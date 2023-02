Einer der beliebtesten und besten Shooter auf PS5 kostet aktuell nur 13 €

Aktuell, im Februar 2023, ist mit DOOM Eternal einer der besten und beliebtesten Shooter auf PS4 und PS5 um 67 % reduziert und kostet gerade nur 13 €. Auf MeinMMO erfahrt ihr, was das für ein Angebot ist.

Um welches Spiel geht es? Mit DOOM Eternal erschien 2020 der aktuell jüngste Titel der beliebten Spielreihe. Der actionreiche Shooter ist dafür bekannt, eine besonders harte Herausforderung darzustellen, die ihr aktuell für 13,19 € im PlayStation-Store erwerben könnt.

In der Story von DOOM Eternal verkörpert ihr den Doom Slayer, einer Art Supersoldat und Space Marine, der mit allerhand Waffen gegen zahlreiche Dämonen kämpft. Die Dämonen haben die Erde besetzt und einen Großteil der Menschheit unterworfen. Es liegt also an euch, die Übermacht an Dämonen zur Hölle zu schicken.

Neben der nervenaufreibenden Kampagne bietet DOOM Eternal auch Multilayer-Modus, in dem ein Slayer und zwei Dämonen in einer Arena gegeneinander antreten.

Ich bin schon in Level 1 von Doom Eternal verreckt und es war großartig

Was ist das für ein Angebot? Das aktuelle Angebot von DOOM Eternal bietet die Standard-Version des Shooters für 13,19 € an. Damit spart ihr 67 % des eigentlichen Kaufpreises. Dieser liegt bei 39,99 €.

Das Angebot im PlayStation Store läuft noch bis zum 16. Februar 2023 und ist für die PS4 und Ps5 verfügbar. Generell können Besitzer der PS4-Version seit Juni 2020 ein kostenloses Next-Gen-Upgrade für DOOM Eternal auf PS5 ziehen. Das fügt dem Spiel Ray-Tracing, einen Performance-Modus mit bis zu 120 FPS und die Option hinzu, das Spiel in 4K-Auflösung mit 60 FPS zu spielen.

Hier geht es zu dem Angebot von DOOM Eternal im PlayStation-Store.

DOOM Eternal überzeugt mit hohen Bewertungen

Wie gut ist DOOM Eternal? Die aktuell reduzierte PlayStation-Version von DOOM Eternal hat auf metacritic einen starken User-Score von 8,9 und kam somit sehr gut bei den Spielern an. Auch der Review-Score fällt mit einer 87 sehr hoch aus. Viele renommierte Gaming-Magazine gaben dem Shooter eine hohe Wertung:

GamePro: 90

IGN: 90

Game Rant: 90

Jeuxvideo.com: 90

In dem Test-Bericht von 2020 schreiben die Kollegen von GamePro zudem, dass DOOM Eternal für sie einer der Kandidaten für „den besten Shooter“ des Jahres 2020 war und der Spaß während der „Ballereien“ nie nachgelassen habe.

Lest hier den vollständigen Test der GamePro zu DOOM Eternal.

Ein Shooter für Spieler, die eine besondere Herausforderung suchen

Für wen ist DOOM Eternal interessant? Prinzipiell ist DOOM Eternal für jeden Shooter-Fan oder Spieler interessant, der eine besondere Herausforderung sucht.

Dabei zeichnet sich das Spiel durch geballte Action und nicht durch Realismus aus. Wenn ihr also weniger auf Aliens oder Dämonen steht, sondern realistische Gefechte wie in Hell Let Loose oder Escape from Tarkov bevorzugt, dann ist DOOM vielleicht nicht das richtige Spiel für euch.

Ähnliches gilt, wenn euch schwierige Spiele schnell frustrieren und ihn nicht mit riesigen Gegnermassen oder blutigen Szenen klarkommt. DOOM Eternal ist auf keinen Fall ein für Kinder geeignetes Spiel.

Fans der DOOM-Reihe, Shooter-Veteranen und Spieler, die pure Action und Brutalität erleben wollen, sind bei DOOM Eternal genau richtig.

Falls ihr noch unschlüssig seid, ob DOOM Eternal für euch interessant ist, zeigt euch MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus 5 Dinge, die ihr vor dem Kauf von DOOM Eternal wissen müsst.