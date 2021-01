Bei Destiny 2 sollen Warlocks einen Buff für ihr Rift bekommen haben, durch den sie 20 % weniger Schaden kassieren. Wir sagen euch, warum das nicht in den Patch Notes steht.

Beyond Light hat viele Änderungen gebracht und die Sandbox gehörig umgekrempelt. Doch einen „geheimen“ Buff entdecken die Spieler erst jetzt und diskutieren darüber.

Um diesen Buff geht’s: In Destiny 2 haben alle Jäger, Titanen und Warlocks je eine spezifische Klassen-Fähigkeit.

Jäger weichen auf Knopfdruck aus

Titanen erschaffen eine schützende Barrikade

Warlocks zaubern ein Rift herbei – das magische Feld heilt oder erhöht den Schaden.

Das Rift des Warlocks ist jetzt in den Fokus der Spieler gerückt. Auf reddit wird getitelt „Du hast jetzt 20 % Schadens-Reduktion, wenn du dein Rift setzt“. Und auch GameRant spricht von „geheimen Änderungen, die Beyond Light am Warlock-Rift durchführte“.

Und tatsächlich: Solange Warlocks sich in der Rift-Animation befinden, also in der dritten Person, kassieren sie 20 % weniger Schaden. Sobald das verzauberte Feld dann gesetzt ist und wieder die Ego-Perspektive vorherrscht, gibt es keinen zusätzlichen Schutz mehr. Das gilt sowohl im PvE als auch im PvP.

Bei der langen Rift-Aktivierung schaltet das Game in die 3. Person

Deswegen ist das so gut: Viele Hüter schimpfen darüber, dass das Rift eine viel zu lange Animation hat. In der Zeit, bis der Warlock seinen Zauber wirkt, verharrt er wehrlos an Ort und Stelle.

Was im PvE oft nicht so schlimm – nur zeitraubend – ist, ist im PvP oftmals ein Todesurteil. Durch die ordentliche Schadens-Reduktion überleben Warlocks in hitzigen Situationen länger und manche Waffen könne so ausgebremst werden. Beispielsweise brauchen Handfeuerwaffen (140er) 4 statt der üblichen 3 Treffer um den Warlock umzuhauen.

„Ich will nicht glauben, dass ich das in über 1.000 Stunden PvP übersah“

Darüber wundern sich die Spieler: Unter dem entsprechenden reddit-Post wird von den Spielern darüber diskutiert, ob die Änderung ein Stealth-Change sei, also nicht offiziell in den Patch Notes zu finden ist. Für viele Hüter unverständlich – sind sie doch dankbar für den Tipp und denken, dass das Rift damit deutlich besser sei. Andere denken sogar, dass hier bald ein Nerf kommt, gleich nachdem der Stasis-Jäger ausbalanciert wurde.

Wälzt man die Liste der Änderungen von Beyond Light oder den Patches seitdem durch, findet sich in der Tat nichts über den Warlock-Buff.

Das ist die Wahrheit über das Rift: Die geheime Änderung am Rift ist nicht neu. Tatsächlich gewährt das Warlock-Rift seine Schadens-Reduktion schon seit 2017 – also dem Erscheinungsjahr von Destiny 2.

Das belegen auch einige User in den Kommentaren mit entsprechenden Threads aus den Vorjahren (via reddit). Trotzdem zeigen sich andere User verwirrt und ungläubig.

Der Titan nutzt seine Barrikade-Fähigkeit

Übrigens verleiht euch das Stellen einer Barrikade als Titan auch solch einen Schadens-Schutz. Jäger brechen während ihres Ausweichens den Aim-Assist und sogar das Tracking von Skills wie Granaten.

Habt ihr von dem Schutz während der Animation gewusst oder seid ihr genauso überrascht wie die anderen Hüter? Welche Klassen-Fähigkeit findet ihr persönlich am nützlichsten?

Die Hüter diskutieren derzeit über einen weiteren Stealth-Change in Destiny 2: Spieler lieben geheime Änderung, aber rätseln, ob sie bleibt