Typ verbaut Grafikkarte für 1.400 € in einen PC, der vielleicht ein Loch in den Mars schießen kann

Eine RTX-3080-Grafikkarte zu bekommen ist weiterhin verdammt schwierig. Bastler Mark Celica von “Mark’s Fabrication” bekam nun eine solche in die Hand – und setzte sie in einem PC ein, der ziemlich einzigartig sein dürfte.

Wer tüftelt da? Auf dem YouTube-Kanal von NVIDIA GeForce wurde ein Video veröffentlicht, in dem ein ganz spezieller PC im Doom-Design konstruiert wird. Verantwortlich für das Design ist Mark Celica von “Mark’s Fabrication”.

Celica bastelte schon in der Vergangenheit abgefahrene Custom-PCs und belegte etwa im Jahr 2018 mit einem Custom-PC den zweiten Platz der “Cooler Master Case Mod World Series”, einer Art Weltmeisterschaft für verrückte, selbstgebaute PCs.

Seitdem, so sagt er, würde er zunehmend auf handgefertigte PCs setzen – und wurde dabei von verschiedenen Aspekten der Doom-Reihe inspiriert. Vor allem die Rüstung und die Waffen haben es ihm angetan.

Passend also, dass sein jüngstes Design ebenfalls quasi direkt dem Spiel entsprungen ist. Denn Celica hat einen PC gebaut, der dem riesigen Geschütz “BFG 10.000” aus Doom Eternal zum Verwechseln ähnlich sieht.

Was steckt in dem BFG-10000-PC?

Das steckt in der Kanone: Cecila erklärt, dass sein PC ziemlich speziell ist. Zum einen hat die Kanone einen Laser-Effekt, der den Abschuss der Kanone wiedergeben soll. Außerdem ist das Case in der Lage, das Geschütz auf- und abwärts zu neigen. Das bringt einen in Sachen Gaming zwar nicht weiter, sieht aber cool aus.

Doch auch Leistungstechnisch steckt einiges in der Kanone: Zum einen ist eine GeForce RTX 3080 verbaut, die bis heute immer noch schwierig zu bekommen ist. Derzeit muss man wohl rund 1.400 Euro mindestens hinlegen, wenn man sich die begehrte Grafikkarte sichern will (via Geizhals.de). Zudem gibt es weitere, noch teurere Modelle.

Daneben verbaute Cecila Teile wie:

Eine Intel i7 10700K CPU

Ein ASRock Z490 Motherboard

16GB Zadak Speicher

Cooler Master für Stromzufuhr und Wasser-Kühlung

Was ist das für eine Kanone? Die BFG-10000 ist ein monströs riesiges Geschütz aus Doom Eternal, das zur planetaren Verteidigung gedacht ist. In Eternal nutzt der Doom Slayer das Ding allerdings, um ein Loch in den Mars zu schießen – obwohl der Charakter Samuel Hayder kurz vorher noch Bedenken äußerte, dass man ja nicht einfach ein Loch in den Mars schießen könne!

Dieser Moment hat sich ein wenig als Meme bei Doom-Fans festgesetzt und wurde in verschiedensten Videos parodiert. Etwa hier:

Stellt sich raus: Ein Loch in den Mars zu schießen ist für den Doom Slayer kein Problem. Auch der BFG-10000-RTX-3080-PC dürfte einige Spieler an den Mars-Angriff erinnert haben.

Zum Doom-Abspielen dürfte der PC definitiv geeignet sein. Nur planetaren Schaden wird das Ding wohl nicht anrichten können. Hoffentlich.

