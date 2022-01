Was hatten die User gefordert? Bereits nach dem Release der RTX 3080 hatten viele User gefordert, dass Nvidia die RTX 3080 mit größerem Speicher anbieten solle. In unserer Testzusammenfasung zur GeForce RTX 3080 hatten wir bereits davon berichtet, dass es von einigen Testern Kritik gegeben hatte, dass Nvidia seine neue RTX 3080 nur mit 10 GB Videospeicher ausstattet. Es hatte sogar Gerüchte gegeben, dass Nvidia die RTX 3080 als 20 GB-Version verkaufen wollte .

Doch wer jetzt gehofft hat, eine Grafikkarte für einen guten Preis zu erwerben, der dürfte sich alles andere als freuen. Denn die Preise liegen (wenig überraschend) wieder in unangenehmen Höhen und kaum jemand dürfte bereit sein, so viel Geld für eine Grafikkarte auszugeben.

