Die ersten Wochen sind rum – Was haltet ihr jetzt von Destiny 2: Beyond Light?

Seit dem Launch von Jenseits des Lichts für Destiny 2 sind mittlerweile mehr als 3 Wochen vergangen. Zeit genug, um sich ein umfassendes Bild davon zu machen. Was haltet ihr aktuell von der neuen Erweiterung? Hat sich eure Meinung seit dem Start geändert?

Was hat es mit Beyond Light auf sich? Beyond Light oder Jenseits des Lichts ist die mittlerweile 3. große Erweiterung für Destiny 2. Das Addon verkörpert zudem die erste von 3 zusammenhängenden, jährlichen Erweiterungen, mit denen Bungie Destiny 2 mindestens bis ins Jahr 2022 fortführen will.

Jenseits des Lichts ist dabei am 10. November sehr erfolgreich gestartet, sorgte aber gerade zu Beginn für einigen Frust und Kritik. Doch nun sind bereits etwas mehr als 3 Wochen vergangen und es hat sich einiges getan. Wie blickt ihr jetzt auf die neue Erweiterung?

Die Community sieht Jenseits des Lichts immer noch gespalten

So war die Stimmung zum Launch: Auch wenn der Start extrem erfolgreich war, lief Jenseits des Lichts alles andere als glatt an. Der Launch war von technischen Problemen geprägt, am ersten Tag kamen viele gar nicht richtig zum Spielen. Danach klagten zahlreiche PC-Spieler auch noch über Performance-Probleme.

Beyond Light verschlägt die Spieler auf den Eismond Europa

Doch auch das Addon selbst wurde schnell kritisiert. Der Waffenruhestand wurde in vollem Umfang spürbar und kam überhaupt nicht gut an. Denn viele bisherige Waffen und Rüstungen wurden praktisch unbrauchbar, im Gegenzug gab es aber einfach nicht genug neuen Loot, der das kompensieren konnte.

Auch das Entfallen zahlreicher alter Inhalte wie Schauplätze oder Aktivitäten wurde kritisiert. Generell bietet Beyond Light zu wenig Neues, zu wenig Innovatives, hieß es damals von so manch einem Spieler. Auch für eine suboptimale Balance der neuen Stasis-Kräfte im PvP sowie zahlreiche Bugs bekam Destiny 2 sein Fett weg-

Es gab aber auch durchaus Lob, beispielsweise für die Story von Jenseits des Lichts, die neue Location Europa, neue Exotics oder die Stasis-Power im PvE.

Kurzum: Beyond Light wurde mit gemischten Gefühlen aufgenommen, auch wenn die Stimmung anfangs gefühlt eher negativ geprägt war. In einer Umfrage kurz nach dem Launch hat MeinMMO damals ein erstes Meinungsbild von euch eingefangen. So sah damals die Stimmung aus:

Das Ergebnis der Umfrage von 13. November

Mehr dazu findet ihr auch hier: Hat Destiny 2 mit Beyond Light abgeliefert? So sehen es bisher die Spieler

So ist aktuell die Stimmung: Mittlerweile hat sich einiges getan. Bungie hat beispielsweise auf die größte Kritik am Sunsetting reagiert, einige Waffen aus dem Ruhestand geholt und so den für viele zu kleinen Loot-Pool erweitert. Es sind neue Aktivitäten und Quests live gegangen, neue Exotics wie die Sniper Wolkenschlag oder das Schwert Die Klage können nun erspielt werden, der neue Raid hat seine Pforten geöffnet.

Schaut man sich jetzt die Stimmung an, so ist diese nun gefühlt besser, als noch zum Launch des neuen Addons. Doch die Spielergemeinschaft blickt immer noch mit gemischten Gefühlen auf Beyond Light. So manch einer hat wie MeinMMO-Shooter Experte Sven Galitzki durchaus Spaß und findet, dass die Erweiterung gut gelungen ist – auch wenn sie nicht gleich zu Beginn komplett zeigte, was in ihr steckt. Andere wiederum sind enttäuscht oder ernüchtert und klagen, Jenseits des Lichts würde zwar einiges gut, aber dafür auch sehr vieles falsch machen und unter dem Strich zu wenig für sein Geld bieten.

Kurzum: Auch wenn die Stimmung nach mehr als 3 Wochen nun gefühlt besser als noch zum Launch ist – Jenseits des Lichts wird immer noch heiß und teils kontrovers diskutiert. Es gibt immer noch Lob, aber auch teils heftige Kritik.

Was haltet ihr mittlerweile von Jenseits des Lichts?

Macht mit bei unserer Umfrage: Das haben wir uns zum Anlass genommen und für euch eine Umfrage vorbereitet. Wir wollen nun von euch, den Lesern von MeinMMO, wissen, wie ihr nach nunmehr 3 Wochen auf Destiny 2: Jenseits des Lichts blickt. Seid ihr zufrieden? Hat Beyond Light euch enttäuscht? Oder habt ihr sogar komplett auf die Erweiterung verzichtet?

Bedenkt, ihr habt nur eine Stimme. Vielen Dank für eure Zeit und die Teilnahme.

Übrigens, gerne könnt ihr uns und anderen Lesern von MeinMMO eure Ansichten und Argumente zu diesem Thema auch ausführlich in den Kommentaren mitteilen. Ihr seid keineswegs nur auf die Umfrage beschränkt – gerade, wenn sich eure Meinung unter Umständen mittlerweile geändert – ob nun positiv oder negativ.

