Ein neuer Data-Mining-Fund sorgt bei Destiny 2 aktuell für neuen Gesprächsstoff. Sieht so aus, als könnte es auch nach dem großen Rätsel in den Korridoren der Zeit möglicherweise noch eine weitere Überraschung in der Season 9 geben.

Was genau wurde gefunden? Bungie hatte für die Season 9 im Jahr 2020 einige Überraschungen angekündigt. Und wenn sich der neueste Data-Mining-Fund bestätigt, dann könnte nach dem Mammut-Puzzle in den Korridoren der Zeit bald möglicherweise die nächste folgen.

So hat der bekannte Data Miner Ginsor in den Spiel-Daten kürzlich eine neue Voice-Line ausgegraben, der offenbar zu einem bisher unveröffentlichten Cinematic der Season 9 gehört. Er selbst denkt, wir könnten diese Cut-Scene am Ende der laufenden Saison der Dämmerung zu sehen bekommen. Und genau dieser Fund sorgt aktuell für allerlei Debatten.

Wichtig: Bedenkt, es handelt sich um unbestätigte Infos. Es steht nicht fest, wann wir diese Voice-Line hören oder ob sie es überhaupt ins Spiel schafft – auch wenn es zu den bisherigen Entwicklungen durchaus passen würde. Nehmt das Ganze also mit der entsprechenden Portion Vorsicht und Skepsis. Zudem gilt:

Achtung, potentielle Spoiler! Weiterlesen auf eigene Gefahr!

Worum geht’s in der Voice-Line? Es spricht der Warlock Osiris. Der hält im Prinzip einen Monolog, doch wendet sich dabei unverkennbar an einen Gesprächspartner. Dort heißt es in einem ungewohnt scharfen Ton:

„Es ist schon eine Weile her, alter Mann. Der Turm blickt auf dich und sieht einen Gott. Aber ich sehe einen Verbrecher. Einen Mörder. Einen Betrüger. Du weißt, warum ich den Immerforst verließ. Was ich gesehen habe. Eine Linie wurde durch dieses System gezogen. Licht auf der einen Seite. Dunkel auf der anderen. Wo stehst du?“

Hier könnt ihr euch das Ganze original auf Englisch anhören:

Zu wem Spricht Osiris da? Genau weiß man das nicht und deshalb wird gerade rege darüber debattiert. Viele sind sehr gespannt, um wen es sich bei dem Gesprächspartner handeln könnte.

Theorien gibt es so einige – gerade, da sich die Season 9 und die entsprechende Story rund um Zeitreisen drehen.

So halten es einige für denkbar, dass es sich um einen möglicherweise neuen NPC handeln könnte, der am Ende der Season 9 für die neue Saison vorgestellt wird – beispielsweise Shin Malphur, auf den die gesprochenen Worte durchaus zutreffen würden. Oder auch Toland.

Einige denken, es könnte sich um bereits bestehende Charaktere wie den für tot geglaubten Sprecher oder auch den Vagabunden, Zavala oder sogar um den Kabal-Imperator Calus handeln. Auch der Kriegsgeist Rasputin wird als eine weitere Möglichkeit hoch gehandelt.

Wiederum andere sind der Meinung, es könnte sich um unseren Hüter handeln – möglicherweise in einer anderen Zeitlinie.

Was bedeutet die neue Voice-Line für die Season 9? Zunächst einmal bedeutet es mehr Spannung.

Nach dem eher enttäuschenden Story-Finale der Season 8 hatten zahlreiche Hüter ihre Erwartungen an die Geschichte der Season 9 gedämpft. Doch durch den Daten-Fund kommt für so manch einen Spieler nun Hoffnung auf eine wirklich spannende Entwicklung zum Ende der laufenden Saison auf. Wer ist dieser mysteriöse Gesprächspartner? Was hat es mit der Entscheidung auf sich? Was genau hat Osiris gesehen? Wir möglicherweise das Ende von Shadowkeep aufgegriffen?

Zum anderen wird nun auch ein potentielles dunkles Schicksal der Hüter diskutiert. In einigen Leaks zu Destiny 3 war bereits die Rede davon, dass man sich als Hüter der Dunkelheit zuwenden und auch entsprechende Fähigkeiten nutzen könnte. Einige halten es nun für denkbar, dass bereits nach diesem Dialog genau dafür der Grundstein gelegt werden könnte.

Schließlich gehe es um Zeitreisen und unser „dunkler“ Hüter könnte Osiris bereits in der Zukunft begegnet sein.

Kurzum: Wie auch immer sich dieser potentielle Strang entwickelt – die Voice-Line sorgt aktuell auf jeden Fall für eine Menge Gespräche und sorgt bei vielen für Spannung und Hoffnung. Kommt sie tatsächlich noch ins Spiel, sieht es ganz so aus, als erwarte uns noch ein interessanter Story-Twist und eine wichtige anstehende Entscheidung.

Was denkt ihr? Mit wem spricht Osiris in der neuen Voice-Line? Seid auch ihr gespannt, was es am Ende damit auf sich hat?