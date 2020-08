Sollten euch noch einige exotische Waffen oder Katalysatoren in Destiny 2 fehlen, dann ihr solltet sie noch vor Erscheinen der großen Herbst-Erweiterung „Jenseits des Lichts“ erspielen. Denn wie und wann man sie danach in die Hände bekommt, ist unklar. Wir zeigen, bei welchen Exemplaren Eile angesagt ist.

Warum die Eile? Fehlt euch noch so manch ein Waffen-Exotic? Dann könnte nun unter Umständen Eile angesagt sein, falls ihr die Waffen noch unbedingt erspielen wollt. Doch warum eigentlich?

Mit der kommenden Herbst-Erweiterung „Jenseits des Lichts“ werden Inhalte wie Schauplätze und die damit zusammenhängenden Aktivitäten rotieren. Einige alte Inhalte werden dabei aus dem Spiel in die sogenannte Destiny Content Vault wandern, andere Inhalte kommen dafür dann neu ins Spiel oder kehren wieder zurück – auch aus Destiny 1.

Doch durch diese Rotation werden auch einige exotische Waffen und Katalysatoren nicht mehr auf bisherigem Wege verfügbar sein. Denn ihre Quellen oder damit verbundene Locations entfallen. Bungie versprach zwar, alternative Wege zu schaffen, um auch diese Waffen dann später wieder verfügbar zu machen, doch wie und wann genau, ist nicht klar.

Diese könnten unmittelbar beim Kryptarchen zum Kauf angeboten werden oder auch 9 Monate auf ihre Wiedereinführung warten wie im Fall von Erianas Schwur. Wollt ihr unter Umständen nicht so lange warten, dann solltet ihr also jetzt langsam Gas geben. Durch die Verschiebung von Beyond Light vom 22. September auf den 10. November habt ihr nun zumindest etwas mehr Zeit dafür.

Übrigens, mit dabei sind auch Waffen und Katalysatoren, bei denen man das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht vermuten würde, dass sie davon betroffen sind. Ihr solltet also einen genaueren Blick auf die folgenden Listen werfen.

Ein weiterer Grund, sich die wichtigsten Exotics zu sichern ist, dass diese Waffen nicht vom umstrittenen Waffenruhestand (Sunsetting) betroffen sind – Sie bleiben dauerhaft relevant:

Bei diesen exotischen Waffen solltet ihr euch beeilen

Folgende exotische Waffen werden wohl mit Ende der Season 11 und dem Launch von Beyond Light zumindest vorübergehend nicht mehr erhältlich sein. Bei jeder Waffe haben wir für euch verlinkt, wie ihr sie bis dahin noch bekommt.

Wispern des Wurms – Sniper: Diese starke Sniper (eine der besten Alternativen für viele Bosse) bekommt ihr über die Wispern-Mission auf Io. Und Io wird in der nächsten Saison als Schauplatz eingemottet. Somit verschwindet auch die Quelle für diese Waffe.

Diese starke Sniper (eine der besten Alternativen für viele Bosse) bekommt ihr über die Wispern-Mission auf Io. Und Io wird in der nächsten Saison als Schauplatz eingemottet. Somit verschwindet auch die Quelle für diese Waffe. Anarchie – Granatenwerfer: Diese Waffe droppt zufällig vom End-Boss des Raids „Geißel der Vergangenheit“. Aktuell sieht es jedoch so aus, als wird es mit Jenseits des Lichts erstmal nur 3 aktive Raids geben: Den neuen in der Tiefsteinkrypta auf Europa, Letzter Wunsch in der Träumenden Stadt sowie Garten der Erlösung auf Nessus. Somit dürfte also auch die Quelle für die Anarchie bald entfallen. Übrigens, die Anarchie könnt ihr aktuell unendlich lang farmen: Destiny 2 haucht 5 alten Raids neues Leben ein, macht sie richtig lohnenswert

Diese Waffe droppt zufällig vom End-Boss des Raids „Geißel der Vergangenheit“. Aktuell sieht es jedoch so aus, als wird es mit Jenseits des Lichts erstmal nur 3 aktive Raids geben: Den neuen in der Tiefsteinkrypta auf Europa, Letzter Wunsch in der Träumenden Stadt sowie Garten der Erlösung auf Nessus. Somit dürfte also auch die Quelle für die Anarchie bald entfallen. Übrigens, die Anarchie könnt ihr aktuell unendlich lang farmen: Destiny 2 haucht 5 alten Raids neues Leben ein, macht sie richtig lohnenswert Perfektionierter Ausbruch – Impulsgewehr: Zwar sieht es aktuell nicht so aus, als würde die spezielle Mission für dieses Waffen-Exotic auf der Erde verschwinden, doch habt ihr die Quest noch gar nicht begonnen, dann solltet ihr euch beeilen. Einer der Schritte führt euch nämlich auf Titan, der ebenfalls bald in der Vault verschwinden wird.

