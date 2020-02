Bei vielen Quests, Beutezügen oder Meisterwerk-Katalysatoren verlangt Destiny 2 von euch eines: haufenweise Kills. Wir stellen euch die 5 besten Orte vor, an denen ihr schnell viele Gegner erledigt.

In Destiny 2 geht’s vor allem darum, Aliens ins Gesicht zu ballern. Doch neben den vorzüglichen Ego-Shooter-Elementen macht eine ordentliche Portion RPG das Spiel so besonders.

Das heißt aber auch, dass für viele Missionen oder Aufgaben Grinden und Farmen auf dem Tagesprogramm steht. Für alle die möglichst schnell, möglichst viele Kills im PvE sammeln wollen, haben wir 5 hervorragende Farm-Spots aufgelistet.

An diesen 5 Locations warten Unmengen hilfloser Feinde auf euch

Der 1. Farm-Spot – Die Höhle auf Nessus: Um eine Höhle, aus der ununterbrochen kleine Gegner erscheinen, zu erreichen, müsst ihr nur den Planeten Nessus ansteuern. Wählt als Landezone „Exodus Black“ aus.

Vom Spawn lauft ihr in nördliche Richtung und seht zu eurer Rechten einige Gefallenene. Erledigt die Schweber oder Vandalen und schaut nach links. Dort erblickt ihr einen Höhleneingang – das ist euer Ziel.

Rechts aufräumen, dann zur Höhle

Positioniert euch links vom Höhleneingang und nach einigen Sekunden erscheinen die zuvor erledigten Gegner hier erneut. Von nun an könnt ihr die Feinde einfach und ohne Unterlass farmen.

Fein säuberlich aufgereiht

Das geht so lange gut, wie ihr links bleibt oder ein anderer Spieler euch stört. Denn ihr befindet euch schließlich in einer öffentlichen Patrouillen-Zone .

Pro Leicht zugänglich

Kein Zeitlimit

Unendlich viele Gegner Contra Kann von anderen gestört werden

„Nur“ Wellen von 3 Gegnern

Der 2. Farm-Spot – Die „Schlechtes Karma“-Mission: Um diesen Farm-Spot zu erreichen, müssen zunächst einige Hindernisse überwunden werden. Vom Orbit aus wählt ihr die Tributhalle auf Nessus aus.

In der Tributhalle befindet sich ein Schrein, an dem wählt ihr die Mission für schlechtes Karma (eng. Bad Juju). Ihr könnt die Mission auch laufen, wenn ihr sie bereits zuvor absolviert habt.

Welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst und wie die Mission im Detail abläuft, lest ihr hier:

Spielt die Mission regulär bis zum Encounter mit vier „Bessenen Kuppeln“ (eng. Taken Blights). Eigentlich erscheint hier ein starker Oger und Hexen, solange ihr die Besessenen-Anomalien aber in Ruhe lasst, werdet ihr von schwachen, aber zahlreichen Schatten-Hunden angegriffen.

Nur nicht die Taken Bligts zerstören – Quelle: Pyro Gaming

Farmt hier so viele Kills wie ihr möchtet. Aus allen Richtungen stürmen die Gegner auf euch. Es gibt kein Zeitlimit oder sonstige Dinge zu beachten. Die Mission ist bis zu diesem Punkt nicht sehr schwer und locker solo zu machen.

Pro Ihr seid ungestört

Kein Zeitlimit

Unendlich viele Gegner Contra Langwierige Freischaltung der Location

Mission muss bis zu einem bestimmten Punkt gespielt werden

Der 3. Farm-Spot – Die „Wispern des Wurms“-Mission: Auch hierbei handelt es sich um eine spezielle Mission. Und zwar um die viel gelobte Aufgabe für das Exo-Sniper Wispern des Wurms. Vom Orbit aus startet ihr die heroische Variante.

Spurtet und springt durch den ersten Teil der Mission bis ihr den sogenannten Green Room, den grünen Raum, erreicht. In der Mitte des Bereichs befindet sich ein Spalt im Boden. Lasst euch hier fallen und landet eine Etage tiefer.

