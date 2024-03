Neues Rollenspiel auf Steam mischt LA Noire mit gruseligen Pokémon und die Spieler lieben es

Das Rollenspiel The Thaumaturge ist am 4. März auf Steam erschienen. Schon im Rahmen des Steam Next Fest konnten sich die Spieler auf ein düsteres Abenteuer im Warschau des Jahres 1905 machen. Die Reaktionen auf die Vollversion sind jetzt größtenteils sehr positiv.

Was ist das für ein Spiel? The Thaumaturge ist ein neues Rollenspiel des Entwicklers Fools Theorie. Das polnische Team wird in naher Zukunft auch das Remake von The Witcher entwickeln, während ein vierter Teil bei CD Project Red in Arbeit ist.

The Thaumaturge verfrachtet euch in das Warschau des Jahres 1905. Der Hauptcharakter Wiktor ist Thaumaturge von Beruf, laut Definition ein Mensch, der Wunder wirken kann. Im Spiel sieht das so aus: Wiktor kann verschiedene Dämonen, Salutors genannt, nicht nur sehen, sondern auch für sich gewinnen. Das klingt nicht nur verdächtig nach Pokémon, in der Praxis verläuft es auch so.

Detektiv-Arbeit aus der Iso-Perspektive

Was gibt es in The Thaumaturge zu tun? Unterstützt von den Dämonen taucht Wiktor in ein Warschau ein, das vom russischen Zarenreich beherrscht wird. Die Geschichte ist das Herzstück des Spiels. Man macht sich nämlich auf die Suche nach Rasputin, dem bekannten Wunderheiler. Gemeinsam mit ihm versucht Wiktor, den mysteriösen Tod seines eigenen Vaters aufzuklären.

In verschiedenen Haupt- und Nebenquests ermittelt man als Wiktor aus der Iso-Perspektive und zieht seine Schlussfolgerungen aus diversen Informationsschnipseln. Fans von Detektiv-Spielen wie LA Noire oder Disco Elysium dürfte das freuen. Ähnlich atmosphärisch und voller moralischer Entscheidungen geht es auch in Thaumaturge zu. Außerdem ist die Spielwelt gespickt mit vielen kleinen Details, und Texten, die zusätzliche Hintergrundinformationen geben.

Die Kämpfe laufen ähnlich wie in Baldur’s Gate 3 in Runden ab. Und da kommen euch die dämonischen Salutors zu Hilfe. Wie in Pokémon könnt ihr sie beliebig einsetzen und gegen eure Feinde kämpfen lassen. Die Monster wirken dabei ziemlich düster und haben allesamt verschiedene Fähigkeiten. Der Dämon Bukavac wird beispielsweise stärker, je schwächer sein Gegner wird.

Die Spieler lieben die ungewöhnliche Mischung

Wie kommt das Spiel bei der Community an? The Thaumaturge ist am 4. März 2024 auf Steam erschienen. Schon im Vorfeld konnte der Trailer für Begeisterung sorgen. Sieht man sich die Nutzerrezensionen auf der Plattform jetzt, kurz nach Release an, steht das Spiel aktuell bei einer Durchschnittsbewertung von 83 %. Das reicht für das Urteil „sehr positiv“.

Die Rezensionen heben vor allem die Story, die dichte Atmosphäre der Spielwelt mitsamt ihres ungewöhnlichen Szenarios, und die taktischen Kämpfe hervor:

„Du gehst mit Rasputin und deinen Zombie-Pokémon auf ein Buddy-Cop-Abenteuer“, fasst lovelace seine Spielerfahrung zusammen.

„Ein Pokémon-Trainer, der gerne der Witcher wäre, löst Mysterien auf Sherlock-Art und fängt neue Pokémon mithilfe von Prof. Eichs entfernten Zauberer-Cousin Grigori Rasputin – 10/10“, urteilt Valkengale.

„Ich bin so froh, dass es in der heutigen aufgeblähten und langweiligen Triple-A-Welt noch einzigartige Spiele wie dieses gibt“, meint Ripleyy.

„Eine erzählerische, charaktergetriebene Was-wäre-wenn-Geschichte mit einem interessanten Aufhänger, tiefgründigen Charakteren, einzigartigen Mechanismen und einem faszinierenden Setting“, schreibt The Arcadean.

Allgemein wird befunden, dass The Thaumaturge in seinem Genre als CRPG kein neues Baldur’s Gate 3 ist und aktuell noch mit einigen technischen Problemen wie Abstürzen oder Black Screens zu kämpfen hat. Davon abgesehen ist das Spiel für Fans des Genres auf jeden Fall zu empfehlen. Ein Release für PS5 und Xbox ist angekündigt, ein genaues Datum gibt es aber noch nicht. Wer Lust auf ein CRPG im Warhammer-Universum hat, sollte sich Warhammer 40.000: Rogue Trader genauer anschauen.