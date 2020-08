5 starke Meisterwerk-Katalysatoren in Destiny 2, die jeder Hüter haben sollte

Destiny 2 bietet mittlerweile mehr als 40 exotische Meisterwerk-Katalysatoren, mit denen ihr zahlreiche Waffen-Exotics verbessern könnt. Wir stellen euch 5 der stärksten Kats vor, die in keinem Hüter-Arsenal fehlen sollten.

So verbessert ihr eure Exotics: Mit der Kriegsgeist-Erweiterung für Destiny 2 kam die Möglichkeit ins Spiel, zahlreiche exotische Waffen zu einem Meisterwerk aufzuwerten.

Dabei handelt es sich im Prinzip um ein Upgrade der jeweiligen Waffe, wodurch dann bestimmte Stats des Schießeisens verbessert werden oder die Waffe gar zusätzliche Perks erhält.

Der Schlüssel zum Meisterwerk-Upgrade sind sogenannte Meisterwerk-Katalysatoren. Diese müssen gefunden oder erspielt und gelevelt werden. Am Ende wird dann die Meisterwerk-Variante der jeweiligen Waffe freigeschaltet. Doch nicht jede exotische Waffe hat bisher einen Kat erhalten.

Hier der Meisterwerk-Kat für den Perfektionierten Ausbruch

Um welche Meisterwerk-Katalysatoren geht es hier? Einige Kats bringen dabei nur kaum spürbare Änderungen für das Gameplay mit sich. Andere können selbst mit subtilen Auswirkungen ein starkes Waffen-Exo noch besser machen. Wiederum andere machen gar den Unterschied zwischen einem mittelmäßigen und einem Top-Exotic aus. Wir stellen euch hier 5 der stärksten, exotischen Meisterwerk-Katalysatoren vor, die ihr aktuell in der Season 11 bekommen und verwenden könnt.

Beachtet dabei: Die Wahl erfolgte zwar unter Berücksichtigung von zahlreichen Experten-Meinungen, aber auch im Hinblick auf persönliche Erfahrungen und Präferenzen. Sollten eure absoluten Top-Favoriten nicht dabei sein, lasst es uns in den Kommentaren wissen und wir können den Artikel gegebenenfalls im Anschluss noch ausweiten.

Die Huckleberry

Huckleberry-Katalysator

Was macht diesen exotischen Meisterwerk-Katalysator aus? Dieser Kat macht die Maschinenpistole Huckleberry auch jetzt noch zu einer der stärksten Alternativen, wenn es um das Aushaben von kleineren Feinden und ganzen Feind-Gruppen geht.

Denn durch den Kat lädt jeder Kill mit der Meisterwerk-Version der Huckleberry das Magazin vollständig nach. Spielt ihr mit dieser MP dann richtig, müsst ihr im Prinzip fast nie nachladen. Zudem könnt ihr den Toben-Perk damit voll ausreizen und problemlos die 3 Stapel des Schadens-Buffs über längere Zeitspannen aufrechterhalten.

Wo bekommt man diesen Kat? Den Meisterwerk-Katalysator für die Huckleberry bekommt man zufällig nach erfolgreichen Abschlüssen von heroischen Abenteuern.

So levelt ihr den Huckleberry-Katalysator: Erzielt 500 Feind-Kills.

Wispern des Wurms

Wispern-Katalysator

Was macht diesen exotischen Meisterwerk-Katalysator aus? Die exotische Sniper Wispern des Wurms gehört aktuell mit zur besten Wahl für den Heavy-Slot, wenn es um Boss-Schaden geht.

Der Kat fügt der Whisper einen modifizierten Atemkontrolle-Perk hinzu. Zielt man dann für eine Weile durch das Visier ohne zu feuern, erhält man für einen Moment Bonusreichweite und Bonus-Präzisionsschaden, wenn man im Zoom bleibt. Dadurch wird diese bereits starke Waffe nochmals stärker und ihr holt das Maximum aus ihr raus.

