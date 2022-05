In Polen gibt es eine Schule, die seit 2015 im Liverollenspiel Hexer wie Geralt von Riva, den Witcher, ausbildet. Das geschah 7 Jahre lang mit einer Lizenz von CD Projekt Red. Doch das ist jetzt vorbei. Grund, dass man die Lizenz verliert, sind offenbar die Verbindungen einer Frau im Umfeld der Schule zu einem polnischen Think Tank mit radikalen politischen Ansichten.

Das war die Idee der Schule:

Die Idee der Schule war, dass Menschen dort ankommen und eine komplett immersive Erfahrung erleben, als würden sie eine Schule besuchen, in der sie zum Witcher ausgebildet werden.

Die Schule warb damit, dass das Erlebnis so sei wie in einem Film, nur dass man das Geschehen mit beeinflussen konnte. Man garantierte sogar „echte Emotionen“ (via witcherschool)

Ein Tag an der Schule umfasste Unterrichts-Stunden, Lektionen im Bogenschießen oder im Schwertkampf und natürlich die so wichtige Monster-Kunde.

Witcher 4 kommt! Erster Teaser verspricht „eine neue Saga“

Schule muss schließen – verliert die Lizenz

Das sagt die Schule: In einem Facebook-Post der Witcher-Schule sagt man (via fb):

„Es waren 7 wundervolle Jahre, 40 organisierte Ausgaben, viele hunderte Beteiligten arbeiteten an dem Event, 3.117 trainierte Witcher aus 54 Ländern nahmen teil und wenigstesn 2.841 Monster wurden geschlachtet.“

Man habe als Kinder angefangen mit Stöcken zu kämpfen und hätte nie erwartet, dass eine eigene Witcher-Schule daraus werde.

Der Post klingt wie ein Abschied, weil es einer ist: denn CD Projekt Red hat der Firma hinter der Schule die Lizenz entzogen.

Firma glaubt, unwahre Berichte wären Schuld – Hätten Sache aufgebläht

Warum endet das jetzt? Wie aus einer Erklärung der Firma hervorgeht (via FB), hat man die Lizenz verloren, weil die Frau einer der Mitgründer der Firma als Anwältin gearbeitet hat, um eine Lizenzvereinbarung mit CD Projekt Red zu schreiben.

Daneben hat die Frau als Anwältin auch für verschiedene Organisationen gearbeitet, auch für „Ordo Luris“, einer „Vereinigung mit rechtsgerichteten und katholischen Ansichten“, wie die Witcher-Schule sie beschreibt.

Im März 2022 sei ein Artikel erschienen, der behauptete, die Frau würde für die Witcher-Schule und für Ordo Lurids arbeiten (was nicht stimme, die Frau habe seit 2019 nicht mehr für die Witcher-Schule gearbeitet), aber zu der Zeit habe man die Lizenz zum Witcher verloren.

Man wollte das noch mit CD Projekt Red klären, aber kam zu einer Einigung. Die Witcher-Schule selbst wolle sich nicht in die privaten Angelegenheiten der Angestellten einmischen.

CD Projekt Red sagt: Kein Kommentar

Was sagt CD Porjekt Red? In einem Statement zu Eurogamer heißt es, man habe die Kooperation im Februar beendet, drei Monate später sei eben die Frist ausgelaufen. Man will die Sache nicht weiter kommentieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt

Frau des Gründers arbeitete für Think Tank, der gegen Abtreibung und Rechte für LGBTQ+ kämpft

Was ist jetzt das Problem? Was die Witcher-Schule eine Organisation mit „katholischen Ansichten“ nennt, Ordo Lurdis, ist ein kontroverser Think Tank, der sich einen Ruf als Organisation erarbeitet hat, die gegen Abtreibung, gegen LGBTQ+-Rechte und gegen Scheidung ist.

Offenbar wollte CD Projekt Red, die selbst im Fadenkreuz der Öffentlichkeit stehen, keinerlei Verbindung zu einer solchen Organisation – auch wenn sie dünn ist. Die Schule betont denn auch in ihren Statements, das sei ja nur eine von hunderten Angestellten und sie habe seit Jahren nichts mehr mit der Schule zu tun.

Die Schule glaubt offenbar, dass Presse-Artikel, die diese Verbindung hergestellt haben, schon ausgerechnet haben, um jetzt zur Schließung zu führen.

Das Witcher-Studio, CD Projekt Red, hat selbst mit einigen Problemen zu kämpfen:

Witcher 4 sucht neue Mitarbeiter – Doch der Chef wird mit der dunklen Vergangenheit konfrontiert