Eine legendäre Waffe begeistert aktuell in Destiny 2 – Was hebt sie von der Konkurrenz ab und warum ist sie auch in zukünftigen Season so mächtig?

Um diese Waffe geht’s: Hier dreht sich alles um die Siebter-Seraph-Säge, ein legendäres Maschinengewehr. Das MG mit der schicken Optik gehört zum seltenen aggressiven Archetyp und schießt etwas langsamer, haut dafür aber richtig rein.

Die Powerwaffe ist mit Season 10 neu zu Destiny 2 gekommen und verdrängt durch seine einzigartigen Perks und das gewisse (explosive) Etwas die Konkurrenz auf die Ersatzbank.

Was macht die Säge so stark? Viele der neuen Waffen lassen aktuell starke Perk-Kombinationen vermissen, das Seraph-MG gehört aber nicht dazu. Ihr könnt bei Magazin und Lauf voll auf eure Präferenz setzen und entweder Stabilität, Rückstoß oder Reichweite verbessern. Die Magie findet aber in den zwei Perk-Slots statt:

Perk-Slot 1: Clown-Patrone

Perk-Slot 2: Schützenlinie (für Teamspieler) oder Vorpalwaffe (für Solisten)

Die Seraph-Säge bringt eine coole Optik und starke Perks auf den Tisch

Ihr könnt eure Powerwaffe so überladen und die Magazingröße deutlich erhöhen, dadurch teilt ihr länger den erhöhten Schaden aus, ohne nervige Nachladepausen einlegen zu müssen.

Habt ihr 2 Teamkollegen zur Hand, erhaltet ihr in ihrer Nähe 20 % Extra-Schaden für kritische Treffer. Spielt ihr als einsamer Wolf seid ihr mit Vorpalwaffe bestens beraten, denn ihr fügt Bossen (15%) und Supers (50%) automatisch Extra-Schaden zu.

Selbst wenn ihr keinen Godroll ergattert, sind die anderen Optionen fast alle brauchbar und können sich sehen lassen.

Deshalb ist die Säge besser als alle anderen MGs: Durch die einzigartigen Perks lässt die Siebter-Seraph-Säge alle anderen legendären Maschinengewehre hinter sich. Selbst populäre Vertreter wie:

können mit dem Schadensoutput aktuell nicht mithalten. Ein weiterer wichtiger Faktor, der das MG so mächtig macht, steckt in ihrem Namen.

Die Säge wird den Siebter-Seraph-Waffen zugeordnet und profitiert daher stark von den Kriegsgeist-Zellen – das heißt für euch: haufenweise gewaltige Explosionen. Ihr zerlegt Feinde so schnell, dass euch immer eine Zelle zur Verfügung steht.

Wie ihr das Maximum aus den Seraph-Waffen herausholt und die Kriegszellen richtig nutzt, haben wir in diesem Guide beschrieben:

Destiny 2: „Siebter Seraph“-Waffen – Was sie können und warum ihr sie nutzen solltet

Seraph-Waffen jetzt holen und in Zukunft profitieren

So holt ihr euch das MG: Um die Siebter-Seraph-Säge in die Hände zu bekommen, müsst ihr Rasputins Waffenbeutezüge absolvieren. Diese kosten euch etwas Glimmer und Verschlüsselte Kriegsgeist-Bits (saisonale Währung) und werden vom Kriegsgeist in den 3 Bunkern in der ETZ, auf dem Mond sowie IO angeboten.

Um Beutezüge für das begehrte MG zu erhalten, muss übrigens eine Voraussetzung erfüllt sein: Alle Bunker müssen mindestens Stufe 3 erreicht haben. Möglich ist dies erst seit dem 7. April, da seitdem der finale Bunker live ist.

Wie ihr die Seraph-Bunker schnell und effizient levelt, verraten wir in unserem Guide.

Die Seraph-Säge gehört zu Rasputins schlagkräftigem Arsenal

Darum solltet ihr die Waffe jetzt besorgen: Die Siebter-Seraph-Waffen gehören zum saisonalen Content, der mit dem Start der Season 11 (Juni 2020) aus Destiny 2 verschwindet. Mods und Waffen, die ihr aber von Rasputin freigespielt habt, bleiben euch erhalten.

Wichtig ist dies, weil viele der Artefakt-Mods dann nicht mehr im Spiel sind, die Seraph-Waffen aber trotzdem noch die Option besitzen Kriegsgeist-Zellen zu erschaffen. So könnt ihr auch in den kommenden Inhalten die mächtigen Kriegsgeist-Builds nutzen und es richtig krachen lassen.

Die Siebter-Seraph-Säge gibt euch eine sehr mächtige legendäre Option für den Power-Slot und macht so Platz für viele der einzigartigen Exotics. Wer aber unbedingt ein exotisches Maschinengewehr im Power-Slot spazieren führen möchte, sollte in Season 10 auf einen früheren Underdog setzen. Denn Experten in Destiny 2 sagen: Ehemals schwächstes Exotic ist nun ein heftiger Boss-Killer.