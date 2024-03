Viele Entwickler entlassen ihre Belegschaft – Capcom hingegen plant höhere Gehälter

Monster Hunter World ist ein Action-RPG, in dem Ihr in die Rolle eines Monster-Jägers schlüpft. Begebt Euch auf die Spuren von mächtigen Bestien und erlegt sie ...

Im Geschäftsjahr 2025 will Capcom indes den monatlichen Einstiegslohn für Neueinsteigende Uni-Absolventen von aktuell 235.000 Yen (ca. 1444,08 €) auf 300.000 Yen (ca. 1843,50 €) im Jahr erhöhen. Die Angestellten haben damit 65.000 Yen (399,43 €) mehr im Monat in der Tasche – das sind ca. 27,66 % mehr Gehalt.

Was macht Capcom? In einem Presserelease schreibt der Entwickler und Publisher Capcom, dass sie Lohnerhöhungen für ihre Angestellten planen. Im Geschäftsjahr 2024 sollen die Gehälter um im Schnitt 5 % angehoben werden. Zudem soll es im April eine Bonuszahlung für alle Mitarbeiter geben.

Was ist zuletzt in der Gaming-Branche passiert? Bereits 2023 war gezeichnet von großen Entlassungswellen in der Gaming-Branche. 2024 führte den Trend fort. Mittlerweile gibt es sogar eine eigene englischsprachige Wikipedia-Seite nur für die Entlassungswellen dieses Jahr.

