Bei Destiny 2 spoilern Dataminer oft zukünftige Quests und finden Inhalte, noch bevor sie live sind. Jetzt wurden aber lustige Referenzen im Code gefunden und wilde Spekulationen unter die Lupe genommen. Wer ist die dunkle Vorhut, welche Exotics sind scheinbar ein Pärchen und was ist mit dem 15. Wunsch?

Was wurde gefunden? Im Destiny-Subreddit Raidsecrets treffen sich die Rätselknacker des Destiny-Universums. Sie sind maßgeblich daran beteiligt, wann immer die Community große Rätsel löst. Der User Monteven hat sich über Monate die von Bungie verwendeten Codenames sowie Spiel-Dateien genauer angesehen.

Er stellt auf reddit seine interessantesten Funde für interne Bezeichnungen vor. MeinMMO ordnet für euch die kryptischen Codenamen ein.

Das mysteriöse Volk der Veil und die dunkle Vorhut in Destiny 2

Seit einiger Zeit geistert das Gerücht von einer neuen Gegner-Rasse durch Destiny. Die Veil sollen die personifizierte Dunkelheit sein. Auf Deutsch heißt „Veil“ übersetzt etwa der Schleier.

Vor dem Release von Beyond Light gingen so manche Hüter davon aus, dass wir das verschleierte Volk im DLC bekämpfen würden.

Doch weit und breit ist auch in der neusten Erweiterung nichts von den Veil zu finden – oder doch?

Das offenbart der Code: Bungie selbst nutzt in ihren Codes zahlreiche Datennamen mit „Veil“. So heißen die großen Statuen, über die die Dunkelheit mit uns kommuniziert „ms-veil-statue“. Die bekannten Pyramidenschiffe (so der Spitzname) heißen in den Game-Dateien „veil_ship“.

Die Leaks der Vergangenheit haben sich bisher nicht bestätigt, aber vom Tisch sind die Veil also noch lange nicht.

Diese mysteriösen und verschleierten Statuen heißen intern „Veil“

Wer ist die dunkle Vorhut? Die Vorhut sind die heldenhaften Verteidiger der letzten Stadt und dienen im Licht des Reisenden. Das spiegelt kein anderer Charakter besser wider, als der stets pflichtbewusste Commander Zavala, der nur Dienst nach Vorschrift schiebt.

Doch quasi als Gegenbewegung agiert die „Dark Vanguart“, also dunkle Vorhut (so der Codename). Dazu zählt dieses Trio:

Die Fremde Exo, die ausdrücklich von einem Nicht-Geist begleitet wird.

Der zwielichtige Vagabund, der der Vorhut ein Dorn im Auge ist.

Eris Morn, die Hexe war in den Untiefen des Mondes lange der Dunkelheit ausgesetzt.

Diese drei Charaktere sind nicht Böse, schrecken aber für die „richtige Sache“ nicht vor unorthodoxen Methoden zurück. Sie nutzen in Beyond Light auch selbst die Kräfte der Dunkelheit – in Form von Stasis – gegen unsere Feinde.

Die „dunkle Vorhut“hat sich auf Europa versammelt

Was sagen die Daten zum verfluchten 15. Wunsch?

Die Suche nach Geheimnissen in Raids treibt so manchen Hüter über Jahre hinweg an. In Destiny 1 war es die letzte Truhe in der Gläsernen Kammer und in Destiny 2 ist es der 15. Wunsch, der den Hütern den Schlaf raubt.

Diese Infos gibt’s über Raids:

Der Redditor hat herausgefunden, dass der Forsaken-Raid „Letzter Wunsch“ als „Beanstalk“ in den Files betitelt wird, also Bohnenranke.

Das passt laut der Community gut, da wie im Volksmärchen Hans und die Bohnenranke immer höher hinaufgestiegen wird und am Ende eine riesenhafte Kreatur aus einer anderen Welt lauert. Gemeint ist der Kampf gegen Shuro Chi, bei dem die Spieler immer höher steigen und der Endkampf gegen Riven, bei dem die Hüter dann wieder tief fallen.

Die märchenhaften Wünsche im Raid werden von Bungie selbst scherzhaft „Gameshark Codes“ genannt. Eine witzige Anspielung auf die alten Schummelmodule, mit denen man Level überspringen konnte oder unendliche viele Items auf Knopfdruck besorgte. Diese Referenz passt also ziemlich gut.

In dem Post wird auch nochmals untermauert, dass in den Daten bisher kein 15. Wunsch existiert.

Die Encounter und einige Mechaniken der Tiefsteinkrypta, der neue Raid aus Beyond Light, waren Dataminern schon länger bekannt.

Mehr zum 15. Wunsch findet ihr hier auf MeinMMO: Seit 2 Jahren rätseln die Spieler von Destiny 2 und finden jetzt eine Enttäuschung

In die Wand der Wünsche geben Hüter eine Kombination ein und überspringen so Raid-Phasen

Codenamen von Waffen-Exotics sorgen für Schmunzeln

Das freut Veteranen: In Destiny 1 gab es ein legendäres Scharfschützengewehr namens Schwarzer Hammer, welches nach 3 Präzisions-Treffern das Magazin auffüllte. Klingelt da was bei euch? Genau, die Waffe kehrte später als Exotic als Schwarze Spindel zurück. In Destiny 2 kennt ihr die Waffe jetzt als Wispern des Wurms.

Bungie nennt die Waffe aber selbstironisch auch heute noch, fast 7 Jahre später, „black_hammer“ in den Game-Files:

„Sources“ [1]“content\sandbox\weapons\player\sniper_rifles\exotics\blacker_hammerer\sequences\sniper_rifle_black_hammer_firing.sequence.tft”

Diese Exotics sind wohl verheiratet: Ebenfalls ein Klassiker ist das Exotic Donnerlord (eng. Thunderlord). Geht man nach den Codenamen, ist eine neue Waffe die Gattin an der Seite des MGs: Wolkenschlag heißt intern „Thunderlady“.

Die Donnerlord mit Ornament

Nach Sturm und Drang das nächste Traumpaar in Destiny 2: Donnerlord und „Donnerfrau“

Beide Knarren lassen Blitze vom Himmel einschlagen und fügen Arkus-Schaden zu. Donnerlord sieht dabei martialischer und wuchtig aus, wohingegen Wolkenschlag noch keine Beziehungs-Pfunde zugelegt hat.

Was haltet ihr von den Funden aus den Gamedaten? Seid ihr generell gegen ein solches Vorgehen, weil Dataminer meistens eher Geheimnisse Spoilern, statt lustige Exotic-Referenzen auszubuddeln?

Derzeit rätseln die Hüter auch, warum sie in Verbesserungs-Materialien schwimmen: Spieler lieben geheime Änderung, aber rätseln, ob sie bleibt