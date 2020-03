Aktuell klagen zahlreiche Hüter über die neuen legendären Waffen, die mit der Season 10 bei Destiny 2 neu hinzugefügt wurden. Sie alle hätten eine nervige Schwäche, die es vor der Saison der Würdigen so nicht gab. Was hat es damit auf sich?

Was hat es mit der Schwäche auf sich? Seit fast einer Woche läuft bei Destiny 2 nun die Saison der Würdigen. Und auch wenn sich so manch ein Hüter über die Rückkehr der Trials und die neuen Inhalte der Season 10 freut – nicht alle Hüter sind im Moment glücklich.

Eines der Dinge, die aktuell aufs Gemüt der Spieler drücken, sind die neuen legendären Waffen, die mit der aktuellen Saison und Update 2.8.0 Einzug in Destiny 2 hielten. Es sieht so aus, als wären sie im Vergleich zu früheren Legendaries bei den Kombinationsmöglichkeiten ihrer Perks beschnitten worden. Und das schmeckt vielen Spielern nicht.

Zumindest über die Optik lässt sich nicht meckern

Worin genau liegt das Problem mit den legendären Waffen aus S10? Kurzum: Offenbar ist es bei keiner der 21 neuen und zurückgekehrten legendären Waffen aus der Season 10 möglich, dass ein Perk für schnellere Reloads gleichzeitig mit einem Schaden-Bonus-Perk rollt – weder bei den zurückgekehrten Fraktions-Waffen, noch bei den Trials-Schießeisen oder den Seraph-Waffen.

Das hatten zahlreiche Spieler festgestellt, als sie unter anderem die beliebte Info-Seite light.gg nach möglichen Perk-Kombinationen bei den neuen Waffen durchforsteten.

Habt ihr also beispielsweise einen Nachlade-Perk wie Gesetzloser auf der Waffe, könnt ihr keinen Schadens-Perk mehr auf der Waffe bekommen – wie beispielsweise Kill Clip oder Toben. Somit sind viele beleibte und starke Perk-Kombos nicht mit den neuen Waffen möglich.

Sind meine alten GoD-Rolls in Gefahr? Nein, diese Änderung hat man bisher ausschließlich bei den neuen und Waffen der Season 10 festgestellt. Alle Rolls vor dieser Zeit bleiben erhalten.

Was sagen die Spieler? Zahlreichen Hütern schmeckt diese Änderung überhaupt nicht. Die neuen legendären Waffen seien so bis auf ihr höheres Powerlevel in diesem Belang schlechter, als die bisherigen und das würde viel Reiz nehmen, ihnen überhaupt nachzujagen, so zahlreiche Spieler.

Gerade, dass es diese Saison nur eine neue Ritual-Waffe gibt, macht diesen Umstand für so manch einen Hüter um so enttäuschender. Man hat kaum etwas, wofür es sich zu grinden lohnt.

Einige sind zudem genervt, da sie denken, diese Änderung wurde aufgrund der Rückkehr der Trials vorgenommen, damit man dort die Balance besser im Griff hat.

Die Siebter-Seraph-Waffen aus Season 10

Lediglich die Seraph-Waffen und ihre Kriegsgeist-Zellen-Mechanik (Kills mit können Zellen spawnen, die Artefakt-Mods der Season 10 in euren Rüstungen triggern) der Seraph-Waffen sieht so manch ein Spieler aktuell noch als Lichtblick bei den neuen Waffen in der Saison der Würdigen und als eine Art Trostpflaster für die eingeschränkten Perk-Kombos.

Was haltet ihr von diesem Schritt? Ist es gut, dass Bungie versucht, alte Strukturen aufzubrechen und Spieler offener für neue Perk-Kombos zu machen? Oder seht ihr diese Entwicklung auch kritisch?