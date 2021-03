Das gefällt uns besonders gut: Die vielen Details sind richtig beeindruckend. Wer sich mit Fallout auskennt, der wird sofort vieles wieder: Das Gehäuse setzt vor allem auf Blau und Gelb-Gold und man sieht, wie tief der Modder im Thema steckt. So hat er im Gehäuse das Wappen der Stählernen Bruderschaft eingebaut und an der Seite könnt ihr einen Nuka-Cola-Automaten bewundern.

Und am Ende seid ihr gefragt, denn wir wollen von euch wissen, welches der vorgestellten Gehäuse euch am besten gefällt.

Worum geht’s in diesem Artikel? MeinMMO hat sich verschiedene Gehäuse angesehen und stellt euch 7 coole PC Cases vor. Seht sie euch in Ruhe an und verratet uns, welches euch am besten gefällt.

Dabei geht es außerdem nicht nur darum, dass das Gehäuse klasse aussieht, sondern auch darum, dass der PC auch funktioniert und man problemlos damit zocken kann. Was ihr auf den folgenden Bildern seht, ist also nicht nur Theorie. Ihr könnt mit diesen Computern grundsätzlich auch zocken.

