Monster Hunter World: Iceborne kämpft auf dem PC mit Performance-Problemen und gelöschten Speicherständen. Ein Patch soll das Ganze bald richten. Jedoch wurde nichts bekannt gegeben, was mit bereits verlorenen Spielständen passieren soll.

Der Release von Monster Hunter World: Iceborne für den PC ist nun eine Woche her. Die Spielerzahlen sind dabei fast so stark wie beim Release 2018. Seitdem Patch, der mit der Erweiterung zusammen hängt, klagen viele Spieler jedoch über Probleme.

Die Entwickler haben sich jetzt über Steam geäußert, dass in den nächsten Tagen der Patch 10.12.01 die Schwierigkeiten richten wird. Keine Aussage treffen sie dabei bezüglich bereits gelöschter Speicherstände.

Mehrere hundert Spielstunden für die Katz

Das soll Patch 10.12.01 angehen: Dabei sind die Probleme, die Spieler mit Iceborne haben, keine Kleinigkeiten. Viele haben mit starken Performance-Einbrüchen zu kämpfen. Diese führen zu eingefrorenen Bildschirmen, teilweise zwischen 1 und 5 Sekunden. Betroffen sind vor allem NVIDIA-Nutzer mit weniger als 3 GB VRAM. Das soll per Patch bald gelöst werden.

Außerdem sollen die nicht kompatiblen Speicher-Daten angegangen werden. Bei einem veralteten Stand eures Spielfortschritts kann Iceborne die Datei nicht öffnen. Spieler werden dann gefragt, ob sie ein neues Spiel anfangen wollen. Klickt ihr das an, wird euer wertvoller Spielstand überschrieben.

Für viele Spieler schon zu spät: Das Statement über Steam und Twitter sichert zu, diese Kompatibilität anzugehen. Jedoch wird nicht erwähnt, was mit bereits betroffenen Spielern geschieht. Sobald der Speicherstand überschrieben ist, müsst ihr nach womöglich hunderten Spielstunden von vorne anfangen.

Genau das ist vielen Spielern passiert. Dementsprechend groß ist der Frust, was zusammen mit den Performance-Problemen für schlechte Reviews auf Steam sorgt. Einige äußern sich dazu über Reddit:

Ich bin nur vorbei gekommen, um zu sagen, dass auch ich all meine harte Arbeit verloren habe. exhibit-sbt über Reddit

Es klingt an, dass die Spieler verzweifelt sind. Sie haben so viel Arbeit in ihren Spielstand gesteckt und nun ist alles gelöscht. Sie wünschen sich eine Wiederherstellung ihres Speicherstandes oder Hauptsache irgendeinen Ausweg:

Das ist mir auch passiert. So viele Stunden sind weg! Bitte sagt mir, dass es eine Lösung dafür gibt, ich möchte nicht alles neu leveln und questen! LadyEleviere über Reddit

So könnt ihr den Verlust vermeiden: Leider gibt es noch keine Lösung für die bereits gelöschten Speicherstände. Verlorener Spielfortschritt wird womöglich verloren bleiben. Jedoch können wir euch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr davon beim Start verschont bleibt:

Macht vor dem Start eine lokale Kopie eures Fortschritts

Drückt auf keinen Fall „Ja“, wenn euch das Spiel fragt, ob ihr einen neuen Speicherstand anlegen wollt. Beendet das Spiel auf anderem Weg!

Wer nicht auf eine offizielle Lösung via Patch warten will, kann Mods nutzen, um seinen Speicherstand spielbar zu machen