Wo bekommt man diesen Kat? Der Kat für die Wispern des Wurms ist an die heroische Wispern-Mission gebunden. Was ihr für den Kat tun müsst, erfahrt ihr hier:

Aber passt auf, der Wispern-Katalysator dürfte nicht mehr lange auf diesem Wege erhältlich sein. Warum, erfahrt ihr in diesem Artikel: 17 Waffen-Exotics, die ihr euch vor „Jenseits des Lichts“ holen solltet

So levelt ihr den Wispern-Katalysator: Auch zum Leveln müsst ihr in die die heroische Wispern-Mission auf Io: So levelt Ihr den Meisterwerk-Katalysator von Wispern des Wurms

Der Dreifaltigkeitsghoul

Dreifaltigkeitsghoul-Katalysator

Was macht diesen exotischen Meisterwerk-Katalysator aus? Der Katalysator für den exotischen Bogen Dreifaltigkeitsghoul gehört in Destiny 2 zu den am besten gelungenen Kats und ist in den Augen vieler Spieler das beste positive Beispiel, wie ein Kat eine durchschnittliche Waffe aufwerten sollte.

Die Stärke von Dreifaltigkeitsghoul liegt in seinen Arkus-Blitzen und genau diese werden samt dem Arkus-Element durch den Kat verbessert. Denn der exotische Perk Blitzableiter, wodurch Präzisions-Kills dem nächsten Schuss (allen 3 Pfeilen) Kettenblitz-Fähigkeiten verleihen, wird nun bei jedem Arkus-Kill getriggert – also beispielsweise auch durch Nahkamp, Granaten oder durch einen normalen Kill mit diesem Exo.

Kombiniert mit einer Arkus-Subklasse wird der Bogen als Meisterwerk zu einer wahren Vernichtungsmaschine, vor der ganze Gegner-Gruppen erzittern: Altes Exotic gehört jetzt plötzlich zu den Super-Waffen der Season 11

Wo bekommt man diesen Kat? Der Dreifaltigkeitsghoul-Kat droppt mit hoher Chance aus quasi allen Kern-Aktivitäten wie Gambit, Strikes oder dem Schmelztiegel.

So levelt ihr den Dreifaltigkeitsghoul-Katalysator: Erzielt einfach 400 Feind-Kills mit der Waffe.

Perfektionierter Ausbruch

Perfektionierter-Ausbruch-Katalysator

Was macht diesen exotischen Meisterwerk-Katalysator aus? Der Kat für Perfektionierter Ausbruch verstärkt die Besonderheit dieser Waffe – nämlich die SIVA-Naniten.

Der Ausbruch erzeugt bei Kills durch kritische Treffer und bei schnell aufeinander folgenden Treffern Schwärme von diesen Naniten, die dann sich in der Nähe befindenden Feinde befallen. Bei befallenen Gegnern verursacht die Waffe mehr Schaden, basierend auf der Anzahl der SIVA-Naniten, die an den jeweiligen Feinden haften.

Das coole dabei: Haben mehrere Hüter den Ausbruch ausgerüstet, so profitieren alle Nutzer der Waffe von dem Naniten-Effekt anderer Träger. Gerade im Verbund lassen sich so teils extreme Schadenswerte für eine Primärwaffe erzielen. Und der Kat verstärkt das Ganze nochmal. Bei der Meisterwerk-Version richten die Naniten-Schwärme selbst mehr Schaden an. Außerdem erzeugen Feinde, an denen beim Tod noch Naniten haften, weitere Naniten.

Tragen mehrere oder alle Spieler einer Gruppe dieses Exo als Meisterwerk, schmelzen Bosse in Strikes und selbst in einigen Raids nur so weg – obwohl die Primus eine Primärwaffe ist.

Perfektionierter Ausbruch

Wo bekommt man diesen Kat? Der Perfektionierte Ausbruch ist an die Mission Stunde Null gebunden. Und wie auch bei der Quest für Wispern des Wurms wird ein heroischer Modus der Mission freigeschaltet, in dem Ihr Euch den exotische Meisterwerk-Katalysator bekommt. Den Kat gibt’s nämlich beim erstmaligen Durchspielen der heroischen Mission.

