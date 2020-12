Destiny 2: Lohnt sich die neue Waffe aus dem Winter-Event 2020? Der Praxistest

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wie sieht’s im PvE aus? Die Stärken von Glazioklasmus liegen eher im PvP, im PvE ist das Fusionsgewehr aber solide. Erwartet also keine Wunder oder einen Ersatz für die in den Ruhestand geschickte Fangfrage.

Im Idealfall ladet ihr die Waffe aus der Hüfte und duckt euch erst kurz vor dem Abschuss. So seht ihr alles um euch herum, nehmt aber den Vorteil des Archetypen mit. Eine Option wäre da auch der Perk Im Rutschen, doch das ist in der Praxis schwer umzusetzen.

Das Fusionsgewehr ist an der „versteckten Reichweiten Grenze“. Die Grenze liegt bei 21 bis 23 Meter. Ihr müsst also rein rechnerisch keinen Fokus auf Reichweite als Statuswert legen, da ihr davon nicht wirklich stark profitiert.

Die besten Basis-Statuswerte nutzen in Destiny 2 nichts, wenn die verfügbaren Perks nichts taugen. Wir schauen, mit welchen Rolls ihr das neue Fusionsgewehr in den Schmelztiegel ausführen solltet und womit ihr im PvE die besten Karten habt.

Wie farmt ihr Glazioklasmus ? Das neue Fusionsgewehr kann ausschließlich während des Anbruch-Events erspielt werden. Das weihnachtliche Event läuft seit dem 15. Dezember 2020 in Destiny 2 und endet am 5. Januar 2021.

