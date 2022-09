The Witcher 4: Neue Saga besteht aus mehr als einem Spiel, erzählt riesige Geschichte

Nicht nur Witcher 4, sondern auch mindestens Witcher 5 und vielleicht auch Teil 6 – darauf können sich die Fans freuen, wie CD Projekt RED jetzt bestätigte.

Wenn man auf die großen Rollenspiel-Hits der letzten Jahre zurückschaut, dann ist „The Witcher 3: Wild Hunt“ sicher einer der ganz großen Erfolge. Wohl kaum jemand hat von dem RPG-Epos um Geralt und Ciri nicht zumindest gehört – die meisten dürften es in irgendeiner Variante auch für PC oder Konsole besitzen. Immerhin hat sich der 3. Teil der Saga mehr als 40 Millionen Mal verkauft.

Was wurde gesagt? Während eines „Earning’s Call“, also einer Investorenkonferenz, wurde über die Zukunft des Witcher-Franchise gesprochen. Dabei hat der CEO von CD Projekt RED, Adam Kicinski, offenbart, dass es gleich mehrere Witcher-Teile geben soll, die eine neue Saga erzählen.

Wir denken dabei an mehr als ein [Spiel]. Die erste Saga bestand aus 3 Spielen und jetzt denken wir über mehr als eines und wir sind in der Vorproduktion des ersten Spiels der zweiten Witcher-Saga.

Im Klartext heißt das, dass es mehrere Witcher-Spiele in den kommenden Jahren geben wird und dass die Spiele der neuen Saga wohl aufeinander aufbauen werden, um eine durchgehende Geschichte zu erzählen.

Ganz ähnlich war es schon bei den ersten 3 Witcher-Titeln, in denen die Entscheidungen Auswirkungen auf die Handlung der folgenden Teile hatte. So konntet ihr in Witcher 3 an vielen Stellen die Auswirkungen der Entscheidungen spüren, die ihr in Teil 2 getroffen hattet.

Worum geht es in der neuen Saga? Zur Story der neuen Witcher-Saga ist bisher ausgesprochen wenig bekannt. Klar ist nur, dass die Geschichte um Geralt und Ciri wohl auserzählt ist. Die Handlung wurde im Großen und Ganzen mit Witcher 3 abgeschlossen – Es sollte also wohl niemand damit rechnen, nochmal in die Rolle des einstigen Protagonisten zu schlüpfen.

Ein erster Teaser zeigte vor mehreren Monaten ein Luchs-Medaillon, das zu einer der großen Hexer-Schulen gehörte. Fans vermuteten dahinter einen Fokus auf Ciri, doch auch das ist noch nicht bestätigt.

Was ist sonst noch bekannt? Leider vergleichsweise wenig. Interessant ist, dass der neuste Witcher-Teil in Zusammenarbeit mit Epic Games entstehen soll, denn der erste Titel der neuen Saga wird die Unreal Engine 5 nutzen.

Das bedeutet allerdings nicht, dass der nächste Witcher-Titel nur im Epic Games Store erscheint. Man will das Spiel auf möglichst vielen Plattformen zugänglich sein, vor einem Exklusiv-Release auf der einen oder anderen Plattform braucht also niemand Angst zu haben.

Schon im März hatten wir die Ankündigung eines neuen Witcher-Teils im Podcast besprochen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt

Mit einem baldigen Release sollte aber wohl auch noch niemand rechnen. Da sich der nächste Witcher-Teil noch immer in der „Vorproduktion“ befindet, scheint ein Release innerhalb der nächsten Jahre mehr als unwahrscheinlich. Vor 2025 braucht also wohl niemand mit einer neuen Reise in den Witcher-Kosmos rechnen.

Wer bisher noch gar nicht mit dem Hexer Geralt unterwegs war, sollte sich vielleicht noch ein wenig gedulden. Denn eine überarbeitete Version von Witcher 3 für die neuste Konsolen-Generation soll noch in diesem Jahr erscheinen und dürfte zumindest die Wartezeit für den nächsten großen Titel etwas überbrücken.

Rund um „Witcher“ ist übrigens ein richtiger Kult entstanden – es gab sogar eine echte Witcher-Schule, die mehr als 3.000 Witcher ausgebildet hat.