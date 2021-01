Destiny 2 erklärt den fehlenden Loot in finaler Jagd – So bekommt ihr ihn trotzdem

Bei Destiny 2 sorgt die Mission „Coup de Grâce“ und der Loot daraus für Probleme. MeinMMO verrät euch, wie ihr das exotische Schiff „Das Vierte Zeichen“ farmen könnt.

Was sorgt da für Probleme? Am Weekly Reset des 05. Januar staunten die Hüter nicht schlecht: Eine neue Mission, die finale Jagd auf den Anführer der Zorngeborenen, war überraschend live. Leider läuft die Verfolgung des Hohe-Zelebranten in Season 12 für viele Spieler nicht ganz rund.

Fügt ihr dem Boss zu schnell zu viel Schaden zu, lässt sich die Story-lastige Mission nicht abschließen. Deswegen musste Bungie die Spieler auffordern, doch langsamer zu machen.

Die zahlreichen Besessenen-Sphären und Portale, durch die ihr den Hohe-Zelebrant verfolgt, funktionieren nicht immer.

Immerhin klärt die anschließende Cutscene das Schicksal von Krähe. Auch wenn sich einige Hüter darüber lustig machen, dass nach dem einschneidenden Video im Spiel selbst noch alles beim alten ist – wahrscheinlich bis die Season 13 im Februar startet.

Und dann schimpfen viele Spieler zudem noch, dass sie nach der Mission nicht den versprochenen Loot bekommen.

Der Missions-Screen verspricht prominent das exotische Schiff „Das Vierte Zeichen“ als eine garantierte Belohnung:

Die Mission selbst gilt als durchaus gelungen, doch die Probleme und der fehlende Loot führten zu reichlich Frust. Besonders das mysteriöse Schiff sorgt bei den Spielern für munteres Rätselraten. Mussten während der Mission spezielle Bedingungen getroffen werden, um das einzigartige Schiff zu erhalten?

Exotische Schiff „Das Vierte Zeichen“ verbuggt oder selten?

Das fragen die Hüter sich: Auch auf MeinMMO diskutiert ihr über die Jagd und den Loot:

In den Kommentaren fragte daniel: „Hat jemand von euch das Schiff als Belohnung erhalten? Oder ist dies zufällig? Denn nach dem Abschluss der Mission wurde das Schiff weiter als Belohnung bei der Missionsübersicht aufgelistet … Erhalten habe ich es jedoch nicht.“

Unser Leser Protoype spekulierte: „Das Schiff und den Triumph bekommt man erst nächste Woche, da man diese Jagd anscheinend nur ein Mal die Woche machen kann.“

MeinMMO-User Bobby hatte hingegen Glück: „Also ich hab die Mission gestern solo gemacht und am Ende das Schiff erhalten. Gibt es vielleicht Probleme zwischen den Konsolen? Habe die Mission auf der PS5 gemacht.“

Das ist „Das Vierte Zeichen“

So klärt Bungie auf: Der Destiny-Entwickler meldete via Twitter, dass sie die Probleme in der Mission „Coup de Grâce“ untersuchen.

Bezüglich des exotischen Schiffes meldete Bungie dann, dass dies kein garantierter Drop sei. Anders als im Spiel angezeigt, habt ihr beim Abschluss der Jagd nur eine „seltene Chance auf die Belohnung“.

Die Chancen verbessern sich aber mit jedem Abschluss. Wie hoch die Chance ursprünglich ist und ab wann das Schiff sozusagen garantiert ist, wird nicht aufgeklärt. Dieser „Pech-Schutz“ greift auch bei den Raid-Exotics.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Momentan untersucht Bungie auch, warum Rüstungen aus der Jagd des Hohe-Zelebranten niedrigere Werte als geplant haben (via Twitter). Zudem sollen noch ein paar Triumphe im Laufe der Season 12 folgen, daher könnt ihr im Triumphe-Tab noch nicht alles abhaken.

So farmt ihr den Hohe-Zelebranten in Destiny 2

Ihr könnt scheinbar pro Woche und pro Charakter einmal auf die Jagd nach dem Hohe-Zelebrant gehen. Demnach könnt ihr die Mission nicht wirklich nach Herzenslust laufen und nach Loot farmen – oder doch? Der Hüter „Flg“ teilt auf Twitter nun eine Möglichkeit, wie ihr doch endlos oft die Mission „Coup de Grâce“ spielen könnt.

So farmt ihr den seltenen Loot: Ihr braucht zunächst einen Charakter, der die Mission in der laufenden Woche noch nicht abgeschlossen hat. Das war es auch schon an Voraussetzungen.

Bestückt euren Kryptolith-Köder mit der Beute-Mod „Hohe-Zelebrant“

Ihr startet die Zorngeborenen-Jagd ganz normal

Sobald ihr in der Mission selbst seid, wählt ihr erneut euren Köder aus. Setzt den Köder nun zurück. Alle Beute-Mod-Slots sind nun leer.

Beendet die Mission wie gehabt. Ihr erhaltet bei Abschluss jedes Mal eine mächtige Belohnung und habt eine Chance auf das exotische Schiff.

Wiederholt das ganze Verfahren dann, bis ihr den seltenen Drop in den Taschen habt (Flg selbst benötigte nach eigener Aussage 10 Durchläufe für das Schiff).

Seid ihr die Mission schon gelaufen und habt sogar alle Belohnungen eingesackt? Wiederholt ihr die Jagd auf den Hohe-Zelebranten jetzt oder habt ihr es nicht so eilig damit? Sagt es uns und den anderen Lesern doch in den Kommentaren.

Mit dem Start der letzten Jagd nähert sich die Season 12 ihrem Ende. Zumindest was den Content angeht. Lest hier, was noch passiert, bevor die noch unbekannte Season 13 im Februar startet: So geht Destiny 2 im Jahr 2021 weiter – 9 offene Geheimnisse der Season 12