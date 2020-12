Destiny 2: Wenn die Spieler recht haben, jagt ihr 2021 eine Hexe in Chicago

Bei Destiny 2 gibt es jetzt viele Hinweise darauf, dass der nächste DLC Chicago als neue Location bringt. Was spricht für die Sumpflandschaft, die Spieler eigentlich seit 7 Jahren kennen?

Letzten Monat, im November 2020, erschien die große Erweiterung Beyond Light für dieses Jahr. Die Hüter wollen jetzt aber schon wissen, wohin uns der nächste DLC aus 2021 führen soll.

Das wissen wir zum DLC von 2021: Bungie hat schon verraten, dass die Hüter in den Jahren 2021 und 2022 zwei große Erweiterungen erwarten dürfen. Zusammen mit Beyond Light bilden sie eine Trilogie, die einen gemeinsamen Handlungsbogen hat.

Ende des nächsten Jahres kommt „The Witch Queen“ – noch gibt es aber nicht allzu viele bestätigte Infos.

Der Hauptfeind des DLCs wird Savathûn.

Die namensgebende Schar-Hexe und Gottheit ist die Schwester von Oberbösewicht Orxy. Sie möchte sich an den Hütern rächen und füllt, seit Taken King 2015 erschien, das hinterlassene Machtvakuum.

Bisher tritt sie aber nur aus den Schatten heraus in Erscheinung – beispielsweise im Zerbrochenen Thron und dem Fluch der Träumenden Stadt oder während den Interferenz-Missionen der Season 11.

Das Logo der Erweiterung ist bekannt. Dort sehen wir Schar-Runen und die typische Schar-Farbe grün.

Wir wissen weiterhin von Bungie, dass mit dem DLC eine frische Location neu zu Destiny 2 kommt

Die 3 Logos der Destiny-Trilogie bis 2022

Darum ist Chicago als neue Location in Destiny 2 wahrscheinlich

Die Hüter spekulieren seit Monaten, dass zusammen mit Witch Queen die Stadt Chicago als Location Einzug ins Destiny-Universum hält (via reddit). MeinMMO schlüsselt für euch auf, warum das immer wahrscheinlicher wird.

Der erste Hinweis ist 7 Jahre alt: Schon vor der Veröffentlichung von Destiny 1 hat Bungie im Jahr 2013 Concept Arts zu Old Chicago präsentiert. „Toll, was interessiert uns ein 7 Jahre altes Bild?“, könnte man nun denken?

Die DLC-Location aus Beyond Light, Europa, kennen die Spieler genau von solchen alten Concept Arts. Bungie schmeißt sprichwörtlich „nichts weg“. Einmal produzierter Content oder entworfene Ideen warten nur auf ihren großen Einsatz (oder die Rückkehr).



2013 gab es auch ein Concept Art von einer Riesen-Kröte im Sumpf…

Deswegen ergibt die Zone Sinn: Auf den Bildern wird Chicago als eine düstere Sumpflandschaft dargestellt. Wie zuletzt das dynamische Winter-Wetter auf Europa könnte die Sumpflandschaft dem Spiel einen neuen Spin geben. So wäre die Zone einzigartig und hätte ein Alleinstellungsmerkmal, auch wenn sie auf der bekannten Erde angesiedelt ist.

Die Logo-Farbe war bisher stets in den entsprechenden DLC-Locations prominent vertreten:

Forsaken hatte ein lila Logo, was die lila Nebel der Wirrbucht widerspiegelt.

Shadowkeep setzte auf Rot und Schwarz – die Farben der Scharlachfestung auf dem dunklen Mond.

Beyond Light präsentiert sich in Blau und Weiß – beide Farben passen wunderbar zur gefrorenen Location Europa.

Witch Queen und der grüne Morast passen wie die Faust aufs Auge.

Damit setzt Destiny auch einen Trend aus Teil 1 fort: Locations repräsentieren eine Zivilisation, die verloren hat und die Natur erobert die Zonen zurück:

Mars und seine Ruinen sind unter Sand begraben.

Die stählenden Konstruktionen des Kosmodroms rosten weg.

Die Forschungsanlagen auf Europa sind unter Eis und Schnee versiegelt.

Die Ishtar Akademie löst sich in der natürlichen Säure der Venus auf.

Was sagt die Lore? Von Old Chicago gab es bis vor Kurzem kaum Erwähnungen im Spiel selbst. Bei dem Exotic Gravitonlanze fiel zuletzt 2017 der Begriff „Alt-Chicago“.

Nun, in Season 12, taucht Chicago plötzlich prominent in Lore-Texten auf. Die saisonale Brust-Rüstung für Warlocks, Jäger und Titanen nennt jeweils Alt-Chicago in Verbindung mit einer großen Gefahr und einer Jagd.

Die Rüstung aus der Saison der Jagd spricht von Alt-Chicago

Dieser Hinweis kommt von Bungie selbst: Als Bungie im Sommer 2020 über die Zukunft von Destiny 2 in einem Vidoc gesprochen hat, zeigten sie eine Tafel mit kryptischen Notizen. Mit dabei war beispielsweise auch Europa.

Auf dieser Tafel findet sich auch „O Chicago“. Bungie ist dafür bekannt, in ihren Trailer und Videos kleine Hinweise zu verstecken. Und zuletzt wo würde man eine fiese Hexe eher vermuten als in einem Sumpf?

Das wird außerdem vermutet:

Weiterhin vermuten die Spieler, dass zusammen mit dem DLC Ende 2021 die ETZ in die Content Vault wandern könnte.

Mit Chicago wäre dann Ersatz neben dem Kosmodrom auf der Erde da.

Auch über eine Rückkehr der Dreadnought wird spekuliert. Ganz so wie mit Beyond Light das bekannte Kosmodrom zurückkehrte, sollen sich die Spieler in Witch Queen über Oryx‘ Kriegsschiff freuen.

Das Sumpf-Thema passt auch wunderbar zum neuen Element der Dunkelheit nach Stasis. Die Hüter vermuten, dass wir mit Witch Queen Zugriff auf Korruption, also etwas Toxisches, Ansteckendes, erhalten.

Was denkt ihr, brechen die Hüter 2021 ins versumpfte Chicago auf? Oder phantasieren hier die Spieler und sehen Hinweise, wo keine sind? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