Zwar sieht es aktuell nicht so aus, als würde die spezielle Mission für dieses Waffen-Exotic auf der Erde verschwinden, doch habt ihr die Quest noch gar nicht begonnen, dann solltet ihr euch beeilen. Einer der Schritte führt euch nämlich auf Titan, der ebenfalls bald in der Vault verschwinden wird. Legende von Acrius – Schrotflinte: Die Quest-Reihe für dieses Exo ist an den Leviathan-Raid auf dem gewaltigen Flaggschiff von Kabal-Imperator Calus gebunden. Die Leviathan gehört jedoch ebenfalls zu den Inhalten, die im November in der Content Vault verschwinden werden.

Izanagis Bürde

Izanagis Bürde – Sniper: Für Izanagis Bürde braucht ihr unter anderem Wächterlinsen, die es nur an Bord der Leviathan gibt. Und diese wandert im November in die Content Vault.

Für Izanagis Bürde braucht ihr unter anderem Wächterlinsen, die es nur an Bord der Leviathan gibt. Und diese wandert im November in die Content Vault. Schlechtes Karma – Impulsgewehr: Diese Waffe bekommt man über die Tribut-Halle an Bord der Leviathan. Auch hier habt ihr also nicht mehr viel Zeit, bis die Location verschwindet.

Diese Waffe bekommt man über die Tribut-Halle an Bord der Leviathan. Auch hier habt ihr also nicht mehr viel Zeit, bis die Location verschwindet. Pikass – Handfeuerwaffe: Im Verlauf der Quest müsst ihr eine Kiste auf Io öffnen sowie eine Mission auf Titan abschließen. Doch beide Schauplätze fallen schon bald weg.

Im Verlauf der Quest müsst ihr eine Kiste auf Io öffnen sowie eine Mission auf Titan abschließen. Doch beide Schauplätze fallen schon bald weg. Verfallenes Abbild – Spurgewehr: Auch bei diesem neuen Exotic müsst ihr zu Beginn der Quest Kontakt-Events auf Io absolvieren. Sowohl die Events als auch die Location verschwinden jedoch nach der Season 11.

Auch bei diesem neuen Exotic müsst ihr zu Beginn der Quest Kontakt-Events auf Io absolvieren. Sowohl die Events als auch die Location verschwinden jedoch nach der Season 11. Tarrabah – MP: Diese exotische Maschinenpistole gibt’s vom Endboss des Raids „Krone des Leids“ auf der Leviathan, die bald samt den dazugehörigen Inhalten in die Vault wandert. Auch diese Waffe könnt ihr aktuell unendlich lang farmen.

Diese exotische Maschinenpistole gibt’s vom Endboss des Raids „Krone des Leids“ auf der Leviathan, die bald samt den dazugehörigen Inhalten in die Vault wandert. Auch diese Waffe könnt ihr aktuell unendlich lang farmen. Schläfer-Simulant – Linear-Fusionsgewehr: Die Sleeper-Quest ist in großen Teilen an den Mars gebunden, der ebenfalls zu den Inhalten gehört, die nach der Season 11 aus dem Spiel rotieren werden.

Die Dorn

Dorn – Handfeuerwaffe: Der letzte Quest-Schritt für die Dorn erfordert den Abschluss einer speziellen Version des Strikes „Savathûns Lied“ – und dieser spielt auf Titan, der bald in die Content Vault wandert.

Der letzte Quest-Schritt für die Dorn erfordert den Abschluss einer speziellen Version des Strikes „Savathûns Lied“ – und dieser spielt auf Titan, der bald in die Content Vault wandert. Das Letzte Wort – Handfeuerwaffe: Für Das Letzte Wort müsst ihr unter anderem eine Mission auf Titan absolvieren. Auch das ist nur noch für eine begrenzte Zeit möglich.

Für Das Letzte Wort müsst ihr unter anderem eine Mission auf Titan absolvieren. Auch das ist nur noch für eine begrenzte Zeit möglich. Wahrheit – Raketenwerfer: Für die entsprechende exotische Quest müsst ihr die Menagerie abschließen – eine Aktivität an Bord der bald verschwindenden Leviathan.

Für die entsprechende exotische Quest müsst ihr die Menagerie abschließen – eine Aktivität an Bord der bald verschwindenden Leviathan. Lumina – Handfeuerwaffe: Der finale Quest-Schritt für die Lumina schickt auch in einen Strike auf den Mars. Und diese Location verabschiedet sich im November.

Der finale Quest-Schritt für die Lumina schickt auch in einen Strike auf den Mars. Und diese Location verabschiedet sich im November. Polaris-Lanze – Scoutgewehr: Die entsprechende Quest-Reihe stammt vom Mars, auch hier läuft euch also die Zeit langsam davon, falls ihr die Waffe noch nicht habt.

Die entsprechende Quest-Reihe stammt vom Mars, auch hier läuft euch also die Zeit langsam davon, falls ihr die Waffe noch nicht habt. Weltlinie Null – Schwert: Dieses exotische Schwert bekommt man auf dem Mars. Doch nicht mehr lange.

Dieses exotische Schwert bekommt man auf dem Mars. Doch nicht mehr lange. Rattenkönig – Pistole: Die Jagd auf den Rattenkönig beginnt auf Titan, der bald in der Content Vault eingemottet wird.

