Ein Kult-Spiel machte einen rasanten Shooter zum strategischen RPG – 10 Jahre später könnt ihr es endlich wieder spielen

Das wohl außergewöhnlichste Doom-Spiel der Reihe bekam ein Fan-Remake. Nun lässt sich das Mobile-Game Doom RPG von 2005 auch auf PC spielen. Doom-Fans freuen sich.

Warum könnt ihr das Doom RPG nun spielen?

Bisher konnte Doom RPG nur auf veralteter Handy-Technologie gespielt werden

Durch zwei Doom-Fans funktioniert das Spiel nun auch auf PC. Gec inc. stellt einen Windows-Port zur Verfügung, der kostenlos heruntergeladen werden kann

Zum Spielen benötigt man jedoch die originalen Game-Files

Die englische Anleitung dazu gibt es hier im Doom-Forum.

Wenn ihr euch für Shooter interessiert, könnte dieser Trailer für euch spannend sein:

Was macht das Doom RPG aus? Der Entwickler Fountainhead Entertainment brachte 2005 Doom RPG als Mobile-Game heraus.

Im Gegensatz zu den anderen Spielen der Reihe ist Doom RPG kein typischer Shooter, sondern, wie der Name sagt, ein RPG. Es geht im Dungeon-Crawler-Stil durch die Welt von Doom. Aufmerksame Spieler können hierbei geheime Räume finden.

Die Waffen und Charaktere stammen aus den bisherigen Spielen der Doom-Reihe. So ist der Spieler-Charakter mit Äxten und Schusswaffen ausgestattet und eliminiert die auftauchenden Gegner.

Die Gegner im Spielen spawnen nacheinander und werden in einzelnen Runden bekämpft. Pro Runde ist eine Aktion möglich.

Als Aktion zählt etwa das Bewegen des Player-Charakters oder das Verwenden einer Waffe. Nach jeder Spieler-Aktion führt dann auch jeder Gegner im Raum eine Handlung aus.

Als freie Aktion gelten Dinge wie das Drehen in eine andere Himmelsrichtung und Wechseln der Waffen. Doom RPG orientiert sich also grob an bekannten, analogen Systemen wie Dungeons & Dragons.

Interessante Elemente, auf die das Spiel Wert legt, sind Dialoge und Storytelling. So gibt es viele Gespräche mit NPCs und der Spieler kann an den Terminals E-Mails lesen, durch die kleine Erzählungen eingebaut werden.

Was sagen Doom-Fans dazu? Auf reddit freute sich die Doom-Community (via reddit). Einige erinnern sich durch das Remake an die Zeit zurück, als sie das erste Mal Doom RPG gespielt hatten.

WINDEX_DRINKER schrieb: „Ich erinnere mich, dass ich das 2004 auf meinem winzig kleinen LG-Handy gespielt habe, zusammen mit dem Elder-Scrolls-RPG. Ich glaube, das Doom-RPG war das einzige, das ich durchgespielt habe. Und das war kurz vor meiner Highschool-Zeit. Jetzt bin ich verheiratet, Vater und Hauseigentümer. Verrückt, wie manche Spiele einen wieder einholen.“

MagicBlaster: „Das ist großartig. Ich habe wirklich alle paar Jahre erfolglos versucht dieses Spiel in einem Java-Emulator zum Laufen zu bringen, damit ich es wieder spielen kann. Funktioniert großartig, pure Nostalgie direkt ins Gehirn! Warum hatte id [Software] das nicht veröffentlicht?“

Welche alten Mobile-Games hättet ihr gerne als Remake? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

