daran liegen könnte, dass Bungie die Synchronsprecherin Monica Baccarin nicht bekommen hat, um Sagira erneut zu sprechen. Aber auch dann hätte Bungie eine bessere Lösung finden müssen, glaubt man auf reddit.

In jedem Fall hätten sich einige Spieler eine Cutscene zum Ende von Sagira gewünscht. Das wäre so einer Figur angemessen und hätte die nötige Wertigkeit erzielt.

Das ist generell eine dauernde Kritik an Destiny 2: Es würde zu viel „in Lore-Tabs“ erzählt und zu wenig im Spiel selbst. Dieser Kritikpunkt macht sich nun an der armen Sagira fest.

Mit der Story von Jenseits des Lichts hatte Bungie eigentlich bewiesen, das es auch anders geht.

Das Seltsame ist, dass Destiny 2 erst im September 2020 für genau dasselbe in der Kritik stand: Auch da hatte man das Schicksal von wichtigen Figuren, die dem Spieler ans Herz gewachsen waren, in Blogposts recht kurz abgehandelt.

Gleich 3 ehemalige Ansprechpartner der Hüter fertigte Bungie da kurzerhand in der Vorbereitung auf Beyond Light ab:

Destiny 2 killt offenbar 3 Figuren, die ihr kennt – aber als Text, also merkt’s keiner