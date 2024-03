Bei Steam bekommt ihr aktuell eins der beliebtesten Koop-Spiele für unter 10 €

Aktuell läuft auf Steam die Publisher-Aktion von Capcom. Darunter findet ihr auch eins der beliebtesten Koop-Spiele für nicht einmal 10 Euro.

Um welches Spiel geht es hier? Monster Hunter: World ist ein kooperatives Spiel aus dem beliebten Monster-Hunter-Franchise.

Als Monsterjäger stellt ihr euch Monstern entgegen, um diese zu töten oder zu fangen. Dafür erhaltet ihr Belohnungen in Form von Geld oder Materialien zu Herstellung von besseren Waffen und Rüstungen. Mit neuer Ausrüstung könnt ihr dann auch stärkeren Monstern entgegentreten.

Den Trailer zu Monster Hunter: World seht ihr hier:

Was kostet Monster Hunter: World? Zum Vollpreis müsst ihr für das Grundspiel von Monster Hunter: World auf Steam 29,99 € zahlen. Aktuell könnt ihr den Rollenspiel-Hit allerdings für 67 % billiger bekommen. Ihr zahlt also nur 9,89 €.

Dank der Publisher-Aktion von Capcom könnt ihr auch bei den anderen Versionen reichlich sparen:

Monster Hunter World: Iceborne Digital Deluxe für 19,79 € (Vollpreis: 49,99 €)

Monster Hunter World: Iceborne Master Edition für 19,79 € (Vollpreis: 59,99 €)

Monster Hunter World: Iceborne Master Edition Digital für 24,79 € (Vollpreis: 69,99 €)

Die Aktions-Tage von Capcom laufen noch bis zum 21. März 2024. Ihr habt also noch einige Tage zeit, wenn ihr euch eines der Angebote sichern wollt.

Was erwartet euch in Monster Hunter: World? Ihr schlüpft in diesem Action-RPG in die Rolle eines Monsterjägers und erkundet ein realistisches Ökosystem auf der Suche nach mächtigen Bestien. Ob ihr euch dieser Aufgabe alleine stellt oder in einer Gruppe von bis zu vier Spielern auf die Jagd geht, ist dabei euch überlassen.

Durch die “Drop-In-“Mechanik könnt ihr online im Multiplayer einfach mit anderen Spielern zusammenfinden und euch der Jagd gemeinsam stellen. Mithilfe der Späherkäfer sucht ihr dann nach den Spuren der Monster. Je mehr Spuren ihr findet, desto mehr Informationen für den Kampf erhaltet ihr.

Im Kampf stehen euch 14 verschiedene Waffenarten zur Verfügung. Da jede Waffe individuelle Eigenschaften und Angriffsmöglichkeiten bietet, könnt ihr diese eurem Spielstil anpassen. Ob ihr allerdings nur eine Waffe meistert oder je nach Situation verschiedene Waffen nutzt, ist euch selbst überlassen.

Monster-Hunter-World-Publisher Capcom hat neben dem Sale aber auch noch andere gute Nachrichten im Petto: Viele Entwickler entlassen ihre Belegschaft – Capcom hingegen plant höhere Gehälter