Das „Ich jage Monster und töte sie“-Spiel Monster Hunter World war 2018 ein riesiger Erfolg für Capcom. Die haben jetzt Verkaufszahlen enthüllt und verraten, wie viele Spieler 2019 die große Erweiterung Iceborne gekauft haben. Zudem zeigt die Liste, was die 20 Top-Seller von Capcom überhaupt sind.

So sehen die Verkaufszahlen für MHW aus: Capcom hat jetzt eine Liste mit den 20 meistverkauften Spielen in der Geschichte des Studios veröffentlicht. Diese Liste ist auf dem Stand vom 31.12.2019:

Auf Platz 1 der Liste steht Monster Hunter World mit 14,9 Millionen verkauften Einheiten

Auf Platz 18 findet man Monster Hunter World: Iceborne mit 3.2 Millionen verkauften Einheiten

Das heißt, dass 21,4% der Spieler, die Monster Hunter World besitzen, sich bis zum Jahresende 2019 auch die Erweiterung gegönnt haben.

Iceborne-Verkaufszahlen dürften dank Steam noch höher sein

Das ist zu beachten: Bis Ende Dezember 2019 waren lediglich die PS4- und Xbox-One-Versionen von Monster Hunter World: Iceborne erschienen. Die PC-Version von Iceborn kam erst im Januar 2020 auf Steam.

Auf Steam hatte Iceborne zu Release exzellente Spielerzahlen, die fast bis an das Niveau anstiegen, das Monster Hunter World zum PC-Release erreicht hatte.

Daher ist davon auszugehen, dass die Verkaufszahlen für Monster Hunter World: Iceborne mittlerweile noch mal angestiegen sind.

Das ist die Top 3 von Capcom. Da sieht man, was für ein Hit Monster Hunter World war.

Capcom lebt von 3 Spiele-Reihen

Was sind die Hits für Capcom? Wenn man die Liste der 20 Top-Spiele betrachtet, wird klar, dass Capcom vor allem von 3 Spielereihen lebt:

das ist einmal Monster Hunter – die Spielereihe taucht 8-mal in der Liste auf

Resident Evil nimmt 6 Plätze auf der List ein, darunter 2, 3 und 4

Street Fighter ist 4-mal auf der Liste vertreten

Damit gehören 18 von 20 Top-Spielen von Capcom zu nur 3 großen Spielemarken. Die übrigen 2 Spiele sind Devil May Cry 5 (Platz 19) und Dead Rising (Platz 20).

Street Fighter tauchte in Monster Hunter World auf.

Top 20 Spiele für Capcom

Das sind die Verkaufszahlen von Capcom:

1. Monster Hunter: World (14.9M)

2. Resident Evil 5 (7.6M)

3. Resident Evil 6 (7.4M)

4. Resident Evil 7 (7.0M)

5. Street Fighter II (6.3M)

6. Resident Evil 2 Remake (5.8M)

7. Resident Evil 2 (4.96M)

8. Monster Hunter Freedom 3 (4.9M)

9. Monster Hunter Generations (4.3M)

10. Monster Hunter 4 Ultimate (4.2M)

11. Monster Hunter 4 (4.1M)

12. Street Fighter 5 (4.1M)

13. Street Fighter II Turbo (4.1M)

14.Monster Hunter Freedom Unite (3.8M)

15. Resident Evil 3 (3.5M)

16. Monster Hunter Generations Ultimate (3.4M)

17. Street Fighter 4 (3.4M)

18. Monster Hunter World: Iceborne (3.2M)

19. Devil May Cry 5 (3.1M)

20. Dead Rising 2 (3.1M)

Capcom hat mal selbst analysiert, warum Monster Hunter World für sie so ein Hit wurde, der weit über das hinausging, was man all die Jahre so an Erfolgen hatte.

Was der MeinMMO-Expertin für Monster Hunter World, Larissa Then, an Iceborne so gefällt lest Ihr hier: