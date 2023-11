Über 300 Entwickler arbeiten an The Witcher 4 – CD Projekt Red plant sogar mit noch mehr

CD Projekt Red arbeitet aktuell an sechs neuen Titeln zum Witcher-Universum. Nun haben sie bekannt gegeben, dass nach dem Release des Cyberpunk 2077-DLCs bereits über 300 Entwickler an Project Polaris arbeiten, dem nächsten Witcher-Game.

Was ist Project Polaris? Project Polaris ist nach Angaben von Entwickler CD Projek Red der nächste Spieletitel im Witcher-Universum, auch oft The Witcher 4 genannt. Der offizielle Arbeitstitel hingegen ist The Witcher: A New Saga begins.

Der nächste Teil wird sich allerdings nicht um den bisherigen Protagonisten Geralt von Riva drehen. Konkrete Details zur Story, dem neuen Hauptcharakter und ob eine andere Hexerschule im Mittelpunkt stehen wird, sind bislang nicht bekannt. Wir wissen aber, dass es wie The Witcher 3: Wild Hunt ein Open-World-RPG werden soll.

Was für Ankündigungen gab es jetzt? Am 28. November 2023 veranstaltete CD Projekt Red ihren Earnings Call für Q3 2023. Darin stellten sie ihren Investoren ihre Einnahmen und Erfolge der vergangenen drei sowie die grobe Planung für die kommenden Monate vor.

Neben einer großen Retrospektive zur Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 Phantom Liberty wurde ein Bild mit der aktuellen Arbeitsverteilung der Entwickler gezeigt:

Die Darstellung lässt erkennen, dass fast 50 % der aktuellen Entwicklerteams an The new Witcher game – Polaris arbeiten. Der CEO von CD Projekt Red, Adam Kiciński, gab in dem Call auch bekannt, dass aktuell fast 330 Personen am nächsten Witcher-Spiel arbeiten. Bis Mitte 2024 erwartet er, dass das Team auf über 400 Entwickler wächst.

Die vollständige Präsentation könnt ihr auf der offiziellen Seite von CD Projekt Red einsehen.

Wann könnte Project Polaris erscheinen? Project Polaris befindet sich seit Mai 2022 in der Pre-Production. Die Hauptentwicklungsphase sollte erst nach dem Release des Cyberpunk-2077-DLCs Phantom Liberty starten – also jetzt.

Engineering Director für Management und Audio bei CD Projekt Colin Walder gab auch an, dass sie die Fehler der Entwicklung von Cyberpunk 2077 bei Witcher 4 nicht wiederholen wollen. Unter anderem sei es ihnen wichtig, sich keine harten Deadlines mehr zu setzen.

Ein zeitnaher Release ist, unter anderem wegen der jetzt erst richtig startenden Entwicklung, nicht zu erwarten. Die Kollegen von GameStar prognositizieren aktuell einen Release ab 2025, vermutlich aber eher später.

Wie sieht die Zukunft des Witcher-Universums aus? Wie bereits erwähnt hat CD Projekt Red aktuell sechs Spiele im Witcher-Universum angekündigt. Neben Project Polaris könnt ihr euch auch auf ein Remake des ersten Witcher-Teils freuen. Dieses wird aber nicht von CD Project selbst, sondern von den Kollegen des neu gegründeten Studios Fool’s Theory entwickelt.

The Witcher 5 und The Witcher 6, die beiden Nachfolger von Project Polaris, sind ebenfalls angekündigt worden. Beide Games sollen innerhalb von 6 Jahren nach dem Release von Polaris auf den Markt kommen. Bevor diese Spiele aber in Angriff genommen werden, muss Project Polaris zumindest kurz vor dem Release stehen.

CD Projekt selbst wird es nicht entwickeln, hat aber The Witcher Canis Majoris angekündigt. Das tatsächliche Entwicklerstudio ist noch nicht bekannt. Was wir wissen ist, dass auch dieser Titel ein AAA-Open-World-RPG werden soll.

Für Multiplayer-Fans hingegen wird Projekt Sirius spannend: Das Spiel soll laut CD Projekt im Witcher-Universum spielen, sich aber von vergangenen Produktionen unterscheiden. Im Gegensatz zu Polaris und Canis Majoris soll es jedoch eine andere Art von Game werden und eine Multiplayer-Erfahrung bieten.

Seid ihr schon auf Project Polaris bzw. The Witcher 4 gespannt? Wünscht ihr euch, dass sich das Game um Geralts Ziehtochter Ciri dreht oder hofft ihr auf ganz neue Protagonisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.