So levelt ihr den Perfektionierter-Ausbruch-Katalysator: Diesen Katalysator könnt in bestimmten Teilen nur in der Mission Die Stunde Null aufleveln. Das Töten von Gegnern mit Präzisionstreffern aus dem Perfektionierten Ausbruch geht überall. SIVA-Schwebstoff einsammeln, funktioniert nur über die entsprechende Mission.

Am Ende eines Durchlaufs erhaltet Ihr 100x Schwebstoff, was 20 % des Gesamt-Fortschritts entspricht. Zudem könnt Ihr durch das Lösen des Tresor-Rätsels in der heroischen Version von „Die Stunde Null“ weitere 13 % dazubekommen. So sind wöchentlich insgesamt 33 % Fortschritt möglich.

Der Dürresammler

Dürresammler-Katalysator

Was macht diesen exotischen Meisterwerk-Katalysator aus? Der exotische Granatenwerfer Dürresammler aus der laufenden Season 11 erarbeitete sich schnell den Ruf als eines der aktuell besten Waffen-Exotics im Spiel, denn es kann in allen Aktivitäten glänzen. Egal, ob Bosse, Majors oder Gruppen von Feinden – der Dürresammler macht gerade als Support-Waffe gegen so gut wie jede Feind-Art eine gute Figur. Der dazugehörige Meisterwerk-Katalysator macht diese Waffe dabei nochmal ein Stückchen stärker.

Zunächst einmal wird beim Meisterwerk die Handhabung aus Maximum erhöht. Ferner bekommt die Waffe den zusätzlichen Perk Silent Alarm. Dadruch wird der exotische Granatenwerfer nach kurzer Zeit automatisch nachgeladen, wenn er weggesteckt (geholstert) wird. Somit wird seine im Prinzip einzige wirkliche Schwäche (die lange Nachladezeit) bei richtiger Spielweise komplett eliminiert und er kann er sowohl im PvE als auch im PvP effektiver gespielt werden.

Ihr schießt auf einen Gegner oder eine Gruppe, wechselt dann auf eine andere Waffe (Energie oder Schwere wie beispielsweise ein Schwert) und könnt dem Gegner oder der Gruppe zusätzlich zum Schaden über Zeit vom Dürresammler weiteren Damage zufügen. Anschließend wechselt ihr bei Bedarf auf den Granatenwerfer zurück, der bereits wieder geladen ist, und wiederholt das Ganze. Im PvP könnt ihr so ganze Zonen oder Zugänge blockieren und gleichzeitig das Nachladen komplett vernachlässigen.

Ebenfalls aus dem Battle Pass – das Ornament für Dürresammler

Kurzum: Weder der Granatenwerfer selbst, noch der Kat, sollten aktuell in eurem Arsenal fehlen. Bedenkt jedoch: Es ist möglich, dass sowohl der Kat als auch die Waffe mit Ende der Season 11 erst einmal nicht mehr verfügbar sein werden, da es sich um saisonale Items aus der Saison der Ankunft handelt.

Wo bekommt man diesen Kat? Der ist sogar ziemlich leicht zu bekommen. Nachdem ihr die Waffe aus dem Battle Pass der Saison der Ankunft gezogen habt, erhaltet ihr die selbsterklärende Kat-Quest in Kürze automatisch von Waffen-Meister Banshee-44 im Turm. Übersehen könnt ihr das Ganze auch nicht – dieser wird dann mit einem fetten, blinkenden Quest-Marker gekennzeichnet.

So levelt ihr den Dürresammler-Katalysator: Nachdem ihr die Aufgaben aus der Katalsysator-Quest erledigt habt, ist er freigeschaltet und kann gelevelt werden. Dazu gilt es, 400 Feinde mit dem Dürresammler auszuschalten – beispielsweise hier: Das sind die besten 5 Farm-Spots in Destiny 2 für schnelle Kills im PvE

Was haltet ihr von diesen 5 Katalysatoren? Absolute Must-Haves oder gibt es andere Kats, die ihr eher bevorzugt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.