Das starke Monster Hunter World feiert riesiges Comeback auf Steam – Erreicht über 90.000 Spieler

Freut ihr euch auf Monster Hunter Wilds und seid ihr auch in einen der vorherigen Teile zurückgekehrt? Schreibt es uns in die Kommentare.

Vor allem Iceborne ermöglicht mit einer starken Anfangsrüstung einen entspannten (Neu-)Einstieg ins Spiel. Durch die vielen Spieler wird man auch im Multiplayer keine Probleme haben, Mitspieler für Quests zu finden, was das erneute Spielen aktuell noch angenehmer macht. Auch die zeitgemäße Grafik und der Detailgrad im Vergleich zu Monster Hunter Rise, das einen Peak von nur 27.307 Spielern in der letzten Woche hatte, lassen Spieler eher zu World zurückkehren.

Monster Hunter World ist das erfolgreichste Spiel von Capcom. Das 5 Jahre alte Spiel hatte trotz seines Alters und dem Nachfolger Monster Hunter Rise solide Steam-Spielerzahlen über die letzten Monate, die sich so im Bereich von 20.000-40.000 Spielern einpendelten. Doch am 7. Dezember erschien der Trailer zu Monster Hunter Wilds , und damit einhergehend kamen auch Angebote zu den alten Monster-Hunter-Spielen.

