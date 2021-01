Die PC-Gaming-Plattform Steam hat für das Jahr 2020 ihre 12 umsatzstärksten und erfolgreichsten Spiele bekanntgegeben. Da stechen 3 Überraschungen heraus: Vor allem dass Destiny 2 in der Spitze der Liste auftaucht, überrascht. Aber auch mit Doom Eternal oder Monster Hunter World konnte man kaum rechnen.

Was ist das für eine Liste? Steam hat die 100 Top-Spiele des Jahres 2020 bekanntgegeben, gemessen am Gesamt-Umsatz. Diese 100 Spiele hat man noch mal in 4 Kategorien unterteilt, wobei Platin die höchste ist.

Wir schauen uns die Top 12 an: Diese PC-Games haben 2020 am meisten Geld auf Steam umgesetzt. Die Spiele erscheinen auf der Plattform in beliebiger Reihenfolge innerhalb der „Platin“-Kategorie. Es gibt also keine Möglichkeit, dann noch mal zu unterteilen, wer innerhalb der 12 Spiele am meisten Geld gemacht hat.

Rainbow Six Siege ist ein Brett auf Steam.

Kategorie 1: Die bekannten Steam-Hits

Es sind 5 Spiele in der Liste, von denen man weiß, dass sie riesige Hits auf Steam sind. Sie dominieren die Plattform seit Jahren bei den Spielerzahlen. Diese Spiele verdienen ihr Geld vor allem über Mikrotransaktionen und werden für hunderte Stunden gespielt:

CS:GO – der Free2Play-Shooter von Valve selbst. Den kann man nur auf Steam spielen. CS:GO gilt als „DER“ E-Sport-Shooter überhaupt.

DOTA 2 – das Free2Play-MOBA von Valve, auch das ist seit Ewigkeiten eines der Top-Spiele auf Steam. Das ist das zweitgrößte MOBA der Welt, nach LoL, und richtet riesige Turniere aus.

PlayerUnknown’s Battlegrounds – ist seit 2017 von Steam nicht mehr wegzudenken. Der Battle-Royale-Shooter ist zwar ab 2018 in der Öffentlichkeit von Fortnite überschattet worden, hat aber weiterhin viele Fans.

Grand Theft Auto 5 – als GTA Online ein Einnahme-Garant für Rockstar Games. Gilt als eines der Spiele, die sich am besten weiterentwickelt haben. Auch 2020 kamen neue starke Inhalte zu GTA Online.

Rainbow Six Siege: Der PvP-Shooter von Ubisoft war 2015 schwach gestartet, ist aber seit Jahren ein Brett. Die E-Sport-Szene gilt als Treiber des Erfolgs.

Cyberpunk hatte eine Menge Stress, aber vor allem auf PS4 und Xbox One.

Kategorie 2: Die Blockbuster-Games

Das sind Spiele, die ihr Geld vor allem beim „Kauf des Hauptspiels“ einnehmen und die man eher für die Story spielt:

Red Dead Redemption 2 – kam im Januar 2020 erst extrem spät auf Steam. Doch viele Steam-Fans boykottierten den Epic Games Store und warteten auf den Steam-Release. Red Dead Redemption 2 verkaufte sich dann exzellent über Steam. Hat auch einen Online-Modus, der aber bislang noch nicht in die Gänge kommt. Red Dead Redemption 2 überzeugt durch seine cineastische Wucht.

Cyberpunk 2077 – Kam spät 2020, war aber der erwartete Verkaufs-Hit. Die Kritik am Spiel machte sich vor allem an den Versionen für PS4 und Xbox One fest. Für Steam war es eine sichere Umsatz-Quelle.

Fall Guys war im August das Spiel der Stunde.

Kategorie 3: Die viralen Hits

Das sind Budget-Spiele, deren Erfolg man sich objektiv eigentlich kaum erklären kann. Sie trafen aber den Zeitgeist und lösten eine Hype-Welle aus.

Fall Guys – sieht aus wie ein Party-Spiel, gibt‘s als Budget-Titel. Hat’s trotzdem in die Top 12 geschafft. Fall Guys zeigt, wie sich ein Spiel 2020 über Social Media und Twitch „viral“ ausbreiten kann.

Among Us – das ist „DAS“ Pandemie-Spiel. Kommt eigentlich aus 2018, startete aber erst 2020 voll durch. Das Gesellschafts-Spiel wurde durch Twitch und YouTube bekannt und löste einen riesigen Hype aus. Offenbar haben viele Lust bekommen, bei dem Trend-Spiel mitzumachen, und haben für wenig Geld auf Steam zugeschlagen. Das läpperte sich.

Der „Steam-Hit“ unterm Radar: Monster Hunter World Iceborne.

Kategorie 4: Die Überraschungen

Das sind Spiele, die man nicht so auf dem Radar hat oder die harsch kritisiert wurden, für die Steam-Spieler aber offenbar eine Vorliebe haben. Immerhin gehören sie zu den 12 Spielen, die 2020 am meisten Geld auf Steam umgesetzt haben:

Doom Eternal – Der Shooter hat es in die Top 12 auf Steam gebracht. Dabei hat Doom Eternal wenig Aufmerksamkeit weltweit erzeugt, im Vergleich zu anderen Spielen. Auf Steam hat er aber gute Kritiken erhalten. Doom gilt als Kultmarke für PC-Spieler und auf Steam gibt’s viele Veteranen.

Monster Hunter World: Das Erstaunliche ist es, dass sich das Spiel 2020 so gut auf Steam schlägt. Der Release war 2018. 2020 kam die Erweiterung „Iceborne“ dann im Januar auf den PC, offenbar muss das Monster Hunter World einen gewaltigen Schub gegeben haben und katapultierte den Titel im Umsatz in Top-Sphären. Das zeigt, wie viel Potential diese Art von Koop-Loot-Spiel hat. Obwohl der Titel zu Beginn aus technischen Gründen furchtbare Reviews-auf Steam erhielt, wurde Monster Hunter World Iceborne doch noch zum Steam-Hit.

Destiny 2 wurde 2020 von Vielspielern viel kritisiert, ist aber einer der 12 Top-Titel auf Steam.

Destiny 2: Das Spiel wird von den Fans eigentlich konstant kritisiert. Die letzten Jahre war die Weiterentwicklung dürftig. Aber die Zahlen zeigen, dass Destiny 2 mehr Umsatz auf Steam generiert hat, als viele andere „große Titel“ wie The Elder Scrolls Online oder Warframe. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass viele Neueinsteiger zufrieden mit Bungies Shooter sind.

