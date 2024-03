Beliebtes Action-RPG ist 91 % positiv auf Steam und geht erst richtig los, wenn ihr es durch habt

Anfang Februar erschien auf Steam ein neues Action-Rollenspiel, welches bis heute auch ziemlich viele positive Bewertungen bekam. Sehen lassen kann sich vor allem der Content, der euch im Endgame erwartet.

Um welches Spiel geht es hier? Am 01. Februar 2024 erschien das Fantasy-Action-Rollenspiel Granblue Fantasy: Relink unter anderem auf Steam und bekam seitdem 91 % positive Bewertungen von über 25.000 Spielern.

Auf den ersten Blick wirkt das Rollenspiel wie die perfekte Wahl für alle Anime-Fans. Mit eurer Himmelsfahrer-Crew und begleitet von einem kleinen Drachen und einem mysteriösen Mädchen erkundet ihr die Welt voller fliegender Inseln und stellt euch ihren Gefahren. Dabei werdet ihr euch nicht nur den fiesen Kreaturen stellen, sondern auch Intrigen aufdecken und euch in einem Kampf um das Schicksal der Welt wiederfinden.

Auch auf der PS4 und PS5 könnt ihr dieses Abenteuer erleben:

Warum geht es nach dem Ende erst richtig los? Granblue Fantasy: Relink könnte vor allem Spieler begeistern, die für das Endgame noch ein bisschen mehr wünschen. Denn dort lässt dieses Fantasy-Abenteuer andere RPGs alt aussehen, wie PCGamer berichtet.

In ihrem Beitrag berichtet die Autorin über ihre Erlebnisse nach dem letzten Bosskampf, und dass Granblue Fantasy: Relink als nachfolgenden Content sehr viel mehr bietet, als die meisten RPGs in diesem Stil und ihr damit noch jede Menge spaßiger Spielstunden beschert.

Ihr werdet nach eurem letzten Kampf also nicht zum Titelbildschirm geschickt, sondern findet euch mit eurem Charakter direkt in der Stadt wieder. Dort stehen euch dann einige Inhalte zur Verfügung, die das Spiel nach dem Spiel noch so richtig interessant machen sollen.

So erwartet euch unter anderem mit „Chapter 0“ ein weiteres kleines Abenteuer. In diesem sollen euch noch mal jede Menge Action und spannende Kämpfe gegen verschiedenste Kreaturen erwarten. Außerdem schaltet ihr so die neue „Ultimate“-Story frei. Das ist eine neue Schwierigkeitsstufe, die besseren Loot und bessere Belohnungen verspricht, wenn ihr euch dran wagt.

Wie die Autorin berichtet, erwarten euch neue Online- und Offline-Quests. Dabei könnt ihr euch unter anderem euren alten Bossgegner stellen, nur, dass diese wesentlich stärker geworden sind und zu einer echten Herausforderung werden können. Zudem sollen in diesen Quests extra Belohnungen auf euch warten, wenn ihr zum Beispiel den einen Boss in unter 5 Minuten erledigt oder alle Rüstungsteile des anderen zerstört.

Aber nicht nur die herausfordernden Kämpfe sollen euch im Endgame mit neuem Content versorgen. Innerhalb der Stadt warten immer wieder neue NPCs, die ein paar Besorgungsaufgaben für euch haben. Ihr könnt neue Schwerter schmieden oder eure alten weiter upgraden.

Auch euren Charakter könnt ihr in diesem Teil des Spiels weiter entwickeln. Hier berichtet die Autorin, dass es sich endlich so anfühle, als würde man den Charakter selbst gestalten. Neue Sigillen, die ihr für die Fähigkeiten der Charaktere nutzt, stehen euch zur Verfügung, wenn ihr sie euch verdient habt. Und sie scheinen perfekt auf die Charaktere angepasst zu sein.

So das Beste aus den Charakteren herauszuholen und sich damit immer schwierigeren Herausforderungen zu stellen, könnte das Spiel nach dem Ende für viele Spieler ziemlich interessant machen.

Vor allem aber bietet es Spielern, die sich eben mehr wünschen als ein reines Story-Abenteuer, unglaublich viel Content. Charaktere und Waffen weiter auszubauen, immer schwierigere Gegner anzugehen und über sich hinauswachsen. Herausforderungen so oft angehen, bis man sie meistert. Wer nach diesem Content sucht, für den könnte also das Ende von Granblue Fantasy: Relink genau das Richtige sein.

