Der Shooter DOOM Eternal ist an diesem Wochenende auf Steam gestartet. Schon jetzt übertrumpft es die Spielerzahlen von seinem Vorgänger aus dem Jahr 2016.

Das wird berichtet: DOOM Eternal startete am Freitag, dem 20. März auf Steam. Schon am Releasetag war der Shooter unfassbar beliebt. Über 100.000 Menschen gleichzeitig schauten an dem Tag rein.

Damit ist der Shooter deutlich erfolgreicher als das „alte“ DOOM, welches im Mai 2016 an den Start ging.

DOOM Eternal 3-mal so erfolgreich wie sein Vorgänger

Das sind die Zahlen: Auf SteamDB sieht man die ersten Zahlen von DOOM Eternal. Zur Hochzeit spielten 104.891 Leute gleichzeitig den neuen Shooter. Auf Twitch schauten sogar etwa 142.000 Menschen zu.

Vergleichbare Zahlen gibt es auch von DOOM und seinem Release in 2016. Dort waren zur Hochzeit 31.623 Spieler auf Steam online. Seit dem Release erreichte der Shooter nie eine höhere Spielerzahl.

Spielerzahlen von Doom Eternal auf Steam

Woher kommen die hohen Zahlen? DOOM Eternal wurde bereits von der Fachpresse sehr gut auf Metacritic bewertet. So gab es dort 90er-Wertungen und es wurde die dauerhafte Spannung hervorgehoben.

Ein weiterer Grund dürfte sicherlich die Corona-Krise sein. Weltweit ist man dazu aufgerufen Zuhause zu bleiben und soziale Kontakte zu vermeiden. Das lockt viele Gamer vermehrt an die Spielgeräte und ein neuer Titel ist dort ein gefundenes Fressen.

DOOM Eternal kommt aber auch zur passenden Zeit. Aktuell gibt es wenig starke Releases und DOOM hat generell eine starke Fanbase aufgrund der Vorgänger-Historie. Zudem ist es der erste Blockbuster-Shooter in 2020 und dürfte generell bei Fans des Genres Interesse geweckt haben.

Im Video unserer Kollegen von der GameStar werden gut die Stärken und Schwächen des Gameplays erklärt. Ihr könnt erfahren, ob DOOM Eternal etwas für euch ist.

Wie kommt das Spiel an? Schaut man sich die Bewertungen auf Steam an, dann könnte man vermuten, dass der Shooter noch lange relevant bleibt. Von etwa 10.500 Reviews sind ganze 9300 (Stand 21. März 12:00 Uhr) positiv. Die 88% ergeben unter dem Strich ein „Sehr positiv“ bei Steam.

Die Spieler schreiben:

Spectah85: „Richtig geiler Shooter! Leveldesign ist bombastisch. Gunplay ist on point. Absolute Kaufempfehlung.“

qmass: „DOOM 2016 hat Spaß gemacht, doch ich hab mich nie in den Kämpfen so sehr verloren, wie ich es jetzt bei DOOM Eternal gemacht habe.“

Erazor: „Schnell, schneller, DOOM Eternal“

Gibt es auch negative Stimmen? Einige Fans von DOOM 2016 zeigen sich enttäuscht auf Steam. Das sieht man bei den etwa 1300 negativen Bewertungen. Das, was DOOM in ihren Augen ausgemacht hat, ging in Eternal etwas verloren. Oftmals werden die Glory Kills angesprochen, die man ziemlich aufgezwungen bekommt, weil sie starke Belohnungen geben.

Die Animationen der Glory Kills sind aber oftmals gleich und langweilen viele Spieler. Bei DOOM 2016 konnte man diese Kills noch liegen lassen, denn dort waren die Belohnungen nicht so essenziell.