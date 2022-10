Neues Witcher-Spiel mit Multiplayer kommt – Das wissen wir bisher zu Projekt „Sirius“

In einer Reihe von Tweets hat CD Projekt Red gleich sieben neue Spiele angekündigt – 5 im Witcher-Universum, dazu ein neues Cyberpunk und etwas komplett neues. Eines der Witcher-Games könnt ihr offenbar gemeinsam spielen.

Was sind das für Spiele? Auf Twitter kündigte CD Projekt Red auf einen Schlag eine ganze Reihe von Games an. Der Großteil davon dreht sich um die Fortsetzung der Witcher-Reihe und wurde mit Code-Namen bekannt gegeben.

Eines dieser Spiele hat den Code-Namen „Sirius“ bekommen und könnte für Multiplayer-Fans interessant werden.

Was ist The Witcher Sirius? Laut Tweet von CD Projekt Red wird Sirius im Witcher-Universum spielen und sich von „vergangenen Produktionen“ unterscheiden. Es ist also davon auszugehen, dass es sich nicht um ein AAA-RPG handelt, sondern um eine andere Art von Spiel.

Bekannt ist dafür, dass es Multiplayer-Gameplay bieten wird – zusätzlich zu einer Singleplayer-Erfahrung. Es wird von einer Kampagne voller Quests und Story gesprochen.

Klar ist außerdem, dass CD Projekt Red nicht als Entwickler agiert, sondern das Studio „The Molasses Flood“: Das gehört zu CD Projekt Red und soll die Entwicklung übernehmen. Das Studio entwickelte bisher zwei Spiele:

„The Flame in the Flood“ – ein Floß-Survival-Abenteuer. Das sieht so aus:

Und „Drake Hollow“ – das sieht so aus:

Beide Spiele sehen tatsächlich ganz anders als die großen Witcher-Spiele aus. Wie genau sich „Sirius“ gestalten wird, bleibt also erstmal abzuwarten. Unklar ist zudem, welche Charaktere wir antreffen werden und zu welcher Zeit in der Witcher-Timeline es spielt. „Witcher-Universum“ bietet schließlich viele Möglichkeiten.

6 Weitere Spiel angekündigt – Mit Witcher-Trilogie und Cyberpunk

Neben dem Witcher-Spiel mit Multiplayer wurde gleich ein ganzer Rundumschlag an Games bekannt gegeben. Die stellen wir euch hier kurz vor.

Witcher Polaris: Bei Witcher Polaris handelt es sich um das erste Spiel der neuen Witcher-Reihe – die „neue Saga“, von der schon im März 2022 einmal die Rede war.

Hier war außerdem bereits bekannt gegeben worden, dass es mehrere Spiele werden würden. Nun ist klar: Das wird eine komplette neue Trilogie. Laut CD Projekt Red auf Twitter sollen nach Polaris zwei weitere Witcher-Games die neue AAA-RPG-Trilogie bilden.

Hier stehen also schonmal drei Titel in der Witcher-Zukunft an.

Witcher Canis Majoris: Hier spricht CD Projekt Red von einem „vollständigen“ Witcher-Spiel, das aber abseits der „neuen“ Trilogie stattfinden soll. Es wird von einem externen Studio entwickelt, das aber von Entwicklern geleitet wird, die an früheren Witcher-Games mitarbeiteten.

Cyberpunk 2077 – Orion: Hierbei wird es sich um den nächsten Cyberpunk-Titel handeln, der das Franchise fortführen soll. Das kommt passend, bekommt das Spiel doch gerade auf Steam Auftrieb – auch, wegen einer neuen Netflix-Serie zu Cyberpunk.

Hadar: Als letztes kündigte CD Projekt Red noch ein weiteres Projekt namens „Hadar“ an, das eine komplett neue IP darstellen soll. Das würde bei CDPR gerade von Grund auf neu aufgebaut und befinde sich noch in der frühen, kreativen Entwicklungsphase. Hier wird noch kein Spiel entwickelt – nur konzeptioniert.

Auf welches der Projekte freut ihr euch am meisten? Seid ihr gespannt, wie das Multiplayer-Spiel aussehen könnte? Oder stürzt ihr euch eher auf die Singleplayer-RPGs? Erzählt es uns in den Kommentaren!