Doom Eternal hat endlich sein Next-Gen-Upgrade – mit großem Haken auf der PS5

Doch auch das machte auf der PS5 so einige Probleme: ESO hat gerade große Probleme mit dem schicken PS5-Upgrade – So löst ihr sie

Doom Eternal ist nicht das einzige Spiel aus dem Hause Bethesda, das in letzter Zeit ein Next-Gen-Upgrade bekommen hat. Auch The Elder Scrolls Online hat neue Grafik-Features auf PS5 und Xbox Series X|S spendiert bekommen.

Wenn ihr die Disc-Version auf der Xbox One besitzt, muss die Disc in die Xbox Serie X eingelegt werden, um das Upgrade zu erhalten und wird weiterhin zum Spielen benötigt.

So funktioniert das auf der PlayStation: Besitzt ihr die Disc-Version der PS4, müsst ihr diese in eurer PS5-Konsole einwerfen und den Spiele-Hub wählen. Dort müsst ihr die Doom Eternal: Standard Edition auswählen. Nun sollte die PS5-Version heruntergeladen werden.

Für zahlreiche Spieler scheint Doom Eternal im Playstastion-Store blockiert zu sein. Bethesda hat sich in einem Tweet bereits dazu geäußert. Man arbeite an dem Problem und hoffe, dass es sich schnell löst.

