Der heimliche Hit auf Steam ist Monster Hunter World – Trotz furchtbarer Reviews

Das Online-RPG Monster Hunter World ist im Februar 2020 der heimliche Gewinner auf Steam. Mit der Erweiterung Iceborne begann der PC-Boom im Januar 2020. Das Erstaunliche: Der Hype hält an und das obwohl die Erweiterung schon 6 Wochen her ist und die Reviews ziemlich mies sind.

Wie stark ist Monster Hunter World gerade auf Steam? Der Monsterkiller steht aktuell mit 91,500 Spieler auf einem starken 6. Platz. Damit liegt er vor Titeln wie Destiny 2.

In den vergangenen Tagen konnte das Spiel immer wieder Peak-Spielerzahlen zwischen 150.000 und 160.000 Spielern erreichen.

Iceborne hat auf Steam etwa 2 von 3 Spielern zurückgebracht: Der Januar 2020 war der erfolgreichste Monat seit dem Steam-Release im August 2018.

Seit Iceborne im Januar kam, sieht es richtig gut aus.

Erweiterung ist schon 6 Wochen alt, trotzdem rockt MHW noch

Das ist das Erstaunliche: Monster Hunter World ist nicht als ein „Games as a service“-Spiel gedacht. Daher ist es ungewöhnlich, dass das Action-RPG so einen stabilen Aufschwung auf Steam erlebt.

Zumal die Erweiterung „Iceborne“ am 6. September 2019 für PS4 und Xbox One erschien und keine großen Wellen geschlagen hat. Zwar wurde die Erweiterung häufig gekauft, der große Medien-Hype blieb jedoch aus.

Für den PC kam die Erweiterung erst am 9. Januar 2020.

Viele Probleme, viel Kritik – aber die Spieler jagen noch

Iceborne startete auf dem PC mit großen Anlaufschwierigkeiten: Es gab technische Probleme mit schlechten FPS. Einige fürchteten sogar, dass sie ihren kompletten Fortschritt aus dem Grundspiel verloren hatten, weil mit Iceborne ihre Spielstände und Jäger verschwunden waren.

Doch trotz aller Kritik kann man nun sehen, dass Monster Hunter World auf Steam auch anderthalb Monate nach dem Release von Iceborne die Spieler noch bindet und an den PC fesselt: eine starke Leistung des Spiels. Bei Destiny 2 hingegen fielen die Spielerzahlen kurz nach dem Steam-Start sofort nach unten.

Dabei hilft sicher, dass regelmäßig neue Updates erscheinen: Am 6. Februar kam das 1. Update zu Iceborne und brachte das beliebte Monster Rajang. Auf PS4 und Xbox One sind weitere Patches erschienen, die ihren Weg auf den PC finden werden.

Rajang, ein ziemliches fieses Viech.

Reviews immer noch mies – Spieler wollen Denuvo weghaben

Was sagen die Steam-Reviews? Die sind für einen so erfolgreichen Titel richtig schlecht:

Monster Hunter World: Iceborne steht bei dem PC auf 44% positiv

In den letzten 30 Tagen waren es 46%, also kaum besser

Die Spieler lieben zwar die Erweiterung, aber kritisieren die technischen Probleme, die ihnen Iceborne bereit. Die Rede ist von Delays und Problemen mit dem Kopier-Schutz Denuvo. Es gebe Verbindungsabbrüche und Ärger.

Ein Spieler sagt: Das Anti-Cheat-Tool habe das Spiel kaputtgemacht, dabei sei Monster Hunter World ja ein kooperatives Spiel und kein kompetitives. Also: Wer da cheaten will, betrügt sich letztlich nur selbst. Zudem hätten Cheater in nicht mal einer Woche ohnehin einen Weg gefunden, den Schutz zu gehen.

Obwohl Capcom in den letzten Wochen einige Patches zu Monster Hunter World gebracht hat, halten sich negative und positive Reviews weiterhin die Waage.

Schon zu Beginn war dies ein Problem von Monster Hunter World auf dem PC: