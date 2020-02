In Destiny 2 startet morgen Abend die Aktivität „Empyrianisches Fundament“. Wie ihr euch vorbereiten könnt und warum jetzt ein guter Zeitpunkt für ein Investment ist, fassen wir in diesem Artikel zusammen.

Wofür sollt ihr da investieren? Mit dem morgigen Weekly Reset beginnt das letzte Mysterium von Season 9: Empyrianisches Fundament. Während der mehrwöchigen Aktivität werden die Hüter ordentlich zur Kasse geben.

Mithilfe eurer saisonalen Währung „Polarisiertes Fraktalin“ baut die Community gemeinsam ein neues Leuchtfeuer auf, welches uns in die Season 10 und eine neue Zukunft führt. Wie die Aktivität genau abläuft und was für euch drin steckt, lest ihr hier:

Richtig investieren – fette Rendite abgreifen

Das solltet ihr jetzt mit eurem Fraktalin machen: Vor einiger Zeit empfahlen wir euch, Polarisiertes Fraktalin auf die hohe Kante zu legen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt eure saisonale Währung gewinnbringend anzulegen.

Und zwar in die vier planetaren Obelisken. Dadurch levelt ihr die Konstrukte und erhöht die Resonanz-Power des Turm-Obelisken. Für je 200 Fraktalin steigt der Resonanz-Rang eines Obelisken um eine Stufe.

Euer Turm-Obelisk wird jede Woche Polarisiertes Fraktalin produzieren, das seiner Resonanz-Power entspricht. Bungie

Wie Destiny-Entwickler Bungie kürzlich mitteilte, wird der zentrale Turm-Obelisk nach dem Start vom Empyrianischen Fundament jede Woche Fraktalin ausschütten. Die Menge orientiert sich dabei am Gesamt-Level der vier übrigen Obelisken und soll dem Wert der Resonanz-Power entsprechen.

In unserem Beispiel spuckt der Turm-Obelisk wöchentlich 4600 Fraktalin aus

Darum lohnt sich die Investition langfristig: Der Destiny-Experte Ehroar vom Redeem-Clan hat sich die Mühe gemacht und viele unterschiedliche Szeanarien durchgerechnet. Er kam zu dem Schluss, dass ihr all euer Fraktalin jetzt in die planetaren Obelisken pumpen solltet.

Auch die nächsten zwei Wochen solltet ihr all euer neu gesammeltes Fraktalin weiterhin investieren. Ab der dritten Woche von „Emyprianisches Fundament“ empfiehlt er dann die Ressourcen zu spenden.

Jetzt erhaltet ihr wöchentlich eine große Menge Fraktalin geschenkt und könnt noch zusätzlich farmen. Auf diese Weise erhaltet ihr zusammengerechnet mehr als 50 % Extra-Fraktalin. Verglichen damit, wenn ihr schon morgen euer ganzes Fraktalin am Turm-Obelsik ausgebt.

Saint-14 heißt gütige Spender mit offenen Armen willkommen

Was man noch über die Fraktalin-Spende wissen sollte: Durch das Investieren sammelt ihr deutlich mehr Fraktalin an und könnt somit auch mehr spenden. Dabei spendet ihr nicht nur für einen guten Zweck, es gibt zudem noch ein paar Boni für euch:

Jede Spende von 100 Fraktalin am Turm-Obelsik gewährt euch automatisch 25 % Fortschritt für alle zeitverirrten Beutezüge. Nehmt also idealerweise während des Spendens die Bountys mit und farmt nach mächtigen Waffen.

Spendet ihr während der Dauer des Events zusammengerechnet 5000 Fraktalin, werdet ihr mit einem schicken Emblem belohnt. Die Menge sollte durch das clevere Investment kein Problem mehr darstellen.

Erreicht die Community das maximale Ziel des Wiederaufbaus, erhalten alle Spieler einen Shader als Belohnung.

Um die kommende Quest „Worthy“ anzugehen, muss zunächst ein Triumph abgeschlossen werden. Dieser verlangt von euch die Teilnahme am Spendenmarathon.

Eine Vorschau auf das Emblem für Groß-Investoren

