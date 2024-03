Monster Hunter World war ein Riesen-Erfolg für Capcom – Wann geht es weiter?

Monster Hunter World erschien 2018 und war ein großer Erfolg für das im Westen vorher recht kleine Franchise. Das Spiel wird bis heute von vielen Leuten gespielt und auch auf den nächsten Teil der Reihe muss man nicht mehr allzu lange warten.

Capcom postete heute am 12.03.2024 die News, dass sich Monster Hunter World über 25 Millionen Mal verkauft hat. Damit ist das Spiel das erfolgreichste Capcom-Spiel aller Zeiten. In der Rechnung ist die Basis-Version des Spiels sowie die Iceborne Master Edition enthalten. Die ganze Reihe erreichte zum Ende des Jahres 2023 über 97 Millionen Verkäufe.

Monster Hunter World steht damit sogar über Capcom-Erfolgen wie Resident Evil 5 oder Street Fighter 2. Das Besondere an diesen großen Sales ist, dass das Spiel im August acht Jahre alt wird und trotzdem vor kurzer Zeit wieder einen kleinen Hype erfahren hat.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie es mit der Reihe weitergeht. Auf den Game Awards hatten wir einen Blick auf Monster Hunter Wilds bekommen.

2025 erwartet uns ein neuer Monster-Hunter-Teil

Der Trailer zeigt zwar nicht viel, aber einen Blick auf eine größere Welt. Ob es jetzt eine Open World wird oder man weiterhin in größeren Arealen Monster jagt, ist noch unbekannt. Der Trailer macht aber vor allem eines deutlich: Capcom arbeitet an einer wahren Fortsetzung zu Monster Hunter World. Mit all seinen Produktionswerten.

Wann das Spiel genau erscheinen soll, ist noch unbekannt. 2025 wurde als Jahr aber bestätigt. Neue Informationen für das Spiel sollen im Sommer dieses Jahres folgen.

In der Zwischenzeit erscheinen Versionen von Monster Hunter Stories 1 und 2 für aktuelle Konsolen. Hierbei handelt es sich um Spin-offs der Hauptspiele, die am ehesten mit Pokémon vergleichbar sind. Wer also gar nicht warten kann und diese Spiele noch nie gespielt hat, für den lohnt sich ein Blick in die neuen Versionen.

Monster Hunter erschuf mit seinem ersten Teil 2004 ein neues Genre, das mit Spielen wie Wild Hearts oder God Eater auch andere Vertreter bekommen hat.