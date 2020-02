Bei Destiny 2 startet heute das Event „Empyreanisches Fundament“. Wir fassen zusammen, was darüber bereits bekannt ist, zeigen, wie es mit der Rückkehr der Trials zusammenhängt und geben einen wichtigen Tipp für einen optimalen Start.

Um dieses Event geht’s: Heute, am 4. Februar, startet mit dem Empyreanischen Fundament einer der beiden letzten verbleibenden Inhalte der Season 9.

Im Gegensatz zum Valentinstag-Fest Scharlach-Woche, dem anderen ausstehenden Inhalt, dürfte das Empyreanische Fundament die Hüter jedoch nicht nur kurz, sondern für den Rest der laufenden Saison unterhalten – also noch bis Anfang März.

Deshalb werfen wir einen genaueren Blick darauf und fassen alles Wichtige zum Start für euch kompakt zusammen.

Empyreanisches Fundament – Alles Wichtige zum Start im Überblick

Was ist das für ein Event? Das Empyreanische Fundament ist im Prinzip eine Art Community-Event. Hier wird die Spielergemeinschaft als Ganzes herausgefordert. Der Beitrag eines jeden einzelnen ist wichtig.

Die Hüter sollen zusammenkommen und gewaltige Mengen einer bestimmten Ressource im Spiel für den Wiederaufbau von etwas Großem spenden. Dieses Projekt soll schlussendlich zum Fundament für die Ereignisse in der kommenden Season 10 werden.

Wie länge läuft das neue Event? Das Empyreanische Fundament geht mit dem Weekly Reset vom 04.02. um 18:00 Uhr an den Start. Es klingt so, als werde der Wiederaufbau bis zum Ende der Season 9 andauern, also wohl bis zum 9. März.

Wer kann teilnehmen? Teilnehmen können alle Hüter, die das Grundspiel von Destiny 2 besitzen – unabhängig von weiteren Zusatz-Inhalten. Habt ihr also „nur“ die Free-to-Play-Version Destiny 2: New Light, könnt ihr euch trotzdem am Wiederaufbau beteiligen und euren Beitrag leisten. Denn zu tun gibt es eine Menge.

So läuft das Empyreanische Fundament ab:

Im Zuge des Events werden die Spieler von Saint-14 aufgefordert, sich am Wiederaufbau des Leuchtturms zu beteiligen – und zwar durch Spenden der Ressource Polarisiertes Fraktalin. Der Mindestbetrag beträgt dabei 100 Fraktalin.

Dabei wird es insgesamt 7 Stufen geben, die es für die Community in der gemeinsamen Anstrengung zu erreichen gilt. Das ist bislang dazu bekannt:

Stufe 1: 400.000.000 gespendetes Fraktalin

Stufe 2: 700.000.000 gespendetes Fraktalin

Stufe 3: 1.200.000.000 gespendetes Fraktalin

Wieviel man für die Stufen 4-7 spenden muss, ist bislang nicht bekannt.

Gespendet wird das Ganze am Obelisken im Turm, dort kann man auch den Fortschritt des Events mit Hilfe eines Hologramms live mitverfolgen. Doch auch die anderen Obelisken-Konstrukte sind wichtig.

Übrigens, bereits im Vorfeld zur offiziellen Vorstellung hatten Data-Miner und clevere Fans schon einiges zu dem Event herausgefunden: Empyreanisches Fundament – das wissen wir zum letzten Mysterium der Season 9

Woran arbeiten wir da überhaupt? Bungie selbst hat die Katze noch nicht offiziell aus dem Sack gelassen, doch durch Data-Mining-Ergebnisse und einige Sichtungen im Spiel ist im Prinzip so gut wie klar: Wir arbeiten am Wiederaufbau des Leuchtturms und der Rückkehr der Trials (of Osiris) – dem heiß ersehnten und wohl beliebtesten PvP-Format von ganz Destiny.

Damit scheint sich auch eine zunächst oft belächelte Theorie zu bewahrheiten. Mehr Details dazu sowie generell zur Rückkehr der Prüfungen gibt es hier:

Doch nicht jeder freut sich auf die Rückkehr des beliebten PvP-Modus: Destiny 2: Rückkehr der ersehnten Trials geleakt, doch großer Jubel bleibt aus – Warum?

Gibt es spezielle Belohnungen beim Event? Auch wenn für viele die größte Belohnung wohl die mit dem Event verknüpfte Rückkehr der Trials sein dürfte – auch abseits davon sollen Hüter für ihre Mühen entlohnt werden.

Erreicht die Community die Stufe 7, erhalten alle Spieler einen besonderen Shader.

Alle, die bis zum Ende der Season 9 mehr als 5.000 Fraktalin spenden, erhalten einen Triumph sowie ein spezielles Emblem.

Dafür lohnt sich das Event ganz besonders: Jeder, der noch zeitverirrte Waffen, wie beispielsweise

die starke Schrotflinte Perfektes Paradoxon

oder eine der besten Handfeuerwaffen der Season 9, „Bube, Königin, König 3“

haben möchte und dabei nach einem bestimmten Roll farmt, kann sich freuen. Denn jede Spende am Obelisken im Turm trägt sofort 25 % zum Fortschritt aller zeitverirrten Beutezüge für Waffen der Season 9 bei, die sich zum Zeitpunkt der Spende in eurem Inventar befinden. Die Aufgaben sind also beim Spenden schnell und nebenbei erledigt.

Kurzum: Wer noch einige der besten Waffen aus der Season 9 haben will, kann das Event perfekt zum Farmen von zeitverirrten Waffen-Bountys nutzen.

Wichtiger Tipp zum Start: Polarisiertes Fraktalin steht bei diesem Event im Mittelpunkt. Alles dreht sich um diese Ressource.

Doch ihr solltet nicht alles sofort spenden und auch nicht unbedingt versuchen, auf die 5.000 Einheiten dieser Ressource zu kommen, um sie dann direkt im Turm-Obelisken zu versenken.

Zu Beginn des Empyreanischen Fundaments solltet ihr eure Ressourcen anders anlegen – auch, wenn ihr schon viel zur Seite gelegt habt und am besten bereits vor Beginn des Events.

Denn der Turm-Obelisk wird jede Woche entsprechend seiner Resonanzstärke passiv Fraktalin für euch generieren. Seine Resonanzstärke lässt sich steigern, indem man die anderen vier planetaren Obelisken aufwertet. Und dafür braucht man wiederum Fraktalin.

Und genau hier solltet ihr eure Ressourcen zunächst anlegen – vor Start des Events und am besten auch noch alles Frisch-Gesammelte in den 2 Wochen danach. Ab der dritten Event-Woche könnt ihr dann die Ressource für den Wiederaufbau spenden. So solltet ihr das Maximum an Fraktalin rausholen und es nicht nur spenden, sondern damit beispielsweise auch effektiv zeitverirrte Beutezüge farmen können.

Auf diese Weise solltet ihr am Ende mehr als 50 % mehr Fraktalin erhalten, als wenn ihr es gleich zu Beginn des Events einfach spendet.

Mehr dazu erfahrt ihr hier: Warum ihr jetzt schon euer Fraktalin in Destiny 2 investieren solltet

