Seit 2 Jahren rätseln die Spieler von Destiny 2 und finden jetzt eine Enttäuschung

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24.

Was denkt ihr, gibt oder gab es überhaupt einen 15 Wunsch? Und glaubt ihr, dass Bungie das alles schon irgendwann wieder aus dem Hut zaubern dürfte, so wie viele Inhalte aus Destiny 1, die auch jetzt wieder erscheinen?

In Destiny hat sich eine richtige „Sherlock Holmes“-Community gebildet, die jedes noch so schwere Rätsel knacken. Und Bungie wird nicht müde, den Spielern auch immer wieder bockschwere Rätsel im Spiel selbst oder unserer echten Welt zu stellen.

Von diesen Wünschen gibt es 15 Stück – das verrät ein Triumph im Spiel selbst. Doch die Spieler haben seit 2018 nur 14 Kombinationen durch Hinweise in Cutscenes oder in der Spielwelt gefunden. Der verflixte 15 Wunsch hat sich in den letzten 2 Jahren zum größten Mysterium von Destiny 2 entwickelt.

Wie es sich für einen Shooter gehört, bittet man keinen Dschinn höflich mit „Ich wünsche mir“, sondern ballert seine Wünsche mit Waffengewalt in eine Wand. Trifft man die richtigen Symbole in der richtigen Reihenfolge, überspringt man Raid-Phasen, erhält Items oder aktiviert lustige Bonus-Effekte.

