Trotz einiger Probleme findet Monster Hunter World auf Steam seine Spieler. Anderthalb Jahre nach dem ursprünglichen Release im August 2018 scheinen mit Iceborne wieder viele zurück an Bord zu sein. Dazu steigen offenbar neue Spieler in MHW ein. Die Spielerzahlen auf Steam steigen extrem. Sogar die Spitzenspieler-Zahl vom Launch ist wieder in Reichweite.

Das sind die Zahlen: Die meisten Spieler hatte Monster Hunter World auf Steam zum Release im August 2018 , der zweitbeste Monat war der September 2018. Aber jetzt im Januar 2019 steigen die Zahl mit dem Launch von Iceborne auf Steam beträchtlich an:

Am 9. August 2018 erschien Monster Hunter World auf Steam: In diesem Monat hatte das Spiel 188,291 Spieler im Schnitt online und 329,333 in der Spitze

mittlerweile ist Iceborne draußen und die Spitzenspieler-Zahl ist auf 284,090 gestiegen

Dieser starke Zuwachs bei den Spielerzahlen macht Monster Hunter World aktuell zur Nr.4 auf Twitch, nur hinter dem florierenden CS:GO, PUBG und dem kriselnden DOTA 2.

Monster Hunter World ist auf Steam zurzeit stärker als etwa GTA 5 oder Destiny 2.

Damit hat sich die Zahl der gleichzeitig spielendem Monster-Jäger im Vergleich zum Dezember 2019 mehr als ver-vierfacht und ist fast wieder auf dem Niveau vom Release.

Der kontinuierliche Anstieg der Spielerzahlen begann, laut Steamcharts, am 10. Januar. Da kam MHW um 1:00 Uhr nachts das erste Mal wieder auf über 100.000 Spieler, die gleichzeitig bei Steam eingeloggt waren. Bereits 10 Stunden später, hatte Monster Hunter World die 200.000er-Marke geknackt.

So sehen die Verkaufszahle aus: Die Topseller-Liste von Steam stützt den Eindruck der Steam-Charts.

Offenbar haben sich nicht nur Veteranen die Erweiterung „Monster Hunter World: Iceborne“ gekauft, sondern es schlagen auch neue Spieler zu, denn auch das Grundspiel „Monster Hunter World“ ist wieder in der Topseller-liste.

Die 5 Topseller auf Steam am 13.1.

Steam-Reviews drücken auf die Feierlaune

Wie ist die Stimmung? Die Reviews für Iceborne sind mit 40% positiv noch immer relativ niedrig. Wir haben auf MeinMMO am Wochenende darüber berichtet, dass einige PC-Spieler hier Performance-Probleme melden. Capcom ist bereits dabei, hier für Besserung zu sorgen.