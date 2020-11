Bei Destiny 2 herrscht im neuen DLC Loot-Armut. Entwickler Bungie beginnt jetzt, dagegen anzukämpfen. Erste Auswirkungen sollten Spieler schon nächste Woche spüren – doch reicht das?

Das ist gerade das Haupt-Problem: Am 10. November ist Destiny 2 ins Jahr 4 gestartet und hat mit Jenseits des Lichts (Beyond Light) seine große, jährliche Erweiterung bekommen. Zudem hat auch die neue Season 12, die Saison der Jagd, begonnen.

Doch den Spielern des Action-MMOs fehlt es vor allem an einem – nämlich Loot.

Denn mit all den Veränderungen, der neuen Story, den neuen Stasis-Fähigkeiten und frischen Locations ist Destiny 2 deutlich geschrumpft und schickt mehr Waffen in den Ruhestand, als neue nachrücken.

Dass das zu Problemen führen könnte, haben viele Spieler im Vorfeld geahnt und sind jetzt über die Realisierung richtig sauer. Der Destiny-Entwickler hat Besserung gelobt, den Anfang davon sehen wir schon nächste Woche.

Destiny 2 antwortet auf die schärfste Kritik an „Beyond Light“

Die ersten Schritte im Kampf gegen die Loot-Armut beginnen

Zu den Loot-Problemen haben sich schon der Community Manager Dylan „dmg04“ Gaffner und der Destiny-Chef Luke Smith geäußert. Sie stellen klar, das Bungie am Problem arbeite, aber das man mitten in einer Umbruchphase sei und das man Season für Season größere Änderungen plane.

Das passiert nächste Woche: Schon am 24. November erscheint ein neues Update für Destiny 2: der Hotfix 3.0.0.4. Bungie hat schon eine Vorschau auf die Inhalte gegeben, die erste Änderungen an der Waffenvielfalt bringen.

Alle legendären Waffen, die am Ende der Season 12 in den Waffenruhestand kommen (Infundier-Grenze) verschwinden aus dem Loot-Pool

Alle Siebter-Seraph-Waffen aus Season 10 kommen neu dazu – die waren früher durch Rasputin und dem entsprechenden Season Pass zu erhalten

Das legendäre Arsenal an Waffen aus Saison der Ankunft kommen wieder dazu – das gilt für die Season-Pass-Knarren und die aktualisierten Planeten-Waffen der Season 11

Je neuer ein Item ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es als Belohnung droppt

Eine Auswahl der Seraph-Waffen

Die präsentierten Änderungen betreffen den World-Loot-Pool. Das sind alle Belohnungen, die ihr beispielsweise aus Engrammen oder direkt bei Abschluss von Aktivitäten bekommt.

Wie sind die Loot-Änderungen zu bewerten?

Nun, wie Bungie selbst sagt, handelt es sich hierbei um erste, kleinere Änderungen. Die werden die Hauptkritiker sicher nicht verstummen lassen.

Denn auch wenn es nun aktuellere und vor allem ein paar weitere Waffen in der Welt zu erbeuten gibt, sind sie dennoch keine neuen Schießeisen. Zudem ist es für viele fragwürdig, warum überhaupt Items im Loot-Pool sind, die schon am Ende der Season 12 ablaufen.

Sehr erfreulich ist, dass Bungie ihre Update- und Fix-Frequenz deutlich erhöht hat. Haben Hüter früher teils Monate auf eine Anpassung gewartet, kommen diese nun in Tagen. Auch wenn das manche Stasis-Warlocks wohl nicht so freut: Destiny 2 nerft neue Stasis-Skills – So hart trifft es eure Lieblings-Klasse

Beyond Light brachte neue Exotics und Loot – aber nicht genug für den Appetit der Hüter

Diese Waffen lohnen sich: Doch die hinzugefügten Knarren können sich durchaus sehen lassen und sind gerade für Rückkehrer oder Neueinsteiger Must-Haves:

Die Seraph-Schrotflinte und das schwere Seraph-MG sind beispielsweise absolute Top-Waffen – und auch optisch sind diese Knarren ein Hingucker

Nicht zu vergessen ist, dass die Waffen zudem Kriegsgeist-Zellen erschaffen können – und die Hüter tragen seit Season 12 einen speziellen Mod-Slot dafür auf allen Rüstungen (auch auf Exotics)

Wenn Bungie so wieder die beliebten Waffen wie die Fallende Guillotine oder andere Knarren aus Season 11 zugänglich macht, kann das nicht falsch sein – immerhin wollte man ja den FOMO-Aspekt reduzieren

Was denkt ihr? Freut ihr euch über die schnelle Reaktion und denkt, dass Bungie da in Zukunft weiter dran arbeiten wird? Oder sind die Änderungen nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Im Eisenbanner, den Trials und dem neuen Raid in der Tiefstein-Krypta erwarten uns noch weitere Waffen in den nächsten Wochen. Zudem stehen noch ein paar Exotics aus, die wir schon kennen: Neues exotisches Schwert „Die Klage“ bekommen – So geht die Quest