Le Monarque

Diese Waffen-Exotics sind noch fraglich

Die Schmieden der Schwarzen Waffenkammer wurden von Bungie nicht erwähnt, als es um entfallende Inhalte nach der Season 11 ging, die dann in der Content Vault landen. Zudem befinden sich alle 4 Schmieden auf Planeten, die auch mit Jenseits des Lichts bestehen bleiben.

Trotzdem fürchten einige Hüter, dass die Schmieden und die damit verbundenen exotischen Waffen Jötunn (Fusionsgewehr) sowie Le Monarque (Bogen) erstmal aus dem Spiel rotieren könnten, um Platz für neue Inhalte zu schaffen. Wollt ihr also 100%ig sichergehen, dann schnappt euch jetzt auch diese beiden Waffen, sollten sie euch noch fehlen: So einfach bekommt ihr jetzt die 2 Exo-Waffen aus der Schwarzen Waffenkammer

Schlechtes Karma

Auch bei diesen Katalysatoren ist Eile angesagt

Nicht nur einigen Waffen-Exotics könnte die Verfügbarkeit mit dem Release von Jenseits des Lichts eingeschränkt werden, sondern auch bei so manch einem exotischen Meisterwerk-Katalysator. Wollt ihr unbedingt noch folgende Kats einsacken, dann solltet ihr euch beeilen:

Wispern des Wurms: Den Kat erhaltet und levelt ihr über die heroische Wispern-Mission auf Io. Diese verschwindet jedoch mit Beyond Light zusammen mit dem Schauplatz.

Den Kat erhaltet und levelt ihr über die heroische Wispern-Mission auf Io. Diese verschwindet jedoch mit Beyond Light zusammen mit dem Schauplatz. Legende von Acrius: Den Kat für die Waffe bekommt ihr über die Prestige-Version des Leviathan-Raids, die jedoch bald entfallen wird.

Den Kat für die Waffe bekommt ihr über die Prestige-Version des Leviathan-Raids, die jedoch bald entfallen wird. Izanagis Bürde: Den Kat erhält man über die heroische Menagerie mit einem voll aufgelevelten Kelch der Opulenz. Auch darauf wird man nach der Season 11 offenbar keinen Zugriff mehr haben, da die Menagerie an Bord der Leviathan spielt.

Den Kat erhält man über die heroische Menagerie mit einem voll aufgelevelten Kelch der Opulenz. Auch darauf wird man nach der Season 11 offenbar keinen Zugriff mehr haben, da die Menagerie an Bord der Leviathan spielt. Schlechtes Karma: Wie schon die Waffe selbst kommt der Kat über die Menagerie an Bord der Leviathan. Und die bleibt nicht mehr lange im Spiel.

Sleeper Simulant

Schläfer-Simulant: Den Kat gibt über den Leviathan-Raid-Trakt Sternenschleuse auf Prestige, der samt dem Haupt-Raid, einem weiteren Trakt sowie der Leviathan selbst bald verschwinden wird.

Den Kat gibt über den Leviathan-Raid-Trakt Sternenschleuse auf Prestige, der samt dem Haupt-Raid, einem weiteren Trakt sowie der Leviathan selbst bald verschwinden wird. Polaris-Lanze: Den Kat gibt es über den letzten Schritt der Waffen-Quest auf dem Mars, der nicht mehr lange verfügbar bleibt.

Den Kat gibt es über den letzten Schritt der Waffen-Quest auf dem Mars, der nicht mehr lange verfügbar bleibt. Telesto: Den Kat für dieses berüchtigte Fusionsgewehr gibt es aus der Prestige-Version des Raid-Trakts Weltenverschlinger, der schon bald samt der Leviathan verschwindet. Um den Kat zu leveln, müsst ihr alle Verse der Verlorenen Prophezeiungen von Bruder Vance auf Merkur abarbeiten. Doch auch der Merkur ist nicht mehr lange verfügbar.

Den Kat für dieses berüchtigte Fusionsgewehr gibt es aus der Prestige-Version des Raid-Trakts Weltenverschlinger, der schon bald samt der Leviathan verschwindet. Um den Kat zu leveln, müsst ihr alle Verse der Verlorenen Prophezeiungen von Bruder Vance auf Merkur abarbeiten. Doch auch der Merkur ist nicht mehr lange verfügbar. Weltlinie Null: Den Kat erhält man durch beliebige Schwert-Kills. Doch man levelt ihn, indem man 5 Wochen hintereinander die verschiedenen Bosse des Eskalationsprotokolls auf dem Mars einmal mit dem Schwert an ihrem Weak-Spot trifft. Und durch die Content-Rotation ist das nicht mehr lange möglich.

Übrigens, sucht ihr aktuell noch gute Waffen-Exotics für eure Builds in der Saison der Ankunft, dann schaut euch den folgenden Artikel an. Dort findet ihr exotische Waffen, mit denen ihr die aktuell so dominanten Schwerter perfekt ergänzen könnt: Die besten 4 Waffen-Exotics, die ihr in Season 11 ausprobieren solltet