Im „Green Room“ einfach fallen lassen – Quelle: Pyro Gaming

Die untere Ebene ist stockfinster und von zahlreichen Besessenen bevölkert. Diese spawnen ohne Unterlass und laufen euch entgegen. Der Nachteil ist, dass die Mission nach 20 Minuten automatisch endet.

Dann heißt es: Mission neu starten sowie Sprung-Passage absolvieren. Das Vorspiel dauert mit einiger Übung etwa 3 Minuten.

Pro Ihr seid ungestört

Unendlich viele Gegner Contra Es gibt ein Zeitlimit

Sprung-Passage muss zunächst gemeistert werden

Mission muss freigespielt werden

Der 4. Farm-Spot – Das Eskalationsprotokoll: Auf dem Mars findet ihr gleich an zwei Locations das Eskalationsprotokoll. Ihr könnt diesen Horde-Modus einfach starten und ruft damit haufenweise Gegner auf den Plan.

Besonders in der ersten Welle erscheinen schier unzählig viele Leibeigene. Die schwachen Gegner spawnen in großer Anzahl und laufen sogar brav auf euch zu.

Am effizientesten ist diese Farm-Methode, wenn ihr die Schar so lange erledigt, bis ihr einen Ritual-Kreis einnehmen müsst. Jetzt wählt ihr über den Director einfach erneut den Mars aus und startet eine frische Runde.

Da es sich hier um ein öffentliches Gebiet handelt, kann es vorkommen, dass andere Hüter euren Farm-Run stören. Auf der PlayStation 4 war es lange Zeit möglich, die interne Uhr zu manipulieren. Dadurch hattet ihr die Zone ganz für euch. So richtig funktioniert dies aber nicht mehr.

Pro Leicht zugänglich

Sehr viele Gegner auf einmal Contra Ihr könnt gestört werden

Zeitlich begrenzt

Gegner sind begrenzt

Der 5. Farm-Spot – Shuro Chi im Raid: Der Zwischenboss im Raid „Letzter Wunsch“ hat sich als einer der besten Farm-Spots überhaupt etabliert. Den Encounter könnt ihr mühelos alleine starten und müsst dafür nicht mal die vorherigen Phasen spielen.

Durch die Wand der Wünsche im Anfangsbereich des Raids teleportiert ihr euch direkt zum besagten Farm-Spot. Theoretisch könnt ihr hier mit allen Klassen antanzen. Am effektivsten ist dieser Farm mit dem Jäger und seinem Pfeil.

Alle angebunden – alle zählen

Um euere Super und sämtliche Munition aufzufüllen, stellt ihr euch ein Raid-Banner. Startet den Encounter und schleudert euren Pfeil in die Besessenen-Horde.

Durch das Exotic Orpheus Rigg habt ihr die Super in Windeseile erneut voll. So könnt bis zur ersten Schadensphase in wenigen Sekunden kommen. Wiped an dieser Stelle und legt von vorne los.

Dadurch killt ihr nicht nur haufenweise Gegner, ihr levelt auch sehr schnell Katalysatoren für Spezial- oder Power-Waffen. Denn jeder verkettete Gegner zählt als Kill für die genutzte Waffe. Ihr müsst euch um Munition keine Sorgen machen.

Pro Ihr seid ungestört

Sehr effizient

Power- und Spezial-Waffen leveln schnell Contra Jäger wird für optimalen Farm benötigt

Investment in Raid-Banner erforderlich

Im Video von Pyro Gaming könnt ihr euch die ersten 3 Farm-Spots in Action ansehen:

Was haltet ihr von den Farm-Spots – Nutzt ihr die Location für schnelle Kills oder stresst ihr euch dafür nicht und lasst alles seinen natürlichen Lauf gehen? Was ihr zum Farmen für das aktuelle Comunity-Event wissen müsst, lest ihr hier: