Eine toxische Geste ist aus Shootern nicht wegzudenken – Jetzt will Valorant euch angeblich dafür bannen

Bald könnte das Tea-Bagging in Valorant der Vergangenheit angehören. Laut einer geleakten Information möchte Riot Games Spieler in Zukunft wegen Tea-Baggings bannen.

Über diese Meldung wird gerade diskutiert: Insider-Quellen berichten (via invenglobal.com)

Riot Games könnte Spieler in Zukunft für das Tea-Bagging bannen.

Ab 1. Juli würde die Regelung in Kraft treten.

Die Dauer des Banns für Tea-Bagging könnte von einer Woche bis hin zu einem Jahr gehen (und abhängig davon sein, „wie oft sich geduckt wurde“).

Laut der geleakten Info würde Riot Games bei einem Tea-Bagging-Verstoß das Spiel abbrechen und niemand würde als Gewinner oder Verlierer aus dem Matches hervorgehen.

Was ist Tea-Bagging? Spielt man Online-Games, wird man wohl früher oder später mit der Gaming-Tradition des Tea-Baggings konfrontiert. Vor allem in kompetitiven Shootern wie Call of Duty und Halo Infinite passiert das häufig.

Beim Tea-Bagging handelt es sich um eine Geste, die zu Demütigung des besiegten Gegners dient. Nachdem ein Gegner erledigt wurde, duckt sich der Spieler wiederholt über die Leiche des Besiegten. Häufig direkt über dem Kopf des anderen.

Hier könnt ihr nachlesen, was Tea-Bagging bedeutet und warum diese Geste in Spielen gemacht wird.

Hier ein Video mit 14 Gaming-Begriffen, die ihr kennen solltet:

Sollte Tea-Bagging gebannt werden?

Was hält die Gaming-Community von Tea-Bagging-Banns? Auf reddit sind die Meinungen der User zum Thema Tea-Bagging gemischt. Viele Personen argumentieren entsprechend für oder gegen ein Verbot der Geste.

Was sagen Leute, die gegen Tea-Bagging-Banns sind? Es gibt die Personen, die sich über zu strenge Regeln beschweren und das Tea-Bagging als Gaming-Tradition beibehalten wollen. Sie sehen es als essenziellen Part in MMO-Games und sehen in der Geste keinerlei Beleidigung.

Sie argumentieren, dass Tea-Bagging eine reine Spielmechanik sei, um den anderen zu ärgern. Spieler vergleichen das damit, dass sie den Gegner in-Game killen und das auch nicht mit einer realen Handlung verglichen werde.

Valorant: Chef des größten Teams weist Spieler an, Gegner zu demütigen

Was sagen Leute, die sich für Tea-Bagging-Banns aussprechen? User, die gegen das Tea-Bagging argumentieren, nennen das Verhalten kindisch, toxisch und beleidigend.

Da Tea-Bagging im Ursprung einen sexuellen Akt umschreibt, stellt sich die Frage, ob die Geste im Spiel eine Art „sexuellen Übergriff“ darstelle. Es werde schließlich keine Zustimmung für dies sexuelle Handlung von beiden Parteien gegeben.

Zudem bestehe die Gefahr, dass Personen durch Tea-Bagging getriggert werden, die in ihrer Vergangenheit sexuelle Übergriffe erfahren mussten.

Diskussionen über das Tea-Bagging in Spielen,, tauchen immer wieder auf – gerade im Shooter Valorant.

Vor einem Jahr gab es bereits eine Diskussion mit dem Ttiel „Ist Tea-Bagging tatsächlich so schlimm?“ im Valorant-reddit (via reddit). Auch dort gab es unterschiedliche Meinungen in der Community:

Bluberryaxolotl: „Es ist schlimm, wenn du wütend bist. Wenn ich nicht wütend bin, frage ich mich nur, warum die andere Person willkürlich so toxisch ist und lache halbherzig.“

MrEnzium: „Leute werden heutzutage viel zu einfach getriggert. Es ist nur spielerisches Geplänkel. Aber ein paar Leute nehmen alles so ernst und sind so leicht beleidigt, dass sie es gebannt haben wollen oder reporten, weil es ‚beleidigend‘ sei.“

TenzenEnna: „Ich denke, es gibt eine Tendenz zu mehr Reife in den Communities. Einige versuchen, das Internet zu einem ausgewogenem und einladenden Ort zu machen. Du hast den Gegner bereits besiegt, er weiß, dass er tot ist. Kein Grund mehr, darauf noch herumzureiten.“

Was haltet ihr davon, Tea-Bagging in Spielen zukünftig zu bannen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Eine andere große Diskussion gab es, als ein neues MMORPG in der Beta einen Hacker permanent bannte.