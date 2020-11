In Destiny 2 sind süße Pinguine versteckt – Wo ihr sie findet und wozu ihr sie braucht

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wenn ihr in Sammellaune seid, könnt ihr hier die Fundorte aller Entropischen Bruchstücke auf Europa finden – die braucht ihr, um eure neuen Stasis-Fähigkeiten zu verbessern: Destiny 2: So findet ihr alle 9 Entropische Bruchstücke für „Aspekt der Kontrolle“

Habt ihr euren ersten Pinguin schon entdeckt? Was haltet ihr von solchen Sammelaufgaben? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Es kann vorkommen, dass die Höhle von einem Wyvern bewohnt wird, der auch noch ein extrem hohes Level hat. In diesem Fall könnt ihr den Pinguin erst einsammeln, wenn der Mini-Boss besiegt ist – also seid vorbereitet.

Bei Destiny 2 könnt ihr 9 Pinguine finden. MeinMMO zeigt euch die Fundorte im Video und erklärt, was hinter dem süßen Sammelobjekt aus Beyond Light steckt.

