Wer in Destiny 2 seine Exotic-Sammlung auf 100 % bringen möchte, muss in den nächsten 2 Wochen starten – sonst ist es zu spät. Ihr habt nur noch begrenzt Zeit, um alle Meisterwerk-Katalysatoren freizuspielen.

Um diese Deadline geht’s: In Destiny 2 können die Hüter 70 unterschiedliche Exotic-Waffen sammeln. Viele der einzigartigen Knarren erreichen erst durch ihren Meisterwerk-Katalysator ihre finale Form.

2 der besten Exotics könnt ihr aber nur noch upgraden, wenn ihr damit bis zum Reset des 20. Oktobers anfangt. Die Deadline betrifft die Sniper Wispern des Wurms und das Impulsgewehr Perfektionierter Ausbruch.

Startet ihr eine Woche später, ist es unmöglich. Egal, ob ihr Tag und Nacht Destiny 2 durchgrindet. Denn beide Katalysatoren benötigen mehre Wochen, um gelevelt zu werden.

Deswegen der Zeitdruck: Am 10. November erscheint endlich Beyond Light (Jenseits des Lichts). Zusammen mit Release der großen Erweiterung lagert Destiny 2 aber auch viele Inhalte in die Destiny Content Vault (Inhalts-Tresor) ein.

Beyond Light führt die Hüter auf den Eismond Europa

Das heißt für euch, dass komplette Planeten, zahlreiche Quests und eben auch Katalysatoren vorerst aus dem Game verschwinden. Die Katalysatoren für die Wisper und Perfektionierter Ausbruch zählen zu den besten Exo-Meisterwerken in Destiny 2, sind aber nur aufwändig zu erspielen.

Das können die beiden Exotics als Meisterwerk mit Katalysator:

Wispern des Wurms erhält ein höheres Nachladetempo und den Perk „Atemkontrolle“ – Zielt man durch das Visier ohne zu feuern, erhält man für einen Moment Bonusreichweite und Präzisionsschaden

Perfektionierter Ausbruch erhält verbesserten Naniten-Schaden. Feinde, die eliminiert werden, während Naniten an ihnen haften, erzeugen zusätzliche Naniten

5 starke Meisterwerk-Katalysatoren in Destiny 2, die jeder Hüter haben sollte

Das müsst ihr für die beiden Top-Katalysatoren in Season 11 tun

Wispern des Wurms zum Meisterwerk machen: Um den Katalysator für die Whisper zu finden, müsst ihr die Mission „Das Wispern“ (Io) auf heroisch einmalig abschließen.

Wispern des Wurms

Ihr könnt euren Katalysator dann pro Woche maximal um 36 % leveln. Sprich, ihr braucht im besten Fall 3 Wochen um auf 100 % das Meisterwerk freizuschalten. Und das auch nur, wenn ihr regelmäßig die heroische Variante unter Zeitdruck abschließt und alle versteckten Musik-Rätsel bei den Orakeln löst – ihr könnt dies aber auch auf 2 Runs pro Woche aufteilen.

Wie das im Detail funktioniert, findet ihr in diesem Artikel auf MeinMMO:

Perfektionierter Ausbruch zum Meisterwerk machen: Diesen Katalysator findet ihr, sobald ihr die Mission „Stunde Null“ (ETZ – bei der Farm) auf heroisch meistert.

Perfektionierter Ausbruch

Leveln könnt ihr den Katalysator dann durch den erneuten Abschluss der Mission um 20 % pro Woche. Zusätzlich könnt ihr jede Woche ein elementares Tresor-Rätsel knacken und so weitere 13 % obendrauf packen.

Alle Kombinationen findet ihr hier:

Habt ihr euch die beiden Exotics schon als Meisterwerk gesichert? Wenn nicht, solltet ihr bald damit anfangen, denn euch rennt die Zeit davon.

Bereits jetzt ist es unmöglich, sich alle prestigereichen Titel zu sichern, selbst wenn ihr bis Beyond Light durchsuchtet. Das gefällt nicht allen Hütern, aber Bungie bleibt da eisern: Spieler jammern in Destiny 2 über unerreichbare Aufgabe – Bungie will nichts ändern