Bei Destiny 2 fällt Spielern seit Anfang/Mitte Dezember eine Änderung auf: Die sonst so raren Verbesserungs-Kerne droppen nun häufiger. Das Seltsame: Das steht nirgendwo. Spieler trauen ihrem Glück daher nicht. Vielleicht ist das ja ein Bug und gar kein geheimer Buff.

Was sind Verbesserungs-Kern? Das Crafting-Material wurde mit „Curse of Osiris“ in Destiny 2 eingeführt. Man braucht das Material, um legendäre Items zu Meisterwerken aufzurüsten und für die Infusion.

Für Vielspieler sind das hochbegehrte Items, die dazu dienen, die Ausrüstung des Hüters weiter zu verfeinern und zu verbessern. Eigentlich sind das Items, von denen man nie genug haben kann, und von denen ständig zu wenige da sind. Gerade in Beyond Light, sind die Items so wichtig wie lange nicht. Denn durch den Waffenruhestand gilt es, sich ein neues Arsenal zuzulegen.

Die Items gibt es aus zig Quellen in Destiny 2, man hat bei vielen Aktivitäten und Ruf-Belohnungen die Chance, einen Verbesserungs-Kern abzustauben.

Wir hatten auf MeinMMO einige Artikel, wie man an Verbesserungs-Kerne rankommt: Die waren über Jahre ein begehrtes Gut, sie stellten eine Art Flaschenhals da, um die Weiterentwicklung der Ausrüstung zu verlangsamen.

Spider handelt auf seinem Schwarzmarkt die begehrte Ressource

Geheime Änderung oder ein Bug?

Was hat sich jetzt geändert? Eigentlich nichts, jedenfalls offiziell nicht. Es gibt keine Aussage von Bungie, dass sie irgendwas an den Verbesserungs-Kerne gedreht haben.

Aber: Vielen Spielern fällt auf, dass sie seit Anfang/Mitte Dezember deutlich mehr Verbesserungs-Kerne finden als vorher. Jetzt klauben die Hüter bei zufälligen World-Drops immer wieder Verbesserungs-Kerne vom Boden auf. Alle legendären Engramme haben nun offenbar eine hohe Chance, neben einem legendären Item auch noch einen Verbesserungs-Kern zu enthalten.

So wird das diskutiert: Auf reddit ist man ein bisschen zynisch: Man vermutet, das könnte ein Bug sein, den Bungie fixt, sobald sie aus dem Urlaub zurück sind und bemerken, was da los ist.

Bungie ist berüchtigt dafür, Fehler im Spieler sofort zu fixen, wenn sie den Hütern nutzen. Da lästern einige Hüter: Bungie würde die Verbesserungs-Kerne sicher „aufgrund eines Fehlers“ ganz aus dem Spiel nehmen oder die Preise für Upgrades absurd erhöhen.

Positiver gestimmte Hüter glauben, das könnte eine bewusste, geheime Änderung sein, die mit einem der letzten Hotfixes kam. So würden nun auch Runs in Lost Sectors, die kein Exotic bringen, wenigstens einen vernünftigen Trost-Preis bieten.

Insgesamt ist man jedenfalls sehr froh über die Änderung: Viele Spieler haben bemerkt, dass sie jetzt mehr Verbesserungs-Kerne bekommen und freuen sich über dieses unerwartete Geschenk. Ob das jetzt absichtlich so ist oder nicht.

Destiny hat vor 2021 einige Probleme.

Das sind positive Nachrichten, die Destiny 2 hier schreibt. Aber wir haben uns in einem großen Artikel mit den Problemen des Spiels vorm Jahr 2021 beschäftigt. Dem ganzen Untergenre-MMO-Shooter scheint es im Moment nicht so gut zu gehen:

