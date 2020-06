Destiny 2: Top-Exotics aus alten Seasons verpasst? Holt sie euch jetzt

Destiny 2 bietet den Spielern jetzt die Möglichkeit verloren geglaubte Waffen-Exotics direkt zu kaufen, wenn ihr das nötige Kleingeld habt.

Das ist jetzt neu: In Season 11 hat Destiny 2 eine Möglichkeit ins Spiel gebracht, um bisher verloren geglaubte Waffen-Exotics zu bekommen. Hüter, welche seit dem Start von Jahr 3 im Herbst 2019 eine Season verpasst haben oder nicht genug Zeit hatten, alles freizuspielen, dürfen sich jetzt bequem die Flaggschiff-Knarren der jeweiligen Epochen sichern.

Diese 5 Exotics könnt ihr euch holen:

Erianas Schwur (Season 8) – Der einzigartige Revolver benötigt Spezial-Munition und ist quasi eine Sniper im kompakten Handfeuerwaffen-Design

Leviathan-Hauch (Season 8) – Der Bogen ist der erste schwere Bogen, seine Pfeile verursachen Bereichs-Schaden und kann Feinde sogar in Abgründe stoßen

Bastion (Season 9) – Das kinetische Fusionsgewehr ballert gleich 3 Salven und durchdringt Schilde, im PvP haut es eine Super mit einem Burst aus den Latschen

Symmetrie (Season 9) – Vollautomatisch, zielsuchend, automatisches Nachladen und mehr Schaden im alternativen Feuermodus – all das trifft auf das Scout Symmetrie zu

Des Teufels Ruin – Die unscheinbare Pistole kann einen gewaltigen Laserstrahl aufladen und Feinde von sich aus ins Wanken bringen

Viele der hier gelisteten Exotics umgehen eines der akuten Probleme der ganzen Gattung: Sie besitzen intrinsisch die Möglichkeit Champions zu stören, was sonst von legendären Waffen durch Mods erreicht werden muss.

Die alten Flaggschiff-Exotics sind nicht gerade günstig

Das müsst ihr über den Exo-Kauf wissen: Um die verpassten Exotic aus der Vergangenheit zu ergattern, müsst ihr Rahool im Turm aufsuchen. Seit der Season 11 bietet er die 5 Exos oben in seinem Inventar an.

Der Preis ist jedoch ziemlich stolz:

100,000 Glimmer

einige planetare Ressourcen

3 Verbesserungsprismen

1 Exotischer Kode

Der Exotische Kode ist ein neues Item, wovon auch nur ein Einziges im Inventar Platz findet. Aktuell ist es einmalig in dem Season Pass zu finden – auf Stufe 55 in der freien Schiene. Ob später weitere im Spiel zu finden sein werden, ist momentan nicht bekannt. Es wäre denkbar, dass die höheren Dämmerungs-Stufen das Item abwerfen könnten. Übrigens könnt ihr mit der Seltenheit auch bei Xur shoppen.

Weniger Fomo – Destiny 2 möchte euch weniger stressen

Mit dem direkten Kauf der Exotics aus vergangenen Tagen, bewahrheitet sich ein Versprechen von Destiny 2. Man möchte weniger Fomo (Angst etwas zu verpassen) im Spiel haben.

Damit kehrt man den Plänen von vor einem Jahr den Rücken, damals wollte Bungie ein „ich war dabei“-Gefühl erschaffen. Im Nachhinein hat man aber erkannt, dass dieses Gefühl nicht so gut ankam. Destiny-Chef Luke Smith äußerte sich dazu auch im großen Reveal-Stream vom 9. Juni. Unter anderem sollen die Season in Zukunft ordentlich überarbeitet werden.

Bisher eines der seltensten Items in Destiny 2: Exotischer Kode

Was ist mit anderen saisonalen Waffen? Die saisonalen Exotics aus Season 10 befinden sich noch nicht im Inventar des Kryptachren. Dazu gehört die donnernde Schrotflinte der vierte Reiter und das schwere MG Erben-Erscheinung aus dem Hüter-Spiele-Event.

Was mit den besonderen legendären Quest-Waffen, wie dem PvP-Primus Felwinters Lüge passiert, ist derzeit nicht bekannt. In der Vergangenheit wanderten Event-Belohungen oft in den generellen Loot-Pool, konnten also zufällig gefunden werden.

Was haltet ihr von der Möglichkeit verpasste Exotics doch noch ergattern zu können? Da das „Exotischer Kode“-Item so selten ist, welches der 5 Exotics würdet ihr den Leser empfehlen?

Die aktuelle Saison der Ankunft muss sich mit seinem neuen exotischen Granatwerfer auch nicht hinterm Ofen verstecken: Hüter nutzen neues Exotic in Destiny 2, um Raid-Bosse lachend zu zerstören